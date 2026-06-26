कौन हैं IPS संदीप सिंह गिल, क्या थी UPSC में रैंक, सामने लाई सिया गोयल और चेतन की खूनी साजिश
केतन अग्रवाल मर्डर केस की गुत्थी सुलझने के बाद चर्चा में आए IPS संदीप सिंह गिल पहले प्रोफेसर थे। 2015 में यूपीएससी के दिए स्पेशल चांस का फायदा उठाकर वह आईपीएस अफसर बने थे। वह अपनी दमदार और अनुशासित छवि के लिए जाने जाते हैं।
IPS Sandeep Singh UPSC Rank Siya Goel Ketan Aggarwal Murder News: पुणे के सनसनीखेज केतन अग्रवाल मर्डर केस में सिया गोयल और चेतन की खूनी साजिश का सच सबके सामने आ गया है। इस मामले ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। हर तरफ इसकी चर्चा है। सिया गोयल ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इस मामले को सुलझाने के लिए पुणे ग्रामीण पुलिस की खूब तारीफ हो रही है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (एसपी, पुणे ग्रामीण) आईपीएस संदीप सिंह गिल काफी सुर्खियों में हैं। 2016 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अफसर संदीप सिंह गिल मूलरूप से पंजाब में लुधियाना जिले के रहने वाले हैं। खन्ना शहर में उनका बचपन बीता और शुरुआती शिक्षा हुई। उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ से पूरी की और अंग्रेजी साहित्य (M.A. English) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया।
संदीप सिंह गिल ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2015 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 143वीं रैंक हासिल की थी। उन्हें सरकार ने पिछले साल मई में ही पुणे ग्रामीण पुलिस का एसपी बनाया था। संदीप सिंह गिल को पुणे में काम करने का लंबा अनुभव है।
आईपीएस बनने से पहले कॉलेज में प्रोफेसर थे संदीप
संदीप सिंह गिल आईपीएस बनने से पहले चंडीगढ़ के एजीजीएस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। हालांकि पढ़ाना उनका प्लान बी था। उनका फर्स्ट प्रेफरेंस यूपीएससी क्रैक कर आईपीएस अफसर बनना ही था। आईपीएस बनने से पहले वह कई बार यूपीएससी के अटेम्प्ट दे चुके थे लेकिन असफल रहे थे।
यूपीएससी के स्पेशल चांस से बने आईपीएस
संदीप सिंह गिल की आईपीएस बनना बेहद दिलचस्प है। यूपीएससी ने सीसैट के चलते 2015 में 2011 के यूपीएससी अभ्यर्थियों को स्पेशल चांस दिया था। संदीप ने इसी स्पेशल चांस का फायदा उठाया और एग्जाम अच्छी रैंक के साथ क्रैक कर डाला।
सिविल सेवा परीक्षा (UPSC) की मुख्य परीक्षा (Mains) के लिए भी उन्होंने अंग्रेजी साहित्य को ही अपने विषय के रूप में चुना था। शुरुआत में उन्हें यूपीएससी में सफलता नहीं मिली लेकिन अपनी पढ़ाई और प्रोफेसर की नौकरी के साथ उन्होंने प्रयास जारी रखा और आखिरकार आईपीएस के लिए चुने गए।
यूपीएससी की तैयारी के दौरान उनकी शिक्षा का सफर जारी रहा और इसी बीच उन्होंने अंग्रेजी साहित्य (English Literature) में एम.ए. किया ताकि एक सुरक्षित करियर विकल्प मिल सके और इसी वजह से उन्होंने प्रोफेसर के रूप में काम करना शुरू किया। प्रोफेसर की नौकरी करते हुए भी उनका यूपीएससी का मुख्य लक्ष्य नहीं बदला था।
मराठी भी बोलते हैं
पंजाबी होने के बावजूद वे बहुत अच्छी मराठी बोलते हैं। अपनी पोस्टिंग के दौरान उन्होंने भाषा सीखने के लिए अपने स्टाफ को सख्त निर्देश दिए थे कि वे उनसे सिर्फ मराठी में बात करें। अभ्यास करते-करते वह आज अच्छी मराठी बोलते हैं
पुणे रूरल एसपी से पहले दमदार काम, मिली तारीफें
पुणे सिटी में जोन 1 के डीसीपी रहे। गणेश मंडल और पुलिस स्ट्रेटेजी में काम की जमकर तारीफें हुईं। अपराध को रोकने में उसके सोच और नजरिए को काफी सराहा गया।
काफी फिट और तेजतर्रार अधिकारी
गिल अनुशासित, काफी फिट और तेजतर्रार अधिकारी हैं। इस हाईप्रोफाइल केस में एसपी संदीप सिंह गिल ने खुद घटनास्थल पर पहुंचे थे और फॉरेंसिक टीम और लोकल क्राइम ब्रांच के साथ घटनास्थल (लोहागढ़ किला) का बारीकी से निरीक्षण कर स्पॉट पंचनामा पूरा कराया था। केस को लेकर उन्होंने कहा था, 'केतन अग्रवाल की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि उनकी मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी द्वारा रची गई एक सोची-समझी और सुनियोजित हत्या (प्री-प्लान्ड मर्डर) थी। केतन को ट्रेकिंग का काफी शौक था। आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी ने इसी का फायदा उठाने का प्लान बनाया।'
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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