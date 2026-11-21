नए नवेले IAS का सिंघम अवतार, 8 बार यूपीएससी दिया, अब आधी रात में खनन माफिया का किया पर्दाफाश
8वें प्रयास में IAS बने ताले अभिषेक प्रमोद ने युवा सिविल अफसरों के सामने फील्ड में उतरकर प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाने और निडरता की शानदार मिसाल पेश की है। उन्होंने अगस्त में यह पद संभाला था
गुजरात कैडर के 2024 बैच के प्रोबेशनर आईएएस अफसर ताले अभिषेक प्रमोद ने अवैध खनन के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। कच्छ में भचाऊ के प्रांत अधिकारी (असिस्टेंट कलेक्टर) ताले अभिषेक प्रमोद के सीधे जमीनी स्तर पर उतरकर काम करने की सख्त शैली की काफी तारीफ हो रही है। एक ताजा मामले में उन्होंने गुप्त रूप से आधी रात में अवैध खनन वाली जगह पर छापा मारा। रात भर चले इस बड़े अभियान में कई वाहन जब्त किए गए और करोड़ों के माफिया नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। इस तरह उन्होंने युवा सिविल अफसरों के सामने फील्ड में उतरकर प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाने और निडरता की शानदार मिसाल पेश की है। उन्होंने अगस्त में यह पद संभाला था। भचाऊ से पहले वह करीब सवा साल तक पालनपुर में बनासकांठा में सुपरन्यूमेरी असिस्टेंट कलेक्टर थे।
कौन हैं ताले अभिषेक प्रमोद
महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले अभिषेक ताले की सफलता की कहानी उन युवाओं के लिए बेहतरीन उदाहरण हैं जो कई सालों से आईएएस बनने का प्रयास कर रहे हैं। वे 8वें प्रयास में आईएएस अफसर बने। वह 7 साल से अधिक समय तक भारतीय रेलवे में अधिकारी के रूप में सेवाएं देते रहे। आखिरकार वर्ष 2023 में उन्होंने यूपीएससी सीएसई में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 249 हासिल कर आईएएस बनने का सपना पूरा किया। वर्ष 2016 में उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 877वीं रैंक हासिल की थी और भारतीय रेल कार्मिक सेवा (IRPS) की नौकरी मिली थी।
तीन बार पार्षद रहे पिता, लेकिन राजनीति नहीं प्रशासनिक सेवा से चुना देश सेवा का रास्ता
अभिषेक का परिवार राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा है। उनके पिता प्रमोद टाले पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के ठाणे जिला प्रमुख रह चुके हैं। वह उल्हासनगर महानगरपालिका में तीन बार पार्षद (नगरसेवक) भी चुने गए। राजनीतिक विरासत होने के बावजूद अभिषेक ने अपना अलग रास्ता चुना। उन्होंने राजनीति के बजाय सिविल सेवा के माध्यम से लोगों की सेवा करने का लक्ष्य बनाया।
साइकिल से कॉलेज जाते थे, बीए किया
अभिषेक ने 11वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई उल्हासनगर के श्रीमती चंदीबाई हिम्मतमल कॉलेज से की। उन्होंने मनोविज्ञान में बीए किया। कॉलेज के दिनों में वह साइकिल से पढ़ाई करने जाया करते थे। पढ़ाई के साथ-साथ वह एनसीसी से भी जुड़े रहे। लगभग तीन वर्षों तक एनसीसी के सक्रिय सदस्य रहने के दौरान उन्होंने दिल्ली में आयोजित रिपब्लिक डे कैंप (RDC) में बेस्ट कैडेट का सम्मान हासिल किया।
कई बार प्रीलिम्स भी पास नहीं कर पाए, 7वें प्रयास में नहीं
ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद अभिषेक ने अगस्त 2014 में यूपीएससी की तैयारी शुरू की। वर्ष 2015 में अपने पहले प्रयास में वह प्रारंभिक परीक्षा पास नहीं कर पाए। वर्ष 2016 में दूसरे प्रयास में उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 877वीं रैंक हासिल की। इसके बाद उन्होंने रेलवे में अधिकारी के रूप में काम शुरू किया। वडोदरा, लखनऊ और पंजाब में उनकी तैनाती रही। सात साल से अधिक के कार्यकाल में उन्होंने रेलवे कर्मचारियों, पेंशनरों और कर्मचारी संगठनों से जुड़े प्रशासनिक एवं कल्याणकारी कार्यों की जिम्मेदारी संभाली।
रेलवे अफसर से IAS बने
रेलवे में एक अच्छी और सुरक्षित नौकरी मिलने के बावजूद अभिषेक का लक्ष्य आईएएस अधिकारी बनना था। इसके लिए उन्होंने यूपीएससी की तैयारी जारी रखी। वर्ष 2017 में वह प्रारंभिक परीक्षा पास नहीं कर सके। 2018 में मुख्य परीक्षा में सफलता नहीं मिली। वर्ष 2022 में 7वें प्रयास में भी प्रारंभिक परीक्षा पास नहीं कर पाने के बाद उनके मन में तैयारी छोड़ने का विचार आया। लेकिन उन्होंने एक और प्रयास करने का फैसला किया। आखिरकार वर्ष 2023 में अपने आठवें प्रयास में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 249 हासिल की और भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में चयनित हुए। करीब 30 वर्ष की उम्र में उनका वर्षों पुराना सपना पूरा हो गया।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
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