इस्तीफा देने वाले IPS जगमोहन मीणा कौन हैं, क्या थी UPSC में रैंक, कितने थे मार्क्स, IIT से हैं पासआउट
जगमोहन मीणा ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2012 में 849वीं रैंक हासिल की थी। इसके बाद उन्हें आईपीएस सर्विसेज और ओडिशा कैडर अलॉट हुआ था। वह मूलरूप से राजस्थान के सीकर के रहने वाले हैं।
IPS Jagmohan Meena UPSC Rank Marks: ओडिशा कैडर के युवा आईपीएस अफसर जगमोहन मीणा ने सिर्फ 13 साल की सेवा के बाद इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। वह वर्तमान में भुवनेश्वर के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) हैं। वर्ष 2013 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी मीणा ने अपने इस्तीफे के पीछे निजी कारणों का हवाला दिया है। आईपीएस का पद देश के लाखों युवाओं का सपना होता है। इस ड्रीम जॉब को पाने के लिए लाखों युवा सालों साल यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते रहते हैं। सिर्फ 37 साल की उम्र में जगमोहन मीणा के यह पद छोड़ने के फैसले ने हैरान कर दिया है। मीणा ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2012 में 849वीं रैंक हासिल की थी। इसके बाद उन्हें आईपीएस सर्विसेज और ओडिशा कैडर अलॉट हुआ था। वह मूलरूप से राजस्थान के सीकर के रहने वाले हैं। 1989 में जन्में मीणा ने टेक्निकल पढ़ाई के बाद सिविल सर्विस में कदम रखा। वह आईआईटी से पासआउट हैं।
यूपीएससी सीएसई में कितने अंक हासिल किए थे
जगमोहन मीणा यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2012 में मुख्य परीक्षा में 724 और इंटरव्यू में 181 अंक हासिल किए थे। यानी उनका कुल स्कोर 905 रहा था।
प्राइवेट सेक्टर में जाने की योजना
घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए जगमोहन मीणा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उनका इस्तीफा स्वीकार किए जाने के बाद वह निजी क्षेत्र (प्राइवेट सेक्टर) में काम करने की योजना बना रहे हैं। जगमोहन मीणा के इस्तीफे को अभी सरकार से स्वीकार नहीं किया है। इस्तीफे की अर्जी पर अभी प्रोसेस चल रहा है और इसे मंजूरी मिलनी बाकी है।
13 साल के करियर में कहां कहां किया काम
अपने 13 साल के करियर के दौरान मीणा माओवाद विरोधी अभियानों में शामिल रहे हैं। जगमोहन मीणा ने मलकानगिरी, अंगुल और गंजाम जैसे जिलों में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (एसपी) समेत कई अहम पदों पर काम किया है। कटक शहरी जिले में वह पुलिस डीएसपी रहे। इसके बाद फरवरी 2025 में भुवनेश्वर में डीसीपी बने।
विभिन्न जिलों में पोस्टिंग और वहां की चुनौतियां:
मीणा ने बताया कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत गंजाम से की थी और उसके बाद कालाहांडी, मलकानगिरी, अंगुल, कटक और भुवनेश्वर जैसी जगहों पर काम किया। उन्होंने हर जगह की अलग-अलग चुनौतियों का जिक्र किया, जिनका उन्होंने पूरी मेहनत से सामना किया:
कहां क्या काम किया
मलकानगिरी: यहां नक्सल विरोधी अभियान चलाना और माओवादी उग्रवाद के दौरान चुनाव संपन्न कराना मुख्य चुनौती थी।
अंगुल: यहां औद्योगिक कानून-व्यवस्था बनाए रखना और कोयला सुरक्षा को बढ़ाना बड़ी जिम्मेदारी थी।
गंजाम: यहां अपराध को कम करना और अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ना सबसे अहम था।
कटक: एक धार्मिक शहर होने के नाते यहां बहुत सी पूजा, जुलूस, क्रिकेट मैच और प्रसिद्ध 'बाली यात्रा' के दौरान व्यवस्था संभालना चुनौतीपूर्ण था।
भुवनेश्वर: यहां मुख्य चुनौती वीआईपी (VIP) दौरों का प्रबंधन करना था।
अवॉर्ड
- पुलिस वीरता पदक (2019), पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक (2021), राज्यपाल पदक (2023)
GRP कांस्टेबल की मॉब लिंचिंग की घटना के बाद आया इस्तीफा
मीणा का इस्तीफा इसलिए भी चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि यह शहर के बाहरी इलाके बालियांता में GRP कांस्टेबल सौम्य रंजन स्वैन की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या किए जाने की घटना के बाद आया है। यह घटना मई में हुई थी। मीणा ने लगभग एक माह पहले ही अपना इस्तीफा सौंप दिया था। मॉब लिंचिंग की घटना के बाद ओडिशा पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सार्वजनिक और राजनीतिक स्तर पर चर्चा चल रही है। राज्य में बढ़ते कुछ अपराधों और भीड़ हिंसा की घटनाओं को लेकर पुलिस विभाग आलोचनाओं का सामना कर रहा है। ओडिशा पुलिस को काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भीड़ की हिंसा को संभालने में पुलिस की कथित नाकामी पर नाराजगी जाहिर की थी।
साथी हैरान
मीणा के अचानक इस्तीफे के फैसले ने उनके साथियों को हैरान कर दिया है। उनके ऑफिस के एक स्टाफ सदस्य ने कहा, 'हमें वजह नहीं पता, लेकिन उनका फैसला अचानक लगता है और पुलिस महकमे में कई लोगों के लिए यह एक झटके जैसा है।'
ऑल इंडिया सर्विसेज (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनिफिट्स) नियमों के अनुसार, अधिकारियों को अपने मुख्य सचिव (या डेप्युटेशन पर होने पर केंद्रीय मंत्रालय) को एक स्पष्ट और बिना शर्त वाला लिखित नोटिस देना होगा। ऐसे इस्तीफो को मंजूरी देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री सक्षम अधिकारी होते हैं।
ओडिशा सरकार और जनता का धन्यवाद
उन्होंने ओडिशा के लोगों और सरकार को पिछले 13-14 सालों में मिले मौकों और उन पर जताए गए भरोसे के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस और जनसेवा में अपने योगदान को लेकर वह बहुत संतुष्ट महसूस करते हैं और कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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