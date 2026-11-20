वेदों की पढ़ाई करने वाले गोविंद ने आगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके लिए उन्होंने देश की सबसे कठिन एंट्रेंस परीक्षाओं में शामिल जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड को क्रैक किया। इसके एक मोड़ तब आया जब उनका चयन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) में वैज्ञानिक के पद के लिए हुआ।

सफलता की राह कैसी होती है और उसमें कितने मोड़ आते हैं, ये आप केरल के गोविंद कृष्णन एम की कहानी से जान सकते हैं। आमतौर पर लोगों का मानना है कि शुरुआती पढ़ाई से बच्चों के करियर का अंदाजा लग जाता है। लेकिन गोविंद के साथ ऐसा नहीं था। कभी कक्षा 4 के बाद स्कूल छोड़ दिया और गुरुकल में रहकर यजुर्वेद की पढ़ाई करने लगे। स्कूल क्यों छोड़ा, इसकी भी अलग कहानी है। वेदों की पढ़ाई करने वाले गोविंद ने आगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके लिए उन्होंने देश की सबसे कठिन एंट्रेंस परीक्षाओं में शामिल जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड को क्रैक किया। इसके एक मोड़ तब आया जब उनका चयन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) में वैज्ञानिक के पद के लिए हुआ। इस तरह की जर्नी बस पढ़ने में आसान लगती है, लेकिन असल कई कठिनाइयों को पार करके ये सफलता हासिल हुई है। चलिए आज हम आपको उनकी सक्सेस स्टोरी बताते हैं।

चौथी के बाद क्यों छोड़ दिया था स्कूल? गोविंद केरल के कन्नूर के रहने वाले हैं। साल 2011 में उन्होंने पय्यानूर के केंद्रीय विद्यालय से चौथी कक्षा पास की थी। इसके बाद गोविंद स्कूल में पढ़ाई जारी रखने के बजाय त्रिशूर के ब्रह्मस्वम मठ गुरुकुल में दाखिला ले लिया। यहां उन्होंने यजुर्वेद की शिक्षा ली। इस फैसले के पीछे की वजह उनके पिता हरीश कुमार थे। हरीश कुमार भारतीय नौसेना में अधिकारी रह चुके हैं। 2009 में उन्होंने खुद से रिटायरमेंट ले ली थी। वह चाहते थे कि उनका बेटा भारतीय परंपरा और वैदिक शिक्षा पद्धति को करीब से समझे। बस इसी वजह से उन्होंने गुरुकुल में उनका एडमिशन करा दिया।

कैसा था गुरुकुल का माहौल गुरुकुल का माहौल उनके लिए बिल्कुल नया था। यहां पढ़ाई का तरीका सामान्य स्कूलों से काफी अलग था। विद्यार्थियों को अपने शिक्षकों से मंत्र सुनने, उनका बार-बार अभ्यास करने और उन्हें याद रखने पर ध्यान देना होता था। गुरुकुल में यजुर्वेद का कोर्स पांच साल का था, लेकिन गोविंद ने इसे चार साल में पूरा कर लिया। शुरुआत में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कम उम्र में पहली बार परिवार से दूर रहना और एक बिल्कुल नए माहौल में खुद को ढालना आसान नहीं था। यहां पढ़ाई के लिए एकाग्रता, याददाश्त और लगातार अभ्यास की जरूरत थी। उनके बैच में केवल पांच विद्यार्थी थे और सभी यजुर्वेद की शिक्षा ले रहे थे।

गुरुकुल के साथ जारी रखी स्कूल की पढ़ाई दिलचस्प बात यह है कि गोविंद ने वैदिक शिक्षा हासिल करने के दौरान सामान्य स्कूली पढ़ाई से भी पूरी तरह दूरी नहीं बनाई। उनका दाखिला पास के एक सरकारी स्कूल में कराया गया था, जहां वे मुख्य रूप से परीक्षाएं देने जाते थे। गुरुकुल में पढ़ाई के पांचवें साल उन्होंने रेगुलर स्कूल में वापसी की और नाडक्कावु के विवेकोदयम बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में दाखिला लिया। यहां उन्होंने आठवीं से दसवीं कक्षा तक पढ़ाई की। इस दौरान गुरुकुल की शिक्षा भी जारी रही।

ऐसे करते थे पढ़ाई दोनों जगह की पढ़ाई को संभालना उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। वो सुबह जल्दी उठ जाते थे। गुरुकुल की कक्षाएं सुबह 8:30 बजे तक चलती थीं। इसके बाद वे स्कूल जाते और फिर गुरुकुल लौटकर रात 9 बजे तक पढ़ाई करते थे। रात करीब 11 बजे तक वे स्कूल के विषयों की तैयारी करते थे। इसके बाद अगले दिन सुबह फिर जल्दी उठना होता था। लेकिन उन्होंने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने दसवीं की परीक्षा में सभी विषयों में ए प्लस ग्रेड हासिल किए। इसके बाद उन्होंने मंगलुरु के मूडबिद्री स्थित अल्वाज कॉलेज में उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए दाखिला लिया।

यजुर्वेद से इंजीनियरिंग और JEE तक का सफर स्कूल की पढ़ाई के दौरान गोविंद की रुचि इंजीनियरिंग और विज्ञान में बढ़ने लगी थी। इसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी शुरू की और जेईई मेन के साथ JEE एडवांस्ड में भी सफलता हासिल की। जेईई एडवांस्ड में सफल होने के बाद उन्हें तिरुवनंतपुरम के वलियामाला स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी (IIST) में दाखिला मिला। साल 2021 में उन्होंने यहां इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई शुरू की।