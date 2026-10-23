3 बार की नाकामी भी IAS बनने से नहीं रोक पाई, संभाल रही मुश्किल जिला, विधायक रहे पिता की हत्या के बाद चर्चा में
आईएएस अधिकारी किरण भड़ाना उन सभी लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जो सपने देखने से डरती हैं। भले ही सामने चुनौतियां हजार हों, लेकिन उन पर पार पाया जा सकता है।
IAS Kiran Bhadana: राजस्थान के भरतपुर जिले में पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या के बाद उनकी सबसे छोटी बेटी और आईएएस अफसर किरण भड़ाना चर्चा में हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में मिली तीन असफलताएं भी उन्हें आईएएस अफसर बनने से नहीं रोक सकीं। अपने चौथे प्रयास में यूपीएससी में 140वीं रैंक लाकर वह आईएएस अफसर बनीं। उनके यूपीएससी मेन्स में 855, इंटरव्यू में 175 अंक थे। उन्हें हिमाचल प्रदेश कैडर अलॉट हुआ। 2017 बैच की आईएएस अधिकारी किरण आज हिमाचल प्रदेश के सबसे चुनौतीपूर्ण जिलों में से एक लाहौल स्पीति की कमान संभाल रही है। इस दुर्गम हिमालयी क्षेत्र में कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच प्रशासन की दूरस्थ गांवों तक पहुंच एक कठिन काम रहता है। आईएएस अधिकारी किरण भड़ाना उन सभी लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जो सपने देखने से डरती हैं। भले ही सामने चुनौतियां हजार हों, लेकिन उन पर पार पाया जा सकता है। इसके लिए जरूरत है, तो सिर्फ दृढ़ निश्चय और अटूट संकल्प की जिसे किरण भड़ाना ने कभी टूटने नहीं दिया।
फरीदाबाद से हुई प्रारंभिक शिक्षा, फिर SRCC से पढ़ीं
मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर में बयाना की रहने वाली किरण भड़ाना वर्तमान में लाहौल स्पीति की डीसी हैं। उन्होंने अप्रैल 2025 को इस जिले के जिलाधीश का कार्यभार संभाला था। 12वीं कक्षा में जयपुर के अपने बोर्डिंग स्कूल में किरण भडाना को सर्वश्रेष्ठ छात्रा चुना गया था। डीयू के प्रतिष्ठित कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया और फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) से पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की। IAS अधिकारी बनने के अपने सपने को पूरा करने के साथ-साथ उन्होंने MPhil और PhD की डिग्री भी हासिल की।
यूपीएससी में तीन बार असफल फिर बनीं IAS
किरण का सफर यह भी साबित करता है कि रास्ते में आने वाली रुकावटें आपकी मंजिल तय नहीं करतीं। यूपीएससी में तीन बार वह नाकाम रहीं। लेकिन इन झटकों से निराश नहीं हुई। चौथी बार यूपीएससी में 140वीं रैंक लाकर आईएएस बनीं।
SDM से लेकर डिप्टी कमिश्नर (डीसी) तक
IAS ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें फर्टिलाइजर्स असिस्टेंट सेक्रेटरी का पद मिला। इसके बाद उनकी नियुक्ति हिमाचल के चंबा जिले के सलूनी में SDM के रूप में हुई। इसके बाद उन्होंने शिमला में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, हमीरपुर में डिप्टी कमिश्नर और जनसंपर्क निदेशक के पदों पर काम किया। उन्होंने SC, OBC, अल्पसंख्यकों और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण से जुड़ी जिम्मेदारियां भी निभाईं, साथ ही उनके पास महिला एवं बाल विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी रहा। बाद में उन्होंने लाहौल और स्पीति के डिप्टी कमिश्नर के रूप में कार्यभार संभाला। यह हिमालय का एक दूरदराज का जिला है, जहां कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण प्रशासन चलाना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है।
बहन डॉक्टर, भाई सुप्रीम कोर्ट में वकील
किरण अपने परिवार में सबसे छोटी हैं। उनकी तीन बहनें और एक भाई है। एक बहन डॉक्टर हैं और भाई सुप्रीम कोर्ट में वकील है। दो पहनें हाउसवाइफ है।
कद्दावर नेता थे अतर सिंह, कैसे हुई हत्या
राजस्थान विधानसभा में विधायक रहे अतर सिंह भड़ाना (68 वर्ष) की कुछ दिन पहले पीटकर हत्या कर दी गई थी। भरतपुर जिले के वैर थाना क्षेत्र के भौंड़ा गांव में अतर सिंह भड़ाना की खनन लीज और स्टोन क्रशर प्लांट था। अतर सिंह प्लांट पर पहुंचे थे। वहां ग्रामीणों और भड़ाना पक्ष के लोगों के बीच विवाद बढ़ गया, जिसके बाद मारपीट हुई। यहां क्रेशर प्लांट को लेकर उनका ग्रामीणों से करीब 4 साल से विवाद चल रहा था। कुछ ग्रामीणों ने अतर सिंह और उनके सहयोगी गगन शर्मा पर हमला कर दिया। हमले में घायल अतर सिंह को वैर अस्पताल से जयपुर के SMS अस्पताल में रेफर किया गया। जहां उनकी मौत हो गई।
अतर सिंह भड़ाना राजस्थान के गुर्जर समाज के बड़े नेताओं में गिने जाते थे। वे भरतपुर जिले की बयाना-रूपवास विधानसभा सीट से विधायक रह चुके थे। हरियाणा से आकर राजस्थान को अपनी कर्मभूमि बनाने वाले अतर सिंह प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते थे। हरियाणा में दो बार सरपंच रह चुके भड़ाना राजस्थान में सबसे पहले राजस्थान भाजपा किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष संभाला इसके बाद गुर्जर बहुल इलाकों और किसान राजनीति में पैठ के चलते उन्हें बीजेपी ने 1998 के विधानसभा चुनाव में भरतपुर जिले की बयाना सीट से उतारा। हालांकि इस दौरान उन्हें हार मिली। 2003 में दोबारा पार्टी ने भरोसा जताया और अतर सिंह जीत गए।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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