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कौन हैं IPS राहुल बंसल, UPSC IFoS भी किया था क्रैक, CSE IAS इंटरव्यू में थे बेहद गंदे नंबर, 1 करोड़ की रिश्वत का आरोप

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 में राहुल बंसल के कुल 939 अंक थे। उनके मेन्स में 1750 में से 801 अंक थे। इंटरव्यू में सिर्फ 275 में से 138 अंक थे जिसे बेहद कम मार्क्स माना जाता है।

IPS Rahul Bansal:
आईपीएस राहुल बंसल

IPS Rahul Bansal: छत्तीसगढ़ कैडर के ट्रेनी आईपीएस अफसर और अंबिकापुर सीएसपी राहुल बंसल पर एक सायबर फ्रॉड केस निपटाने के बदले 1 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। मामला दिल्ली की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पहुंच गया है, जिसने छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक (DGP) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के निदेशक से एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) मांगी है। पहली ही पोस्टिंग में रिश्वत कांड में फंसने के बाद सोशल मीडिया पर लोग राहुल बंसल के बारे में जानना चाह रहे हैं। इसके अलावा अब यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा से सीधे आईपीएस आईएएस अफसर बनकर उच्च पद पर पहुंचने की सीधी भर्ती प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। आइए जानते हैं राहुल बंसल कौन हैं-

2022 बैच के IPS अधिकारी हैं राहुल बंसल, क्या थी रैंक और मार्क्स

आईपीएस राहुल बंसल छत्तीसगढ़ कैडर के अधिकारी हैं। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 में 377वीं रैंक हासिल की थी। यह उनका 5वां प्रयास था। EWS कैटेगरी के चलते उन्हें आईपीएस सर्विस अलॉट हुई थी। सिविल सेवा परीक्षा 2021 में उनके कुल 939 अंक थे। उनके मेन्स में 801 अंक थे। जबकि इंटरव्यू में सिर्फ 275 में से 138 अंक थे जिसे बेहद कम मार्क्स माना जाता है। वे इंटरव्यू में सबसे कम अंक पाने वाले 20 उम्मीदवारों में से एक थे। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 के सफल उम्मीदवारों की इस लिस्ट में कुल 685 अभ्यर्थियों का नाम था।

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CSE ही नहीं IFOS भी किया क्रैक

मूल रूप से राजस्थान के करौली जिले के रहने वाले राहुल बंसल ने यूपीएससी वन सेवा परीक्षा 2021 भी क्रैक की थी। इसमें उनकी रैंक 45वीं थी। शुरुआती चार प्रयासों में वे यूपीएससी प्रीलिम्स पास करने में असफल रहे थे।

ऑप्शनल मैथ्स में टॉपर

उनके सिविल सेवा 2021 की मुख्य परीक्षा में ऑप्शनल विषय मैथ्स में सर्वाधिक 316 मार्क्स थे। इतना ही नहीं वन सेवा 2021 की मुख्य परीक्षा में भी ऑप्शनल विषय मैथ्स में सर्वाधिक मार्क्स 263 मार्क्स थे।

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आईआईटी बीएचयू से की इंजीनियरिंग

उन्होंने आईआईटी बीएचयू (IIT BHU) से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। इसके अलावा उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से एलएलबी भी किया है।

दो बार क्रैक किया SSC एग्जाम, इनकम टैक्स अफसर से बने IPS

IPS में सिलेक्शन से पहले वह इनकम टैक्स विभाग में अधिकारी थी। नौकरी के दौरान उन्होंने पढ़ाई शुरू की थी। यूपीएससी से पहले उन्होंने दो बार एसएससी भर्ती परीक्षा क्रैक की। वे पहली बार इनकम टैक्स ऑफिसर (आयकर अधिकारी) के पद पर चयनित हुए और इस पद को उन्होंने ज्वाइन भी किया। उसी वर्ष उनका चयन ऑडिट एकाउंट ऑफिसर (सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी) के पद पर भी हुआ था।

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खुद दी थी 500 रुपये की रिश्वत

एक मॉक इंटरव्यू में राहुल ने बताया है कि उनके भाई (जो आईआईटी कानपुर में थे) को एक पेपर प्रेजेंटेशन के लिए अमेरिका जाना था। उनका जन्म प्रमाण पत्र जल्द बनवाने के लिए राहुल को पंचायत सचिव को 500 रुपये की रिश्वत देनी पड़ी थी, क्योंकि समय कम था और अधिकारी टालमटोल कर रहा था। इस घटना से उन्हें एक लोक सेवक के आचरण को लेकर बेहद निराशा हुई थी।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

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पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

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