कौन हैं IAS रिया सैनी, वाराणसी में मिली तैनाती, UPSC के तीसरे प्रयास में आई थी 22वीं रैंक, कैसे की थी तैयारी
UPSC CSE टॉपर शक्ति दुबे समेत यूपी को मिले 21 नए ट्रेनी आईएएस अधिकारियों में से रिया भी एक हैं। रिया सैनी पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी पास नहीं कर पाई थीं। 2024 में उनकी 22वीं रैंक आई।
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में 22वीं रैंक लाने वाली रिया सैनी को वाराणसी में तैनाती मिली है। वह उत्तर प्रदेश के ही मुजफ्फरनगर के टांडा गांव की रहने वाली हैं। रिया सैनी पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी पास नहीं कर पाई थीं। इसके असफलता ने रिया को गहरा झटका दिया और उन्होंने अपनी गलती पहचानी। इसके बाद दूसरे अटेम्प्ट (वर्ष 2023) में उनका नाम यूपीएससी की रिजर्व लिस्ट में आया और उका आईआरटीएस (इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस) में चयन हुआ था लेकिन वह निरंतर अपनी अच्छी रैंक के लिए तैयार करती रही। उनका टारगेट आईएएस बनना था। वह अपनी तैयारी को धार देती गई। आखिरकार यूपीएससी सीएसई 2024 में वह ऑल इंडिया 22वीं रैंक पाकर आईएएस अफसर बनने में सफल हो गईं।
रिया की सफलता की कहानी यूपीएससी अभ्यर्थियों को बताती है कि कैसे अपनी गलतियों से सीखकर बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल करनी चाहिए। आपको बता दें कि टॉपर शक्ति दुबे समेत यूपी को मिले 21 नए ट्रेनी आईएएस अधिकारियों में से रिया भी एक हैं। यूपीएससी पास कर बने आईएएस अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मंसूरी से प्रशिक्षण हासिल कर प्रदेश में अपनी सेवा देते हैं। कोर्स पूरा होने के बाद ये ट्रेनी अधिकारी जिलों में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट और असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर काम करते हैं।
रिया की पारिवारिक पृष्ठभूमि
रिया के पिता मुकेश सैनी आईआईटी रूड़की से सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद से मिलिट्री इंजीनयिरिंग सर्विस के तहत नई दिल्ली में डायरेक्टर हैं । माता प्रीति सैनी गृहिणी हैं ।
कहां से स्कूलिंग व पढ़ाई
दिल्ली की जन्मी रिया ने 10वीं पुणे से की। 12वीं जयपुर से की। रिया के 10वीं में 97.4 प्रतिशत एवं 12वीं में 90.2 प्रतिशत अंक थे। रिया ने वर्ष 2021 में बीटेक (इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन) जेपी इंस्टीट्यूट नोएडा से की। इंजीनियरिंग के चौथे वर्ष में उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करने का मन बना लिया था ऐसे में वह प्लेसमेंट में नहीं बैठी।
क्या था ऑप्शनल
रिया ने यूपीएससी परीक्षा में समाज शास्त्र विषय को ऑप्शनल चुनकर सफलता अर्जित की है।
कैसे प्रीलिम्स क्लियर करें
एक इंटरव्यू में रिया ने बताया कि वह प्रीलिम्स पास करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मॉक देना चाहिए। उन्होंने कहा, 'मैं मॉक देने से डरती थी क्योंकि मुझे लगता था कि अगर नाम अंक आए तो मैं हतोत्साहित हो जाऊंगा। मेरा आत्मविश्वास कम होगा। लेकिन यह मेरी गलती थी। मॉक से हमें अपनी गलती का पता चलता है। खुद की कमियों को सुधारने का मौका मिलता है। हमें फेलियर से नहीं डरना चाहिए। खूब मॉक देने चाहिए।'
रोजाना 7-8 पढ़ाई
वह रोजाना सात से आठ घंटे तक पढ़ाई करती थी। सिर्फ इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू के लिए कोचिंग का सहारा लिया था।
