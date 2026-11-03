खुलासों की अफसर, अमेरिका का NASA छोड़ 5वें प्रयास में बनीं IPS, यूपी की लेडी सिंघम को गृहमंत्री पदक
तेज तर्रार आईपीएस अफसर अनुकृति को वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक के लिए चुना गया है। वह 100 करोड़ रुपये से अधिक के अंतर्राज्यीय फर्जी बीमा घोटाले का खुलासा कर देश भर में चर्चा में आई थीं।
यूपी की लेडी सिंघम आईपीएस अफसर अनुकृति शर्मा ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यूपी कैडर की 2020 बैच की तेज तर्रार आईपीएस अफसर अनुकृति को वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक के लिए चुना गया है। संभल जिले में 100 करोड़ रुपये से अधिक के अंतर्राज्यीय फर्जी बीमा घोटाले का खुलासा कर देश भर में चर्चा में आई अनुकृति वर्तमान में गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) में एडिशनल डीसीपी वूमेन सेफ्टी के रूप में कार्यरत हैं। फरवरी 2026 में उनका तबादला संभल से नोएडा कर दिया गया था। मूल रूप से राजस्थान के अजमेर की रहने वाली अनुकृति की पहचान सख्त, संवेदनशील और परिणाम देने वाली पुलिसिंग के लिए रही है। संभल में उनके कार्यकाल के दौरान कई बड़े मामलों का खुलासा हुआ।
नासा की नौकरी छोड़ चुना यूपीएससी, 5वें प्रयास में बनीं आईपीएस
अनुकृति के लिए जयपुर से नासा और फिर वहां से यूपीएससी क्रैक कर आईपीएस बनने का सफर आसान नहीं था। शुरुआती पढ़ाई जयपुर में ही हुई। उन्होंने शहर के इंडो भारत इंटरनेशनल स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने कोलकाता स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ( IISER ) से BS-MS की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए साल 2012 में अनुकृति का चयन अमेरिका की राइस यूनिवर्सिटी, हस्टन के PhD कोर्स के लिए हुआ। उन्हें वहां ज्वालामुखी से जुड़े रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिला।
नासा की नौकरी छोड़ चुनी सिविल सेवा की राह
अमेरिका में पीएचडी के दौरान अनुकृति शर्मा के करियर को एक बड़ी दिशा मिल गई। उन्हें अमेरिकी स्पेस एजेंसी NASA में काम करने का मौका मिला और उन्होंने यह ऑफर स्वीकार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक NASA जैसी प्रतिष्ठित संस्था में काम करने के साथ उन्हें हर महीने 2 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई भी हो रही थी।
NASA छोड़ा, देश सेवा का सपना चुना
अनुकृति के मन में अपने देश और समाज के लिए कुछ करने की इच्छा लगातार बनी हुई थी। वह प्रशासनिक सेवा में जाकर लोगों के बीच काम करना चाहती थीं। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने अमेरिका की नौकरी और लाखों रुपये की कमाई छोड़कर भारत लौटने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की। उनका लक्ष्य IPS अधिकारी बनकर समाज की सेवा करना था।
5वें प्रयास में बनीं आईपीएस
अनुकृति ने 2014 में यूपीएससी सीएसई की तैयारी शुरू कर दी। 2015 में उन्होंने अपना पहला अटैम्प्ट दिया, जिसमें प्रीलिम्स तो निकल गया, लेकिन मेन्स क्लियर नहीं कर पाईं। इसके बाद तो वह अपने दूसरे प्रयास में प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पाईं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कोशिश करती रहीं। इसके बाद 2018 में अपने चौथे प्रयास में उन्होंने 355वीं रैंक हासिल की। IRS के लिए चुना गया, लेकिन उन्होंने नौकरी जॉइन नहीं की, क्योंकि उनका सपना तो IPS अधिकारी बनना था। 2020 में अपने पांचवें प्रयास में वह IPS अधिकारी बन गईं। उन्होंने 138वीं रैंक के साथ परीक्षा पास की।
अनुकृति की सबसे बड़ी उपलब्धि
आईपीएस अफसर अनुकृति के कार्यकाल की सबसे अहम उपलब्धि 100 करोड़ के बीमा घोटाले का पर्दाफाश रही, जो 12 राज्यों में फैला था। जांच में सामने आया कि गिरोह गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों के नाम पर बीमा पॉलिसियां कराता था और मृत्यु के बाद फर्जी दावों के जरिए रकम हड़प लेता था। इस प्रकरण में 70 से अधिक गिरफ्तारियां की गईं।
धन वर्षा गिरोह का भी खुलासा
इसके अलावा उन्होंने जिले में सक्रिय ‘धन वर्षा’ गिरोह का भी खुलासा किया। यह तांत्रिक गिरोह तंत्र-मंत्र के नाम पर लोगों को फंसाकर मानव तस्करी और यौन शोषण जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त था। अनुकृति शर्मा के नेतृत्व में हुई कार्रवाई को जिले की बड़ी उपलब्धियों में गिना गया।
अन्य बड़े कारनामे
- पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह को भी पकड़ा, जो डिजिटल माध्यम से लोगों से ठगी करता था।
- अपराध नियंत्रण के साथ-साथ एएसपी शर्मा ने सामुदायिक पुलिसिंग पर भी विशेष ध्यान दिया। उन्होंने ‘पुलिस माई फ्रेंड’ अभियान चलाया। मिशन शक्ति के तहत महिला सशक्तिकरण व सुरक्षा के लिए कई ठोस पहल कीं।
- उनकी पहल पर संभल उत्तर प्रदेश का पहला जिला बना, जहां सभी 15 पुलिस थानों में ‘मदर एंड चाइल्ड केयर रूम’/क्रेच स्थापित किए गए।
- महिला बीट अधिकारियों की गतिशीलता बढ़ाने के लिए सीएसआर सहयोग से प्रत्येक थाने को एक्टिवा स्कूटर भी उपलब्ध कराए गए।
- मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत एंटी-रोमियो टीमों के जरिए स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं को उनके अधिकारों व हेल्पलाइन नंबर 1090, 181, 112 की जानकारी दी गई। अभियान में साइबर कैफे व दुकानों पर छापेमारी कर अश्लील सामग्री की बिक्री रोकने की कार्रवाई भी की गई।
- बेहद गरीब और बेसहारा महिलाओं को चिन्हित कर उनके साथ दिवाली मनाने जैसी मानवीय पहल भी की गई।
- इन प्रयासों के लिए उन्हें 15 अगस्त 2025 को डीजी प्रशंसा चिन्ह (सिल्वर) से सम्मानित किया गया।
2003 में बूढ़ी महिला के घर में अपने पैसों से पहुंचाई थी बिजली
2003 में बुलंदशहर में बिजली नहीं होने से 19 सालों से अंधेरे में जी रही बुजुर्ग महिला नूरजहां को आईपीएस अनुकृति के कारण पहली बार अपने घर में बल्ब जलाने का मौका मिला था। पैसा नहीं होने के कारण विधवा बुजुर्ग महिला कनेक्शन नहीं लगवा पा रही थी। इसकी जानकारी मिलने पर आईपीएस अफसर ने अपनी जेब से पैसे खर्च कर बुजुर्ग महिला के घर पर बिजली कनेक्शन लगवाया था। पहली बार अपनी झोपड़ी में बिजली का बल्ब जलते ही बुजुर्ग महिला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। महिला अफसर ने बुजुर्ग को अपनी तरफ से एक छत का पंखा भी भेंट किया और उनकी झोपड़ी में उसे लगवा दिया था।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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