कौन हैं IAS दीप्ति गौर मुखर्जी, उच्च शिक्षा सचिव के साथ मिला UGC चेयरमैन का जिम्मा
IAS ऑफिसर दीप्ति गौर मुखर्जी ने हायर एजुकेशन सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंटमेंट के बाद UGC चेयरमैन का एडिशनल चार्ज संभाला है। यह बदलाव नरेश पाल गंगवार के अपॉइंटमेंट के विवाद की वजह से रुकने के बाद हुआ है।
देश के शिक्षा महकमे में इन दिनों कई अहम और बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां नई नियुक्तियों का दौर जारी है, वहीं दूसरी तरफ कुछ विवादों के चलते रातों-रात बड़े फैसले भी लेने पड़ रहे हैं। इसी कड़ी में अब एक बेहद अहम कदम उठाते हुए सरकार ने उच्च शिक्षा सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहीं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दीप्ति गौर मुखर्जी को अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के चेयरमैन पद का अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया है। यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब महज कुछ ही दिन पहले उन्हें उच्च शिक्षा विभाग के सचिव पद की कुर्सी सौंपी गई थी।
नए आदेश तक संभालेंगी कार्यभार
शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए एक आधिकारिक नोटिस में इस बात पर पूरी तरह से मुहर लगाई गई है। नोटिस के मुताबिक, "शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की सचिव और यूजीसी की सदस्य सुश्री दीप्ति गौर मुखर्जी को अब तत्काल प्रभाव से यूजीसी के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जा रहा है।" यह आदेश 12 अगस्त से लागू हो चुका है। नियम के मुताबिक, जब तक यूजीसी के किसी नियमित यानी रेगुलर चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो जाती, या फिर जब तक कोई नया सरकारी आदेश नहीं आ जाता, तब तक दीप्ति गौर मुखर्जी ही इस पद की अहम जिम्मेदारी संभालती रहेंगी।
दीप्ति गौर मुखर्जी का तजुर्बा
दीप्ति गौर मुखर्जी नौकरशाही का एक बेहद जाना-माना नाम हैं। वह मध्य प्रदेश कैडर की 1993 बैच की एक तेज-तर्रार और अनुभवी आईएएस अधिकारी हैं। उनके पास प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने का सालों का तजुर्बा है। 11 अगस्त को ही कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने एक बड़े स्तर के नौकरशाही फेरबदल को अपनी मंजूरी दी थी, जिसके तहत उन्हें शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया था। उन्होंने इस पद पर विनीत जोशी (आईएएस) की जगह ली है, जिन्हें अब पंचायती राज मंत्रालय में सचिव के पद पर भेज दिया गया है।
नरेश पाल गंगवार का वह विवाद जिसने बदल दी पूरी तस्वीर
रिपोर्ट्स की मानें तो इस पूरी नियुक्ति के पीछे एक ऐसी कहानी भी है जिसने सत्ता के गलियारों में काफी हलचल मचा दी थी। दरअसल, सरकार ने शुरुआत में नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा सचिव के अहम पद के लिए चुना था। सब कुछ तय हो चुका था, लेकिन ऐन मौके पर उनके परिवार से जुड़ा एक बड़ा विवाद सामने आ गया। नरेश पाल गंगवार के परिवार पर सरकारी बागवानी सब्सिडी के मामले में करीब 1.16 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। इस विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि गंगवार ने उच्च शिक्षा विभाग में अपना कार्यभार ही नहीं संभाला। इसी घटनाक्रम के बाद दीप्ति गौर मुखर्जी को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई।
यूजीसी की भूमिका
यूजीसी देश में उच्च शिक्षा का एक सबसे बड़ा और मजबूत स्तंभ है। यह देशभर की यूनिवर्सिटीज को मान्यता देने से लेकर उनके लिए नियम-कानून तय करने तक का काम करता है। ऐसे में दीप्ति गौर मुखर्जी के कंधों पर अब दोहरी जिम्मेदारी आ गई है। एक तरफ उन्हें उच्च शिक्षा मंत्रालय के कामकाज को सुचारू रूप से चलाना है, वहीं दूसरी तरफ यूजीसी के चेयरमैन के तौर पर देशभर के विश्वविद्यालयों से जुड़े अहम फैसले भी लेने हैं।
देशभर के लाखों छात्रों, प्रोफेसरों और शिक्षाविदों की नजरें अब यूजीसी के नए कदमों पर टिकी हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के नए मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी को दूर करने के लिए एमयूएचएस (MUHS) द्वारा वर्चुअल क्लासरूम और रिमोट लेक्चर जैसी योजनाएं सामने आई हैं। ये दिखाता है कि आज के दौर में शिक्षा के तरीके कितनी तेजी से बदल रहे हैं। दीप्ति गौर मुखर्जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वो कैसे पुरानी व्यवस्थाओं में नयापन लाती हैं।
भारत सरकार जिस तरह से नई शिक्षा नीति (NEP 2020) को देशभर में पूरी तरह से लागू करने की कोशिश कर रही है, उसमें उच्च शिक्षा विभाग और यूजीसी दोनों ही संस्थानों की भूमिका रीढ़ की हड्डी जैसी है। इसके अलावा, एक ही विभाग में सचिव और उसी से जुड़ी सबसे बड़ी ऑटोनोमस बॉडी यानी स्वायत्त संस्था के चेयरमैन का पद एक ही व्यक्ति के पास होने से लाल फीताशाही काफी हद तक कम हो जाती है। फाइलों को एक टेबल से दूसरी टेबल तक जाने और मंजूरियों में लगने वाला समय बचता है। कुल मिलाकर, शिक्षा के इस विशाल क्षेत्र में यह नियुक्ति आने वाले दिनों में कई बड़े बदलावों की गवाह बन सकती है और उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में और भी ज्यादा पारदर्शिता व तेजी देखने को मिलेगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव