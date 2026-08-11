IPS Prachi Singh : कौन हैं IPS प्राची सिंह, चर्चा में यूपी की लेडी सिंघम एसपी, UPSC में क्या थी रैंक
आईपीएस प्राची ने लिखा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि भगवान को सिर्फ आपकी अगरबत्ती का धुआं दिखाई देगा, आपके कर्म नहीं? सावन माह के बीच कुछ दिन पहले उन्होंने शिवलिंग की फोटो पोस्ट कर हर हर महादेव भी लिखा था।
IPS Prachi Singh Success Story : आईपीएस प्राची सिंह की गिनती यूपी कैडर के तेज तर्रार अफसरों में होती है। यूपी के अंबेडकरनगर की तेज तर्रार एसपी प्राची इन दिनों अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर चर्चा में हैं। इससे पहले वह अपने कड़े फैसलों को लेकर सुर्खियों में रही हैं। वर्ष 2017 बैच की यूपी कैडर की आईपीएस अधिकारी प्राची सिंह ने लिखा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि भगवान को सिर्फ आपकी अगरबत्ती का धुआं दिखाई देगा, आपके कर्म नहीं? इसके जरिए उन्होंने उन लोगों को सीख दी जो ईश्वर की पूजा अर्चना की आड़ में अपने कर्म और दायित्वों को भूल जाते हैं। वे भगवान की पूजा कर फल की उम्मीद तो करते हैं लेकिन लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत नहीं करते। उनकी इस टिप्पणी को लोग कर्मकांड और वास्तविक कर्म के बीच संतुलन की सलाह के रूप में देख रहे हैं। सावन माह के बीच कुछ दिन पहले उन्होंने शिवलिंग की फोटो पोस्ट कर हर हर महादेव भी लिखा था।
इससे पहले भी वह सामाजिक व्यवहार, कर्म और जीवन मूल्यों पर एक या दो लाइन की लेकिन प्रभावशाली पोस्ट करती रही हैं। इससे पहले 2 अगस्त को उन्होंने लिखा था, 'अति के बाद क्षति तय है' - जो असंतुलन के दुष्परिणामों की ओर इशारा करता है। 3 जुलाई को लिखा- 'जो स्वयं को कीड़ा बना ले, उसे बाद में यह शिकायत नहीं करनी चाहिए कि लोग उस पर पैर रख रहे हैं।' 10 जून को लिखा- 'जेब, जुबान और जूता सदैव मजबूत रखिए, जिसको जिसकी जरूरत पड़े देते रहिए।'
बनीं लेडी सिंघम और जुर्म किए कम
जमीनी पुलिसिंग में भी प्राची की पकड़ मजबूत है। उनकी अगुवाई में ही अंबेडकरनगर पुलिस ने प्रशासनिक दक्षता में कड़ी उपलब्धि हासिल की। जून महीने की 'क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम' योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में अंबेडकरनगर पुलिस ने पूरे उत्तर प्रदेश में अव्वल रही। जुलाई 2026 की जनसुनवाई और शिकायत निवारण रैंकिंग में जिला पुलिस ने 125 में से पूरे 125 अंक हासिल कर प्रदेश भर में पहला स्थान अपने नाम किया। प्राची सिंह ने लखनऊ में तैनाती के दौरान क्राइम रेट में कमी लाई थी। इसके बाद योगी सरकार ने उन्हें श्रावस्ती का पुलिस अधीक्षक बनाया था।
विधायक भी उनके खिलाफ धरना दे चुके हैं
आईपीएस प्राची सिंह सिद्धार्थनगर में एसपी रहते हुए पहली बार सुर्खियों में आई थीं। शोहरतगढ़ विधानसभा सीट से अपना दल (एस) विधायक विनय वर्मा ने प्राची सिंह के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। विधायक विनय वर्मा का आरोप था कि प्राची सिंह उन्हें लेकर द्वेषपूर्ण रवैया अपना रही हैं। इसको लेकर वह अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे गए थे।
यूपीएससी में 154वीं रैक, पहले प्रयास में निकाली सिविल सेवा परीक्षा
प्राची सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता पीसीएस अधिकारी रहे, तो घर में पढ़ाई-लिखाई का अच्छा माहौल मिला। मां उषा सिंह तीन विषयों से एमए कर चुकी हैं । प्राची ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलबी और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, भोपाल से एलएलएम की पढ़ाई की। महज 25 वर्ष की उम्र में पहले ही प्रयास में 154वीं रैंक लाकर यूपीएससी परीक्षा क्रैक की। उनके यूपीएसी लिखित मुख्य परीक्षा में 877 और इंटरव्यू में 151 अंक थे। यानी कुल स्कोर 1028 था। वह लखनऊ में एडीसीपी और 32वीं बटालियन पीएसी की कमांडेंट रह चुकी हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
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बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी