हैदराबाद की डॉ शिवरंजनी संतोष ने बच्चों में होने वाली एक बेहद दुर्लभ किस्म की बीमारी की दवाई जिसकी कीमत लगभग 9 करोड़ होती थी, उसे सिर्फ 2.5 लाख में उपलब्ध करवा दिया है।

देश एक बार फिर से बच्चों की प्रतिष्ठित और लोकप्रिय डॉक्टर शिवरंजनी संतोष को सलाम कर रहा है। हैदराबाद की डॉ शिवरंजनी संतोष ने बच्चों में होने वाली एक बेहद दुर्लभ किस्म की बीमारी की दवाई जिसकी कीमत लगभग 9 करोड़ होती थी, उसे सिर्फ 2.5 लाख में उपलब्ध करवा दिया है। आपको बता दें कि यह वही पीडियाट्रिशयन डॉ हैं जिन्होंने मीठे ड्रिंक को ORS कहकर मार्केट में बेचने वालों के खिलाफ तगड़ी जंग छेड़ी थी और सरकार की एफएसएसएआई संस्था को ORS पर नई गाइडलाइन बनानी पड़ी थी।

कैसे उपलब्ध कराई 9 करोड़ की दवा सिर्फ 2.5 लाख में एक सामान्य परिवार के लिए लाखों रुपये दवाई का बंदोबस्त करना बेहद मुश्किल होता है। डॉ. शिवरंजनी संतोष एलन-हर्नडन-डडली सिंड्रोम' (AHDS) नाम की दुलर्भ बीमारी से जूझ रहे ऐसे 7 बच्चों के लिए भगवान बनीं जिनके परिवार को लिए इतनी बड़ी धनराशि का इंतजाम करना नामुमकिन था। उन्होंने 'एक्सेस टू मेडिसिन्स इंडिया' और 'फार्मास्यूटिकल अकाउंटेबिलिटी फाउंडेशन' के सहयोग से 'तिराट्रिकोल' (Tiratricol) नामक दवा को कम कीमत पर उपलब्ध कराया। इस प्रयास से इन बच्चों के परिवारों के लिए इलाज का खर्च काफी कम हो गया है। उनके द्वारा सोशल मीडिया पर की गई एक अपील से दुर्लभ विकार से जूझ रहे 7 बच्चों की जिंदगी बदल गई।

क्या है ये AHDS बीमारी एलन-हेरंडन-डडली सिंड्रोम (Allan-Herndon-Dudley Syndrome) नाम की दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी में थायरॉइड हार्मोन मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाता, जिससे बच्चों के विकास, चलने-फिरने और मांसपेशियों के नियंत्रण पर असर पड़ता है। इसके प्रभावों को नियंत्रित करने में टिराट्रिकोल (Tiratricol) दवा मदद कर सकती है।

एक बच्चे से मुहिम की शुरुआत इस मुहिम की शुरुआत आरव नाम के बच्चे के मामले से हुई। उसकी मां पवित्रा सिरोलकर को जर्मनी से एक महीने की दवा मंगाने के लिए 12-13 लाख रुपये खर्च करने पड़े। परिवार के लिए लगातार इतना खर्च उठाना संभव नहीं था। डॉ. शिवरंजनी का कहना था कि जीवनभर इलाज के लिए हर महीने 20 हजार रुपये खर्च करना भी ज्यादातर परिवारों के लिए संभव नहीं है।

डॉ. शिवरंजनी ने पहले दवा कंपनियों से संपर्क किया लेकिन हल नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपील कर सरकार से मदद मांगी। एक पत्रकार के प्रयास से मामला एक्ससे टू मेडिसिन इंडिया और नीदरलैंड के फॉर्मास्युटिकल अकाउंटेबिलिटी फाउंडेशन तक पहुंचा। अब तक इस बीमारी से पीड़ित सात बच्चों की पहचान हो चुकी थी। नीदरलैंड की फाउंडेशन ने दवा तैयार करने की प्रक्रिया पर काम किया और हेग स्थित ट्रांसवाल फार्मेसी ( Transvaal Pharmacy ) ने इसका फॉर्मूलेशन विकसित किया।

पांच बच्चे वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज (CMC) में डॉ. प्रवीण की देखरेख में हैं, जबकि दो बच्चों का इलाज डॉ. शिवरंजनी करती हैं।

प्रयासों के बाद अब सातों बच्चों के एक साल के इलाज का अनुमानित खर्च करीब 15.08 लाख रुपये है। डॉ. शिवरंजनी ने भारत में 6.09 लाख रुपये जुटाए, जबकि बाकी 9.13 लाख रुपये की व्यवस्था नीदरलैंड के फाउंडेशन ने की। पहली दवा 30 नवंबर को सौंपी जानी है।

अब सब बच्चों के लिए ऐसी मदद चाहती है शिवरंजनी लेकिन डॉ. शिवरंजनी चाहती हैं कि यह समाधान सिर्फ एक बार की मदद तक सीमित न रहे। वो कहती है कि केंद्र सरकार और अन्य संगठनों को साथ मिलकर ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे यह दवा भारत में लंबे समय तक कम कीमत पर उपलब्ध कराई जा सके।

जिपमर से किया एमबीबीएस डॉ. शिवरंजनी ने देश के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज जिपमर (JIPMER) से एमबीबीएस और एमडी इन पीडियाट्रिक्स किया है। वह बच्चों की काफी अनुभव डॉक्टर हैं।

क्या था ओआरएस का मामला बच्चों को उल्टी-दस्त व कमजोरी के समय में ओआरएस (Oral Rehydration Solution) पिलाया जाता है। लेकिन मार्केट में ऐसे मीठे प्रोडक्ट बेचे जा रहे थे जिन्हें ORS बताकर गलत तरीके से बेचा जा रहा था। इन मीठे ड्रिक से बच्चों का डायरिया ठीक होने के बजाय और बिगड़ जाता था। ओआरएस की नाम से बिक रहे ये पेय पदार्थ डब्ल्यूएचओ (WHO) के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे। डॉ. शिवरंजनी ने लगभग 10 साल पहले इस तरह के ड्रिंक्स पर सवाल उठाना शुरू किया था और करीब 8 वर्षों तक इसके खिलाफ जंग लड़ी। सितंबर 2022 में उन्होंने तेलंगाना उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की।

तेलंगाना हाईकोर्ट के निर्देश पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने अप्रैल 2022 में ऐसे ड्रिंक्स पर अस्थायी रोक (टेम्परेरी बैन) लगाई। हालांकि कंपनियों द्वारा अपनी रोजी रोटी व बिजनेस का हवाला देकर याचिकाएं दायर करने के बाद FSSAI ने बैन वापस ले लिया और जुलाई 2022 में एक चेतावनी लेबल (यह ओआरएस WHO के पैमाने पर खरा नहीं उतरता) के साथ इन्हें बेचने की अनुमति दे दी। इसके बाद शिवरंजनी लड़ती रहीं। आखिरकार FSSAI ने अपने पिछले आदेशों को रद्द करते हुए नया आदेश जारी किया। इसके तहत नियम बनाया गया कि केवल वही उत्पाद 'ORS' टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं जो WHO के वैज्ञानिक फॉर्मूले पर पूरी तरह खरे उतरते हैं (यानी 1 लीटर पानी में 2.6 ग्राम सोडियम क्लोराइड, 1.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड, 2.9 ग्राम सोडियम साइट्रेट और 13.5 ग्राम ग्लूकोज)। अन्य किसी भी मीठे ड्रिंक या फ्रूट जूस पर 'ORS' शब्द लिखना प्रतिबंधित कर दिया गया।