कौंन IPS दीपक गहलावत, क्या थी UPSC में रैंक व मार्क्स, 3 करोड़ रिश्वत का आरोप, पत्नी हैं IRS अफसर
दीपक मूल रूप से हरियाणा के सोनीपत के निजामपुर माजरा गांव के रहने वाले हैं। उनकी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2011 में 103वीं रैंक आई थी। उन्होंने इससे पहले यूपीएससी क्रैक किया था।
सीबीआई ने 5000 करोड़ रुपए के दवा घोटाले के मामले में हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी दीपक गहलावत को गिरफ्तार किया है। उन पर दवा घोटाले के आरोपी को बचाने के लिए 3 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप है। यहां हम आपको बताते हैं कि आईपीएस दीपक गहलावत कौन हैं। दीपक मूल रूप से हरियाणा के सोनीपत के निजामपुर माजरा गांव के रहने वाले हैं। उनकी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2011 में 103वीं रैंक आई थी। उनके लिखित परीक्षा में 2000 में से 1057 और इंटरव्यू में 300 में से 126 यानी कुल 2300 में से 1183 मार्क्स थे। इसके बाद उन्होंने आईपीएस सर्विसेज अलॉट हुई थी।
दूसरी बार क्रैक किया था यूपीएससी एग्जाम
दीपक गहलावत ने 2011 में दूसरी पास यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया था। इससे पहले यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2010 में उनका नाम रिजर्व लिस्ट में आया था। वे इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर थे।
पत्नी हैं आईआरएस अधिकारी
उनके पिता हरियाणा पुलिस से बतौर इंस्पेक्टर रिटायर हुए, जबकि मां पीजीआई रोहतक में ANM रही हैं। पत्नी आईआरएस अधिकारी हैं।
दीपक ने कहां से की पढ़ाई
दीपक ने सोनीपत के डीएवी पब्लिक स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की और फिर करनाल के कुंजपुरा सैनिक स्कूल में आगे की पढ़ाई की। ग्रेजुएशन आईआईटी रुड़की से की। इसके बाद उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम पास किया और आईपीएस बने।
देश के जीता मेडल
दीपक ने 2025 में अमेरिका के अलबामा में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में उसने 35 वर्ष से अधिक आयु के वर्ग की 74 किलोग्राम भार वर्ग में पुश-पुल कंपीटिशन में कांस्य पदक जीता था।
कहां कहां संभाल चुके हैं जिम्मेदारी
दीपक 2018 में पलवल, 2021 में चरखी दादरी में SP रहे। इसके बाद उन्हें 2023 में गुरुग्राम हैडक्वार्टर भेजा गया। 2024 में वे डेपुटेशन पर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी में क्षेत्रीय निदेशक भी रहे।
आईपीएस अधिकारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को सीबीआई की उस अर्जी को खारिज कर दिया था, दीपक गहलावत से और पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में भेजने का अनुरोध किया गया था। एजेंसी ने यह कहते हुए गहलावत की हिरासत अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया कि उसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने, पैसे के स्रोत और उससे फायदा उठाने वालों की पहचान करनी है। एजेंसी ने मामले के दूसरे सह-आरोपियों को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ किए जाने की आवश्यकता का हवाला दिया। हालांकि, न्यायाधीश ने कहा कि सीबीआई की अर्जी खारिज की जाती है। उन्होंने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया। सरकारी वकील ने आरोप लगाया कि पूछताछ के दौरान आरोपी टालमटोल करता रहा, उसने जांच को गुमराह किया और कई वित्तीय लेन-देन के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।
जांच में सीबीआई को क्या पता चला था
जांच के दौरान पता चला कि आईपीएस अधिकारी ने दावा किया था कि वह अपने व्यक्तिगत प्रभाव का इस्तेमाल कर पुडुचेरी में नकली दवाओं की बिक्री से जुड़ी सीबीआई जांच वाले मामलों में निजी व्यक्तियों को राहत दिला सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार राजा इस साल की शुरुआत में दर्ज कथित नकली दवा बनाने संबंधी मामले में सीबीआई जांच का सामना कर रहे थे। उन्होंने सिंह से संपर्क किया। इसके बाद सिंह ने एयरोसिटी स्थित अपने कार्यालय में राजा और गहलावत की मुलाकात कराई, जहां आईपीएस अधिकारी ने कथित तौर पर अनुकूल जांच के बदले तीन करोड़ रुपये की मांग की। इसमें 1.5 करोड़ रुपये की एडवांस भी शामिल थी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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