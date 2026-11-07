पिता की हत्या के बाद बनी DSP, सुने क्रिमिनल की बेटी के ताने, अब बैचमेट ऋषभ PCS रैंक 44 को बनाया जीवनसाथी
पीपीएस अधिकारी आयुषी सिंह ने अपने ही बैच के ऋषभ को जीवनसाथी चुना है। यूपी पीसीएस 2022 में आयुषी सिंह की 62वीं रैंक प्राप्त की थी जबकि ऋषभ ने 44वीं रैंक हासिल की थी।
यूपी में इटावा की सीओ आयुषी सिंह और लखनऊ के एसीपी ऋषभ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। दोनों की सगाई हो गई है और अगले माह शादी का कार्यक्रम है। दोनों की गिनती यूपी पुलिस के तेज तर्रार अधिकारियों में होती है और ऐसे में यह शादी महकमे में चर्चा का विषय बनी हुई है। पीपीएस अधिकारी आयुषी सिंह ने अपने ही बैच के ऋषभ को जीवनसाथी चुना है। यूपी पीसीएस 2022 में आयुषी सिंह की 62वीं रैंक प्राप्त की थी जबकि ऋषभ ने 44वीं रैंक हासिल की थी।
कौन हैं आयुषी सिंह, पिता की हत्या के बाद बनीं डीएसपी
यूपी में मुरादाबाद की आशियाना कॉलोनी की रहने वाली आयुषी सिंह के डीएसपी बनने की कहानी युवाओं के लिए काफी प्रेरणादायी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की 2022 की परीक्षा में 62वीं रैंक हासिल करने वाली आयुषी वर्तमान में इटावा के जसवंतनगर में क्षेत्राधिकारी (CO) के पद पर तैनात हैं। अप्रैल 2023 में घोषित परिणाम में उनका चयन डीएसपी पद पर हुआ था। चयन से करीब 8 बरस पहले उनके पिता योगेंद्र सिंह उर्फ भूरा की कोर्ट में पेशी के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शहर में पिता की पहचान एक बदमाश की थी। रिपोर्ट्स की मुताबिक उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे। घर पर दबंगों का आना जाना था। भोजपुर के गांव हुमायूंपुर निवासी डिलारी ब्लाक प्रमुख योगेंद्र सिंह उर्फ भूरा का नाम 4 मार्च, 2013 को हुई छात्र नेता और शॉर्प शूटर रिंकू चौधरी की हत्या में सामने आया था। 20 जनवरी, 2014 को भूरा ने इस मामले में कोर्ट में सरेंडर किया था और तभी से जेल में बंद थे।
पिता की हत्या के बाद आयुषी को कई लोगों ने क्रिमिनल की बेटी कहा और ताने दिए कि बेटी भी पिता के नक्शे कमद पर चलेगी। लेकिन बेटी ने कानून का रास्ता अपनाते हुए यूपीपीएससी परीक्षा की तैयारी की और शानदार रैंक के साथ बड़ी पुलिस अफसर बनीं। हालांकि आयुषी इस मुकाम पर पहुंचने के पीछे अपने पिता की सीख को ही बताती रही हैं। योगेंद्र सिंह अपनी बेटी को अफसर बनाने का सपना देखते थे।
डीयू से पॉल साइंस में की ग्रेजुएशन
आयुषी बचपन से ही पढ़ाई में होनहार थी। 2015 में जब उनके पिता की हत्या हुई, तब वह कक्षा 11 में पढ़ती थीं। पिता की हत्या को वह काफी हद तक पुलिस का नाकामी मानती थीं। इस हादसे के बाद ही उन्होंने सिविल सर्विसेज में आने की ठानी। 12वीं तक उनके पास साइंस स्ट्रीम थी। लेकिन जब सिविल सर्विसेज में जाने की ठानी तो आर्ट्स की तरफ आ गईं। वर्ष 2019 में दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए पॉलिटिकल साइंस किया। 2021 में दिल्ली विश्वविद्यालय से ही एमए पॉलिटिकल साइंस किया। 2021 में पॉलिटिकल साइंस में यूजीसी नेट भी क्लियर किया। यूपी पीसीएस के दूसरे प्रयास में उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की। पहले प्री में वह तीन अंक से चूक गई थीं।
कौन हैं ऋषभ
मूल रूप से वाराणसी के रहने वाले ऋषभ ने UPPSC 2022 परीक्षा में 44वीं रैंक हासिल की थी। इसके बाद वह डीएसपी बने। यह उनका दूसरा प्रयास था। 11वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई उन्होंने सेंट जॉन कॉन्वेंट स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) से अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स किया। फिर मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री ली। समाजशास्त्र उनका ऑप्शनल विषय रहा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
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