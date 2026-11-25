कौन हैं हरजोत कौर बम्हरा, बनीं बीपीएससी अध्यक्ष, JNU से पढ़ाई, कंडोम वाले बयान से आई थीं चर्चा में
1992 बैच की बिहार कैडर की IAS अधिकारी हरजोत कौर बम्हरा को बीपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। 29 नवंबर 2026 के प्रभाव से उनका बीपीएससी अध्यक्ष पद का कार्यकाल शुरू होगा।
भारतीय प्रशासनिक सेवा की 1992 बैच के बिहार कैडर की अधिकारी हरजोत कौर बम्हरा को बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) का अध्यक्ष बनाया गया है। 29 नवंबर 2026 के प्रभाव से उनका बीपीएससी अध्यक्ष पद का कार्यकाल शुरू होगा। उनका कार्यकाल अगले छह वर्षों तक अथवा 62 वर्ष की अधिकतम उम्र सीमा तक होगा। सितंबर 2026 में उन्हें बीपीएससी का अतिरिक्त प्रभार (कार्यकारी अध्यक्ष) सौंपा गया था। अब उन्हें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया है। अभी वे राजस्व पर्षद की अध्यक्ष सह सदस्य के पद पर भी थीं।
बीपीएससी का अध्यक्ष बनाए जाने पर हरजोत कौर ने कहा कि परीक्षा समय से और पारदर्शी तरीके से कराने का मेरा प्रयास होगा। इसके पूर्व हरजोत कौर बम्हरा ने 23 नवंबर(सोमवार) को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन दिया। सरकार ने मंगलवार को उनके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन को 28 नवंबर 2026 से मंजूरी प्रदान कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं।
कितनी पढ़ी हैं हरजोत कौर
- हरजोत कौर बम्हरा ने जेएनयू से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एमए की डिग्री हासिल की है।
- एमए के बाद उन्होंने अंतरराष्ट्रीय अध्ययन की शिक्षा ग्रहण की और एमफिल किया।
- इसके अलावा उन्होंने आईएआईएलडी से अंतरराष्ट्रीय कानून में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी प्राप्त किया है।
हरजोत कौर बम्हरा को लंबा अनुभव
उन्होंने अपने प्रशासनिक करियर में राज्य और केंद्र की प्रतिनियुक्ति के दौरान कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं। बिहार सरकार में भी वह कई अहम पदों पर काम कर चुकी हैं।
कहां कहां किया काम
अतिरिक्त मुख्य सचिव, कला, संस्कृति, खेल और युवा मामले विभाग
अतिरिक्त मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग
अतिरिक्त मुख्य सचिव, भू-विज्ञान और खान विभाग
मुख्य सलाहकार, योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग
सचिव, पर्यटन विभाग
प्रबंध निदेशक, पशुपालन विभाग
प्रबंध निदेशक, सहकारी उपभोक्ता महासंघ लिमिटेड
निदेशक
मुख्य सतर्कता अधिकारी, उपभोक्ता मामले विभाग
निदेशक, कार्मिक विभाग
विदेशी प्रशिक्षण पर, कार्मिक विभाग
उप सचिव, कार्मिक विभाग
विशेष सचिव, वित्त विभाग
मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी (OSD), कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग
अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग
अतिरिक्त सचिव, परिवहन विभाग
जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट, भू-राजस्व विभाग - जनगणना संचालन निदेशक
परियोजना निदेशक, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग
परियोजना निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
संयुक्त सचिव, वन और पर्यावरण विभाग
संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
उप विकास आयुक्त, भू-राजस्व विभाग - जनगणना संचालन निदेशक
विशेष सचिव, भू-राजस्व विभाग - जनगणना संचालन निदेशक
सैनिटरी पैड व कंडोम वाले बयान पर विवाद
वर्ष 2022 में बिहार कैडर की महिला आईएएस अधिकारी हरजोत कौर सैनिटरी पैड और शौचालय को लेकर छात्राओं के सवाल पर अपने अटपटे जवाब को लेकर चर्चा में आई थी। छात्राओं का सवाल था कि 'जैसे सरकार पोशाक से लेकर छात्रवृत्ति तक देती है, तो क्या 20 और 30 रुपये का व्हिस्पर (सैनिटरी पैड) नहीं दे सकती?' इसी सवाल के जवाब में हरजोत कौर ने कहा था, "20 और 30 रुपये का व्हिस्पर नहीं दे सकते हैं, कल को जीन्स पैंट भी दे सकते हैं। परसों जूते क्यों नहीं दे सकते हैं? अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में देना पड़ेगा, है ना?'' इसके अलावा उन्होंने छात्राओं की ओर से स्कूलों के भीतर टॉयलेट के टूटे दरवाजों और ताकझांक के सवाल पर कहा था कि ''क्या तुम्हारे घर में अलग से शौचालय है? हर जगह अलग से बहुत कुछ मांगोगी तो कैसे चलेगा। " हालांकि बाद में हंगामा होने पर उन्होंने अपने इस बयान पर माफी मांगी थी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी