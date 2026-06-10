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कौन हैं चारु पांडेय, 23 की उम्र में पास कीं SSC, RRB, IBPS समेत 19 सरकारी भर्ती परीक्षाएं, राष्ट्रपति देंगी गोल्ड मेडल

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आज के युवा एक सरकारी नौकरी के लिए तरसते हैं, वहीं छत्तीसगढ़ की चारु पांडेय ने 23 साल की उम्र में 19 सरकारी भर्ती परीक्षाएं पास कर नौकरियों की झड़ी लगा दी है। इस उपलब्धि पर स्वतंत्रता दिवस को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा।

कौन हैं चारु पांडेय, 23 की उम्र में पास कीं SSC, RRB, IBPS समेत 19 सरकारी भर्ती परीक्षाएं, राष्ट्रपति देंगी गोल्ड मेडल

फिल्म थ्री इडियट्स (3 Idiots) का एक बहुत ही शानदार और प्रेरणादायक डायलॉग है- काबिल बनो कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। छत्तीसगढ़ की होनहार बिटिया चारु पांडे की कहानी पढ़कर यकीनन आपको फिल्म की यह लाइन याद आ जाएगी। चारु पांडे ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर सिर्फ 23 साल की उम्र में एसएससी (SSC), आईबीपीएस, रेलवे और पुलिस सहित 19 सरकारी भर्ती परीक्षाएं पास कर इतिहास रच दिया है। रायपुर जिले के तिल्दा-नेवरा की रहने वाली चारू वर्तमान में चेन्नई में स्थिति कैग (CAG) कार्यालय में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हैं। उनके प्रेरणादायक सफलता और दृढ़ संकल्प की कहानी लाखों युवाओं के लिए मिसाल बन गई है। इस असाधारण उपलब्धि के लिए चारु को स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गोल्ड मेडल से सम्मानित करेंगी। यह सम्मान तिल्दा और छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का क्षण है।

किन परीक्षाओं में मिली सफलता

चारु ने कुछ असफलताओं के बाद जिस भी सरकारी नौकरी का फॉर्म भरा, कामयाबी का झंडा गाड़ती चली गईं। केंद्र सरकार की वैकेंसी को भरने के लिए एसएससी द्वारा निकाली जाने वाली सीजीएल (SSC CGL), सीएचएसएल (SSC CHSL), एमटीएस (SSC MTS), एसएससी जीडी (SSC GD), एसएससी सीपीओ ( SSC CPO) की भर्ती परीक्षाओं को उन्होंने क्रैक किया। इसके अलावा आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क भर्ती परीक्षाएं पास कर सरकारी बैंक की भर्ती परीक्षाओं में भी सफलता का परचम लहराया। रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा भी क्रैक कीं। जब वह खाकी की रेस में उतरीं तो दिल्ली पुलिस और छत्तीसगढ़ सब-इंस्पेक्टर की पोस्ट पर कब्जा जमा लिया। छत्तीसगढ़ की ट्रांसपोर्ट सब-इंस्पेक्टर की परीक्षा और सीजी एनएचएम परीक्षा भी चारु ने आसानी से क्लियर कर ली।

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चारु की उपलब्धि यह दर्शाती है कि छोटे शहरों की बेटियां भी बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर देश भर में अपनी पहचान बना सकती हैं।

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चारु ने भी किया नाकामी का सामना

चारु पांडे का सफर बिल्कुल आसान नहीं रहा और शुरुआत में उन्हें कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। कई परीक्षाओं में रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं आया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर असफलता के बाद उन्होंने अपनी गलतियों को पहचाना और अपनी तैयारी को और धार दी। कमियों पर काम करने की आदत ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई।

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क्या दिए टिप्स

चारु ने बताया कि उन्होंने विषयवार रणनीति, नियमित माक टेस्ट और निरंतर स्व-विश्लेषण को अपनी तैयारी का आधार बनाया। उनका मानना है कि यदि विद्यार्थी स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करें, तो सफलता अवश्य प्राप्त की जा सकती है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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