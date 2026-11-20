कौन हैं IPS जसवीर सिंह, सेना के हवलदार का बेटा न योगी से डरा न राजा भैया से, 8 साल बाद डिमोशन के साथ बहाली
Who is IPS Jasvir Singh : आईपीएस जसवीर सिंह के पिता सेना में हवलदार थे तो बचपन से ही अनुशासन का पाठ मिला। पिता ने सिखाया था कि बेटा गोली खा लेना पर घूस कभी नहीं खाना।
यूपी कैडर के निडर सीनियर आईपीएस अफसर जसवीर सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की मंजूरी मिलने के बाद 1992 बैच के आईपीएस अफसर को सस्पेंड किए जाने के 8 साल बाद फिर से बहाल कर दिया गया है। हालांकि उन्हें डिमोशन के साथ सेवा में बहाल किया गया है और कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। विभागीय दंड के रूप में उनका डिमोशन कर उन्हें एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (ADG) रैंक पर कर दिया गया है। इस फैसले के कारण अब उनके पुलिस महानिदेशक (DG) बनने की संभावना भी खत्म हो गई है। डिमोशन का आदेश उनकी रिटायरेंट से एक दिन पहले यानी 30 जनवरी 2028 तक प्रभावी रहेगा। वह 31 जनवरी 2028 को रिटायर होंगे।
यूपी पुलिस के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सस्पेंड रहने वाले आईपीएस
जनवरी 2019 में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पुलिस के काम करने के तरीके, एनकाउंटर नीति और अधिकारियों की तैनाती पर सवाल उठाए थे। इसके बाद शासन ने उनसे जवाब मांगा था और कुछ दिनों बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। यूपी पुलिस के इतिहास में किसी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की यह सबसे लंबी निलंबन अवधि है।
कौन हैं आईपीएस जसवीर सिंह
मूल रूप से पंजाब के होशियारपुर जिले के रहने वाले आईपीएस जसवीर सिंह दरअसल एक बेहद ईमानदार, सख्त और अनुशासित पुलिस अफसर के रूप में जाने जाते हैं। पिता सेना में हवलदार थे तो बचपन से ही अनुशासन का पाठ मिला। पिता ने सिखाया था कि बेटा गोली खा लेना पर घूस कभी नहीं खाना। कानून का उल्लंघन उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, यही वजह है कि यूपी में सरकारों से उनका पंगा रहा। वे न तो किसी राजनीतिक दबाव के आगे झुके और न कभी बाहुबलियों के आगे समझौता किया। जहां भी तैनात रहे, लगातार विवादों, तबादलों, निलंबन के दौर से गुजरे। एक समय में उन्होंने योगी आदित्यनाथ और राजा भैया के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की थी।
इंजीनियरिंग के बाद यूपीएससी में आए
जसवीर सिंह ने पंजाब से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। इसके बाद यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 1991 पास कर IPS अधिकारी बने। उन्हें उत्तर प्रदेश कैडर मिला और 5 सितंबर 1993 को उन्होंने पुलिस सेवा जॉइन की।
कब कब लिया कड़ा एक्शन
साल 2002 में योगी आदित्यनाथ पर एनएसए की कार्रवाई
साल 2002 में जसवीर सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल स्थित जिले महराजगंज के एसपी थे। उस दौरान योगी आदित्यनाथ जो आज मुख्यंत्री हैं, तब गोरखपुर से केवल सांसद हुआ करते थे। योगी 1999 का चुनाव हारते हारते बचे थे। इसके बाद योगी ने हिंदु युवा वाहिनी संगठन बनाया जिसने हिंदुत्व का झंडा बीजेपी से भी तेजी से उठाया। मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा के कई मामले दर्ज हुए। महराजगंज के एक गांव में हिंसा फैलाने के मामले के दौरान जसवीर सिंह ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सांसद योगी आदित्यनाथ पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसी बेहद सख्त कानूनी धारा लगा दी थी। यहीं से दोनों के बीच प्रशासनिक और कानूनी टकराव की शुरुआत मानी जाती है।
दबाव पर नहीं माने, फिर तबादला
योगी पर कार्रवाई के समय केंद्र में अटल बिहार वाजपेयी की सरकार थी। यूपी में बीजेपी के सहयोग से मायावती सत्ता में थीं। आईपीएस जसवीर पर योगी पर से रासुका हटाने का दबाव आया पर वे नहीं माने। जसवीर सिंह का स्वभाव किसी भी दबाव के आगे झुकने का नहीं था। कुछेक दिन बाद उनका ट्रांसफर फूड सेल में कर दिया गया।
साल 2003 में राजा भैया पर शिकंजा
साल 2003 में जब उन्हें फूड सेल (खाद्य विभाग) में तबादला किया गया, तब उस समय की सरकार में बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ 'राजा भैया' संबंधित विभाग के मंत्री थे। जसवीर सिंह ने वहां भी समझौता नहीं किया और विभाग में गड़बड़ियों को लेकर सीधे मंत्री राजा भैया पर कानूनी शिकंजा कस दिया। किसी आईपीएस अधिकारी द्वारा इतने रसूखदार नेता पर इतना सख्त एक्शन लेना उस दौर के इतिहास में दर्ज हो गया।
- मायवती के मुख्यमंत्री रहते मुजफ्फरनगर में बसपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की। तब जसवीर वहां के एसएसपी थे। तबादला हुआ।
- 2017 में जसवीर जब फायर सेफ्टी विभाग पहुंचे तो वहां उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। उन्हें होमगार्ड भेज दिया गया। एडीजी होमगार्ड रहते हुए भी उन्हें फिर करप्शन का मामला उठाया। फिर तबादला मिला।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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