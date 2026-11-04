कौन हैं आईपीएस अनुराग सुजानिया, एमटेक के बाद यूपीएससी में 451वीं रैंक, अब दिया इस्तीफा
IPS की नौकरी से इस्तीफा देने वाले अनुराग सुजानिया मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। एमटेक की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2013 में 451वीं रैंक हासिल की थी।
आईपीएस अफसरों के इस्तीफे का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला मध्य प्रदेश से आया है जहां 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग सुजानिया ने इस्तीफा देकर पुलिस महकमे में खलबली मचा दी है। उन्होंने सोमवार को दिए इस्तीफा में नौकरी छोड़ने की वजह व्यक्तिगत बताई है। सुजानिया करीब छह महीने पहले सागर पुलिस अधीक्षक (एसपी) बनाए गए थे। जहरीली शराब से 22 मौतों के बाद उन्हें इस पद से हटा दिया गया था। सागर एसपी से हटाकर सरकार ने उन्हें पुलिस मुख्यालय (PHQ) में AIG बनाया था। एसपी पद से हटाए जाने के चार दिन बाद उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दिया। सुजानिया का इस्तीफा स्वीकार करना है या नहीं, इसका फैसला अभी सरकार ने नहीं लिया है।
एमटेक के बाद यूपीएससी क्रैक किया
अनुराग सुजानिया मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। एमटेक की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2013 में 451वीं रैंक हासिल की थी। उनके यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में 617, इंटरव्यू में 176 अंक थे। कुल स्कूल 793 रहा था। उन्हें आईपीएस सर्विस अलॉट हुई थी।
सागर से पहले कई जगहों के एसपी रहे
आईपीएस अधिकारी अनुराग सुजानिया मध्य प्रदेश के कई जिलों में एसपी रह चुके हैं। सुजानिया 2 दिसंबर 2014 को IPS में शामिल हुए और दिसंबर 2017 में उनकी सेवा कंफर्म हो गई। इससे पहले वे टीकमगढ़, मंदसौर, मुरैना और सागर जिलों में एसपी के रूप में और करेरा में उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (SDOP) के रूप में काम कर चुके हैं। हाल ही में हुए तबादले से पहले वे लगभग छह महीने तक सागर के एसपी रहे। इससे पहले वे भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय में AIG के पद पर तैनात थे।
शराब कांड की जांच के बीच तबादले से नाराज
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक पुलिस विभाग के सूत्रों ने बताया कि अचानक हुए इस तबादले से अधिकारी खुश नहीं थे। जब तबादले का आदेश जारी हुआ, तब वे सागर में हुई जहरीली शराब कांड की जांच की निगरानी कर रहे थे। विभाग के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि तबादले के समय को लेकर काफी नाराजगी थी हालांकि सुजानिया ने अपने इस्तीफे में निजी कारणों का हवाला दिया है।
पहले मुरैना शराबकांड के बाद हटाए गए थे
सुजानिया इससे पहले मुरैना जिले के एसपी रह चुके हैं। मुरैना में 2021 में उनके कार्यकाल के दौरान जहरीली शराब पीने से 24 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। जांच में पुलिस के संरक्षण में अवैध शराब की बिक्री होने की बात सामने आई थी। इसके बाद उन्हें एसपी पद से हटा दिया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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