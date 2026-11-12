कौन हैं IAS हिमांशु नागपाल, पीएम मोदी की काशी को दिलाया बड़ा सम्मान, 22 साल में निकाला यूपीएससी
यूपी कैडर के 2019 बैच के आईएएस अफसर हिमांशु नागपाल अपनी कार्यकुशलता और विकास कार्यों के लिए जाने जाते हैं। वह वाराणसी के म्युनिसिपल कमिश्नर पद पर तैनात हैं।
यूपी कैडर के 2019 बैच के आईएएस अफसर हिमांशु नागपाल एक बार फिर अपने शानदार काम के चलते चर्चा में हैं। वह वर्तमान में वाराणसी के म्युनिसिपल कमिश्नर पद पर तैनात हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-2026 में बेस्ट रिवर फ्रंट टाउन कैटेगरी में वाराणसी नगर निगम को देश भर में तृतीय पुरस्कार दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही है। स्वच्छता और नदी संरक्षण के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान दर्ज कराई है। इसके अलावा पीएम सूर्य घर इंस्टॉलेशन में वाराणसी को यूपी में दूसरा और भारत में 10वां स्थान प्राप्त होने पर पुरस्कृत किया गया है। म्युनिसिपल कमिश्नर हिमांशु नागपाल ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में बुधवार को आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से यह राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त किया।
कौन हैं आईएएस अफसर हिमांशु नागपाल
हिमांशु नागपाल अपनी कार्यकुशलता और विकास कार्यों के लिए जाने जाते हैं। हिमांशु अक्टूबर 2025 मेंवाराणसी के म्युनिसिपल कमिश्नर बनाए गए थे। इससे पहले वह सीडीओ वाराणसी रहे। सितंबर 2022 के बाद से वह इसी पद पर थे। सीडीओ रहते हुए उन्होंने कौशल विकास, आजीविका मिशन और पोषण से जुड़े कई कार्यक्रम चलाए। इससे पहले वह कानपुर और जौनपुर में जॉइंट मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात रहे। आईएएस बनने के बाद उनके मिशन मुस्कान को काफी तारीफें मिली थीं। वह इसमें सड़कों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर भटकते हुए बच्चों को उनके परिवार से मिला रहे थे।
हिंदी मीडियम से पढ़े, 22 वर्ष की उम्र में यूपीएससी निकाला
मूल रूप से हरियाणा के हिसार जिले के रहने वाले हिमांशु की कहानी संघर्ष भरी और काफी प्रेरणादायक है। हांसी इलाके और बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु स्कूल में हिंदी मीडियम से पढ़े। अंग्रेजी भाषा कमजोर थी। हिमांशु नागपाल ने कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई सरकारी स्कूल से की। इसके बाद उनका एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवाया गया था। यहां 12वीं तक हिंदी मीडियम से ही पढ़े। हिमांशु ने 10वीं में 80 फीसदी और 12वीं में 97 फीसदी अंक हासिल किए थे। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित हंसराज कॉलेज से बीकॉम (ऑनर्स) में ग्रेजुएशन की।
पिता के आखिरी शब्दों ने बदली जिंदगी
ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने यूपीएससी की जी जान से तैयारी की। हंसराज कॉलेज में एडमिशन के वक्त हिमांशु नागपाल के पिता जब उन्हें छोड़ने आए, तब बुलेटिन बोर्ड पर टॉपर्स का नाम देखकर उन्होंने कभी हिमांशु का नाम वहां देखने की इच्छा जताई थी। इसके कुछ समय बाद ही हिमांशु ने अपने पिता को एक हादसे में खो दिया। पिता की मौत के कुछ महीनों बाद हिमांशु के बड़े भाई की भी अचानक मौत हो गई थी। इसके बाद वह टूट गए थे। लेकिन उन्होंने अपने सपने को जिंदा रखा।
हिमांश ने पिता के आखिरी शब्दों को पूरा करने की ठान ली। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और यूपीएससी परीक्षा 2018 में ऑल इंडिया रैंक 26 हासिल कर सिर्फ 22 वर्ष की उम्र में आईएएस बने।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी