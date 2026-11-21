पहले ORS घोल पर सरकार को झुकाया, अब 9 करोड़ की दवा 2.5 लाख में दिलवा दी, कौन है डॉ शिवरंजनी संतोष
हैदराबाद की डॉ शिवरंजनी संतोष ने बच्चों में होने वाली एक बेहद दुर्लभ किस्म की बीमारी की दवाई जिसकी कीमत लगभग 9 करोड़ होती थी, उसे सिर्फ 2.5 लाख में उपलब्ध करवा दिया है।
देश एक बार फिर से बच्चों की प्रतिष्ठित और लोकप्रिय डॉक्टर शिवरंजनी संतोष को सलाम कर रहा है। हैदराबाद की डॉ शिवरंजनी संतोष ने बच्चों में होने वाली एक बेहद दुर्लभ किस्म की बीमारी की दवाई जिसकी कीमत लगभग 9 करोड़ होती थी, उसे सिर्फ 2.5 लाख में उपलब्ध करवा दिया है। आपको बता दें कि यह वही पीडियाट्रिशयन डॉ हैं जिन्होंने मीठे ड्रिंक को ORS कहकर मार्केट में बेचने वालों के खिलाफ तगड़ी जंग छेड़ी थी और सरकार की एफएसएसएआई संस्था को ORS पर नई गाइडलाइन बनानी पड़ी थी।
कैसे उपलब्ध कराई 9 करोड़ की दवा सिर्फ 2.5 लाख में
एक सामान्य परिवार के लिए लाखों रुपये दवाई का बंदोबस्त करना बेहद मुश्किल होता है। डॉ. शिवरंजनी संतोष एलन-हर्नडन-डडली सिंड्रोम' (AHDS) नाम की दुलर्भ बीमारी से जूझ रहे ऐसे 7 बच्चों के लिए भगवान बनीं जिनके परिवार को लिए इतनी बड़ी धनराशि का इंतजाम करना नामुमकिन था। उन्होंने 'एक्सेस टू मेडिसिन्स इंडिया' और 'फार्मास्यूटिकल अकाउंटेबिलिटी फाउंडेशन' के सहयोग से 'तिराट्रिकोल' (Tiratricol) नामक दवा को कम कीमत पर उपलब्ध कराया। इस प्रयास से इन बच्चों के परिवारों के लिए इलाज का खर्च काफी कम हो गया है। उनके द्वारा सोशल मीडिया पर की गई एक अपील से दुर्लभ विकार से जूझ रहे 7 बच्चों की जिंदगी बदल गई।
क्या है ये AHDS बीमारी
एलन-हेरंडन-डडली सिंड्रोम (Allan-Herndon-Dudley Syndrome) नाम की दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी में थायरॉइड हार्मोन मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाता, जिससे बच्चों के विकास, चलने-फिरने और मांसपेशियों के नियंत्रण पर असर पड़ता है। इसके प्रभावों को नियंत्रित करने में टिराट्रिकोल (Tiratricol) दवा मदद कर सकती है।
एक बच्चे से मुहिम की शुरुआत
इस मुहिम की शुरुआत आरव नाम के बच्चे के मामले से हुई। उसकी मां पवित्रा सिरोलकर को जर्मनी से एक महीने की दवा मंगाने के लिए 12-13 लाख रुपये खर्च करने पड़े। परिवार के लिए लगातार इतना खर्च उठाना संभव नहीं था। डॉ. शिवरंजनी का कहना था कि जीवनभर इलाज के लिए हर महीने 20 हजार रुपये खर्च करना भी ज्यादातर परिवारों के लिए संभव नहीं है।
डॉ. शिवरंजनी ने पहले दवा कंपनियों से संपर्क किया लेकिन हल नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपील कर सरकार से मदद मांगी। एक पत्रकार के प्रयास से मामला एक्ससे टू मेडिसिन इंडिया और नीदरलैंड के फॉर्मास्युटिकल अकाउंटेबिलिटी फाउंडेशन तक पहुंचा। अब तक इस बीमारी से पीड़ित सात बच्चों की पहचान हो चुकी थी। नीदरलैंड की फाउंडेशन ने दवा तैयार करने की प्रक्रिया पर काम किया और हेग स्थित ट्रांसवाल फार्मेसी ( Transvaal Pharmacy ) ने इसका फॉर्मूलेशन विकसित किया।
पांच बच्चे वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज (CMC) में डॉ. प्रवीण की देखरेख में हैं, जबकि दो बच्चों का इलाज डॉ. शिवरंजनी करती हैं।
प्रयासों के बाद अब सातों बच्चों के एक साल के इलाज का अनुमानित खर्च करीब 15.08 लाख रुपये है। डॉ. शिवरंजनी ने भारत में 6.09 लाख रुपये जुटाए, जबकि बाकी 9.13 लाख रुपये की व्यवस्था नीदरलैंड के फाउंडेशन ने की। पहली दवा 30 नवंबर को सौंपी जानी है।
अब सब बच्चों के लिए ऐसी मदद चाहती है शिवरंजनी
लेकिन डॉ. शिवरंजनी चाहती हैं कि यह समाधान सिर्फ एक बार की मदद तक सीमित न रहे। वो कहती है कि केंद्र सरकार और अन्य संगठनों को साथ मिलकर ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे यह दवा भारत में लंबे समय तक कम कीमत पर उपलब्ध कराई जा सके।
जिपमर से किया एमबीबीएस
डॉ. शिवरंजनी ने देश के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज जिपमर (JIPMER) से एमबीबीएस और एमडी इन पीडियाट्रिक्स किया है। वह बच्चों की काफी अनुभव डॉक्टर हैं।
क्या था ओआरएस का मामला
बच्चों को उल्टी-दस्त व कमजोरी के समय में ओआरएस (Oral Rehydration Solution) पिलाया जाता है। लेकिन मार्केट में ऐसे मीठे प्रोडक्ट बेचे जा रहे थे जिन्हें ORS बताकर गलत तरीके से बेचा जा रहा था। इन मीठे ड्रिक से बच्चों का डायरिया ठीक होने के बजाय और बिगड़ जाता था। ओआरएस की नाम से बिक रहे ये पेय पदार्थ डब्ल्यूएचओ (WHO) के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे। डॉ. शिवरंजनी ने लगभग 10 साल पहले इस तरह के ड्रिंक्स पर सवाल उठाना शुरू किया था और करीब 8 वर्षों तक इसके खिलाफ जंग लड़ी। सितंबर 2022 में उन्होंने तेलंगाना उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की।
तेलंगाना हाईकोर्ट के निर्देश पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने अप्रैल 2022 में ऐसे ड्रिंक्स पर अस्थायी रोक (टेम्परेरी बैन) लगाई। हालांकि कंपनियों द्वारा अपनी रोजी रोटी व बिजनेस का हवाला देकर याचिकाएं दायर करने के बाद FSSAI ने बैन वापस ले लिया और जुलाई 2022 में एक चेतावनी लेबल (यह ओआरएस WHO के पैमाने पर खरा नहीं उतरता) के साथ इन्हें बेचने की अनुमति दे दी। इसके बाद शिवरंजनी लड़ती रहीं। आखिरकार FSSAI ने अपने पिछले आदेशों को रद्द करते हुए नया आदेश जारी किया। इसके तहत नियम बनाया गया कि केवल वही उत्पाद 'ORS' टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं जो WHO के वैज्ञानिक फॉर्मूले पर पूरी तरह खरे उतरते हैं (यानी 1 लीटर पानी में 2.6 ग्राम सोडियम क्लोराइड, 1.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड, 2.9 ग्राम सोडियम साइट्रेट और 13.5 ग्राम ग्लूकोज)। अन्य किसी भी मीठे ड्रिंक या फ्रूट जूस पर 'ORS' शब्द लिखना प्रतिबंधित कर दिया गया।
बीते वर्ष सालों तक लड़ी इस जीत के बाद उनका भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। लोगों ने सरकार के भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के कामकाज पर सवाल उठाए थे। यह भारत में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, सुरक्षा और मानकों को तय व लागू करता है ताकि लोगों को सुरक्षित भोजन मिल सके। लोगों का कहना था कि जो काम FSSAI को करना चाहिए था वो डॉक्टर शिवरंजिनी ने किया है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी