कौन हैं IPS निहारिका भट्ट? यूपीएससी के लिए छोड़ी अमेरिका में बायोमेडिकल रिसर्च, अब हैं दिल्ली की DCP
अमेरिका में बायोमेडिकल रिसर्च करने वाली निहारिका भट्ट ने विदेश का शानदार करियर छोड़ खाकी वर्दी चुनी। 2015 बैच की यह IPS अधिकारी वर्तमान में दिल्ली के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की DCP हैं।
अक्सर हर एक स्टूडेंट बेहतर और चमकदार करियर बनाने के लिए विदेश जाने का सपना देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विरले लोग भी होते हैं जो विदेश की डॉलरों की मोटी कमाई को छोड़कर अपने देश की सेवा करने का रास्ता चुनते हैं। 2015 बैच की IPS अधिकारी निहारिका भट्ट की कहानी कुछ ऐसी ही है। कभी अमेरिका की लैब में नैनोपार्टिकल्स और बायोमेडिकल रिसर्च पर काम करने वाली निहारिका आज खाकी वर्दी पहनकर दिल्ली के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं।
इंजीनियरिंग से लेकर मिशिगन यूनिवर्सिटी तक की पढ़ाई
निहारिका भट्ट की पढ़ाई-लिखाई बेहद मजबूत रही है। उनके पिता एक डॉक्टर और मां गृहिणी हैं। उन्होंने साल 2007 से 2011 के बीच उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी (UPTU) से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में बीटेक किया। ग्रेजुएशन के बाद वे हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका चली गईं, जहां उन्होंने 2011 से 2012 के बीच दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री हासिल की।
अमेरिका में रिसर्च और नौकरी का सफर
मास्टर्स के दौरान मई से अगस्त 2012 तक उन्होंने मेडट्रॉनिक में इंटर्नशिप की, जो कार्डियक सर्जरी और परफ्यूजन टेक्नोलॉजी से जुड़ी थी। इसके बाद उन्हें अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) में नौकरी मिल गई, जहां उन्होंने मानव शरीर पर नैनो पार्टिकल्स के प्रभाव विषय पर करीब डेढ़ साल तक रिसर्च की।
चीन की एक यात्रा ने बदल दी सोच
अमेरिका में नौकरी के दौरान निहारिका को चीन जानेका मौका मिला। वहां उन्होंने सरकारी मशीनरी और प्रशासनिक व्यवस्था के कामकाज को बेहद करीब से देखा। इसी अनुभव ने उनके मन में एक नया विचार जगाया। उन्हें महसूस हुआ कि विदेश में रहकर काम करने के बजाय उन्हें अपने देश भारत लौटकर एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में समाज और आम लोगों की सेवा करनी चाहिए।
लैब से निकलकर देश सेवा के लिए चुनी पुलिस की वर्दी
अमेरिका में एक बेहतरीन करियर होने के बावजूद निहारिका ने जनसेवा की राह चुनी। उन्होंने दिल्ली में रहकर पूरी ईमानदारी और अनुशासन के साथ UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की। खास बात यह रही कि उन्होंने इसके लिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा नहीं लिया। अपनी सेल्फ-स्टडी के दम पर निहारिका ने साल 2014 की UPSC परीक्षा पहले ही प्रयास में क्रैक कर ली और 146वीं रैंक हासिल की।
जुलाई 2015 में IPS ऑफिसर ट्रेनी के रूप में पुलिस सेवा जॉइन की। दिसंबर 2017 तक ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उनकी पहली फील्ड पोस्टिंग देहरादून में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (ASP) के रूप में हुई। इसके बाद उन्होंने चंडीगढ़, पुडुचेरी और कराईकल में जिम्मेदारी संभाली। अब वे दिल्ली के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की DCP हैं। निहारिका भट्ट की यह यात्रा हर छात्र को सिखाती है कि अगर मन में कुछ बड़ा करने का जज्बा हो, तो किसी भी क्षेत्र से निकलकर देश सेवा की नई ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है।
लेखक के बारे मेंPrachi
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