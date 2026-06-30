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Success Story: बस्तर को नक्सल फ्री बनाने वाले कौन हैं IPS पी. सुंदरराज, NIA के नए IG

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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IPS Sundarraj P Success Story: बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने वाले पी. सुंदरराज साल 2003 में आईपीएस बने।अब NIA में आईजी की बड़ी जिम्मेदारी मिली है।

Success Story: बस्तर को नक्सल फ्री बनाने वाले कौन हैं IPS पी. सुंदरराज, NIA के नए IG

UPSC Success Story of IPS Sundarraj P: देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा (UPSC) की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक ऐसा रोल मॉडल सामने आया है, जिसकी कहानी प्रेरित भी करती है और हौसला भी देती है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ कैडर के 2003 बैच के IPS अधिकारी पी. सुंदरराज की, जिन्हें हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) में इंस्पेक्टर जनरल (IG) के बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है। बस्तर जैसे घोर नक्सल प्रभावित इलाके में करीब 12 साल बिताने वाले पी. सुंदरराज का शैक्षणिक बैकग्राउंड और उनका पुलिसिंग करियर देश के हर छात्र के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है।

BSc एग्रीकल्चर से शुरू हुआ सफर

27 फरवरी 1980 को तमिलनाडु के कोयंबटूर में जन्मे पी. सुंदरराज की शुरुआती शिक्षा उनके स्थानीय स्कूल से ही हुई। बचपन से ही शांत और गंभीर स्वभाव के सुंदरराज ने कॉलेज की पढ़ाई के लिए एक लीक से हटकर विषय चुना। उन्होंने बी.एससी. एग्रीकल्चर में ग्रेजएशन की डिग्री हासिल की। आम तौर पर लोग मानते हैं कि यूपीएससी क्रैक करने के लिए केवल इतिहास, भूगोल या बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजों की डिग्री ही काम आती है, लेकिन सुंदरराज ने यह साबित किया कि यदि आपकी रणनीति सही हो, तो किसी भी विषय की पढ़ाई करके देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास की जा सकती है।

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यूपीएससी का सफर और आईपीएस करियर की शुरुआत

कृषि विज्ञान की पढ़ाई पूरी करने के बाद सुंदरराज ने सिविल सेवा की ओर रुख किया। अपनी कड़ी मेहनत और सटीक रणनीति के बल पर उन्होंने साल 2003 में यूपीएससी परीक्षा क्रैक की और उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के लिए चुना गया। ट्रेनिंग के बाद उन्हें छत्तीसगढ़ कैडर अलॉट हुआ, जो उस समय नक्सलवाद के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था।

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बस्तर रेंज में लंबा कार्यकाल और अनोखी कार्यशैली

पी. सुंदरराज का नाम छत्तीसगढ़ के पुलिस इतिहास में सबसे सफल फील्ड कमांडरों में गिना जाता है। बस्तर रेंज में उनका 12 वर्षों का कार्यकाल किसी मिसाल से कम नहीं है।उनके नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ कई बड़े और ऐतिहासिक ऑपरेशन चलाए, जिससे नक्सली संगठनों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और करोड़ों के इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया।

उन्होंने स्थानीय लोगों का विश्वास जीतने के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा दिया। उनके कार्यकाल में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में अभूतपूर्व कमी देखी गई, जिसकी सराहना राष्ट्रीय स्तर पर हुई।

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अब मिली देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी की कमान

जून 2026 में केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय (MHA) ने बस्तर में उनके इसी बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड, रणनीतिक सूझबूझ और आंतरिक सुरक्षा के अनुभव को देखते हुए उन्हें NIA का आईजी नियुक्त किया है। अब वे राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद, उग्रवाद और टेरर फंडिंग जैसे गंभीर मामलों की जांच को लीड करेंगे, जो उनकी असाधारण पुलिसिंग क्षमता का सबसे बड़ा प्रमाण है।

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लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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रुचियां
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