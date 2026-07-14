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Success Story: उम्र सिर्फ 17 साल, कारनामा वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला! हितेन ने बनाया दुनिया का सबसे छोटा रोबोटिक आर्म

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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Hiten Dharpure: नागपुर के 17 साल के छात्र हितेन धारपुरे ने मात्र 39.25 मिलीमीटर का दुनिया का सबसे छोटा रोबोटिक आर्म (हाथ) बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है।

Success Story: उम्र सिर्फ 17 साल, कारनामा वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला! हितेन ने बनाया दुनिया का सबसे छोटा रोबोटिक आर्म
हितेन धारपुरे

Who is Hiten Dharpure: जब हम 17 साल के किसी छात्र के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में स्कूल की पढ़ाई, परीक्षाओं की तैयारी और दोस्तों के साथ मौज-मस्ती की बातें आती हैं। लेकिन महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले 17 वर्षीय हितेन धारपुरे ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। स्कूल ऑफ स्कॉलर्स, नागपुर के इस होनहार छात्र ने दुनिया का सबसे छोटा काम करने वाला 'रोबोटिक आर्म' (यानी रोबोट का हाथ) बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया है।

अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़कर भारत को दिलाया खिताब

हितेन द्वारा बनाए गए इस अनोखे रोबोटिक हाथ का आकार महज 39.25 मिलीमीटर (लगभग 1.54 इंच) है, जो एक छोटे से पेपरक्लिप के बराबर है। इस आविष्कार के साथ ही उन्होंने अमेरिका के इंडियाना के एक इनोवेटर द्वारा बनाए गए 44.49 मिलीमीटर के पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर यह खिताब भारत के नाम कर दिया है। हितेन का कहना है कि वे अपने इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत के 'विकसित भारत' के सपने में अपना योगदान देना चाहते थे।

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घर की छोटी सी वर्कशॉप में किया कमाल

इस ऐतिहासिक सफलता की सबसे खास बात यह है कि हितेन ने इसे किसी बहुत बड़ी या महंगी साइंटिफिक लैब में नहीं, बल्कि अपने घर की एक छोटी सी वर्कशॉप में तैयार किया है। वे बताते हैं, "मैं यह साबित करना चाहता था कि माइक्रो लेवल की मुश्किल इंजीनियरिंग करने के लिए किसी हाई-टेक लैब की जरूरत नहीं होती, बल्कि घर पर मौजूद साधारण तकनीक से भी इसे हासिल किया जा सकता है।"

हालांकि, यह सफर आसान नहीं था। महज दो महीने में तैयार हुए इस प्रोजेक्ट के दौरान हितेन के कई प्रोटोटाइप शुरुआती मॉडल टूट कर फेल हो गए। इतने छोटे से मॉडल के अंदर कंप्यूटर कोडिंग, तार और छोटी मोटरों को सही जगह पर फिट करना एक बेहद मुश्किल काम था।

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यह छोटा हाथ कैसे काम करता है?

यह रोबोटिक हाथ सिर्फ देखने का मॉडल नहीं है, बल्कि यह बिल्कुल इंसानी हाथ की तरह काम करता है। यह बहुत ही बारीकी से छोटी-छोटी चीजों को अपनी उंगलियों से पकड़ सकता है, उन्हें उठा सकता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। हितेन ने इसके पूरे सिस्टम को एडवांस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (CAD) की मदद से डिजाइन किया और फिर 3D प्रिंटिंग तकनीक से इसके हिस्सों को तैयार किया। इसे चलाने के लिए उन्होंने C/C++ भाषा में खुद कोडिंग लिखी है।

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गिनीज रिकॉर्ड्स की हैट्रिक लगाने वाले हितेन

आपको यह जानकर बेहद गर्व होगा कि 17 साल की छोटी सी उम्र में हितेन का यह लगातार तीसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 2024 में उन्होंने खुद से डिजाइन किए गए 3D प्रिंटेड रोबोट्स से एक साथ डांस कराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 2025 में उन्होंने दुनिया का सबसे छोटा एआई-पावर्ड मौसम केंद्र तैयार किया था। 2026 में अब उन्होंने सबसे छोटा रोबोटिक हाथ बनाकर अपनी हैट्रिक पूरी की है।

इसके अलावा उनके पास साइंस, कोडिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़े 801 से ज्यादा सर्टिफिकेट्स हैं, जिसके लिए उनका नाम 'इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' में भी दर्ज है। उनकी इस अद्भुत कामयाबी पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी उन्हें सम्मानित किया है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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