न करें ये गलतियां
- तैयारी के दौरान अपने अनुभव पर एक इंटरव्यू में रिया ने कहा कि जरूरत से ज्यादा लिखना और खुद को सब कुछ जानने वाला समझना उनकी तैयारी की बड़ी कमियां थीं।
- उत्तरों को अनावश्यक रूप से जटिल बनाने या कठिन सिद्धांतों का उपयोग करने से अंक नहीं मिलते हैं। इसके बजाय, बुनियादी सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करना और सरल दैनिक उदाहरणों का प्रयोग करना अधिक प्रभावी होता है।
उत्तरों को भारी-भरकम बनाने के बजाय, अपने आस-पास दिखने वाले रोजमर्रा के सरल उदाहरणों का उपयोग करें।
- जटिल थ्योरी के पीछे न भागें: अक्सर उम्मीदवारों को लगता है कि ऐसी जटिल थ्योरी या सिद्धांत लिखने से अधिक अंक मिलेंगे जिनके बारे में किसी ने न सुना हो, लेकिन यह सच नहीं है। आपको बुनियादी सिद्धांतों और प्रमुख विचारकों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उत्तर उतना ही लिखें जितना आवश्यक हो।
अत्यधिक लिखने की आदत छोड़ें
- उनका मानना है कि साधारण और स्पष्ट भाषा ही परीक्षक पर सकारात्मक प्रभाव डालती है और सफलता सुनिश्चित करती है।
- रिया का मानना है कि हजारों संसाधनों के पीछे भागने के बजाय बुनियादी किताबों (जैसे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम व एनसीईआरटी ) को ही बार-बार पढ़ना और रिवाइज करना पर्याप्त है।
मेन्स में कैसे उत्तर लिखें
सिलेबस पूरा होने के बाद शुरुआत- उन्होंने सलाह दी है कि छात्रों को सिलेबस का कम से कम एक बार पूरा अध्ययन करने से पहले उत्तर लेखन शुरू नहीं करना चाहिए। उनके अनुसार, उत्तरों में विभिन्न विषयों के बीच अंतर्संबंध की आवश्यकता होती है, जो सिलेबस पूरा होने के बाद ही संभव है।
- उत्तर लेखन के अभ्यास के लिए पिछले वर्षों के प्रश्नों और उनके मॉडल उत्तरों का संदर्भ लेना बहुत जरूरी है।
- उत्तर में प्रजेंटेशन बेहद जरूरी । यदि लिखावट खराब है, तो इसकी भरपाई बेहतर स्ट्रक्चर, बड़े अक्षरों में लिखने और लाइनों के बीच अधिक जगह छोड़कर की जा सकती है।
डायग्राम और विजुअल टूल्स: उत्तरों को अधिक प्रभावी और संक्षिप्त बनाने के लिए उन्होंने 'हब एंड स्पोक' मॉडल, मानचित्रों और डायग्राम के उपयोग पर जोर दिया है।
बुक्स कौन सी पढ़ीं
रिया सैनी ने यूपीएससी के लिए सीमित और बुनियादी संसाधनों पर टिके रहने की सलाह दी है। उनके द्वारा सुझाई गई किताबों और सामग्रियों की सूची नीचे दी गई है:
पॉलिटी: केवल एम. लक्ष्मीकांत ।।
आधुनिक भारतीय इतिहास : स्पेक्ट्रम।
भूगोल : इसके लिए उन्होंने 9वीं से 12वीं तक की NCERT को आधार बनाया।
अर्थव्यवस्था : उन्होंने इसके लिए मृणाल के नोट्स का उपयोग किया।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण : इनके लिए रिया ने करंट अफेयर्स मैगजीन और कोचिंग सामग्री का सहारा लिया।
करंट अफेयर्स : वह रोजाना अखबार पढ़ती थीं और इसके साथ एक मासिक पत्रिका का उपयोग करती थीं।
सीसैट : इसके अभ्यास के लिए उन्होंने यूट्यूब पर उपलब्ध फ्री सीरीज की मदद ली।
पिछले वर्षों के प्रश्न: रिया ने 2013 के बाद के PYQs को सबसे महत्वपूर्ण गाइड माना। उन्होंने न केवल उन्हें हल किया, बल्कि प्रश्नों और विकल्पों में दिए गए प्रत्येक कीवर्ड पर संक्षिप्त नोट्स भी बनाए।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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