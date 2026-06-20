BPSC 70th CCE Result 2026:कौन हैं बीपीएससी 70bवीं टॉपर श्रद्धा पांडेय? यूपी में हैं असिस्टेंट कमिश्नर
इस परीक्षा में श्रद्धा पांडे ने पहला स्थान हासिल किया है। श्रद्धा पांडे ने 593 अंक प्राप्त कर टॉप किया है। वहीं, शशांक गौरव 592 अंकों के साथ दूसरे और 592 अंकों के साथ आयुष बिजॉय तीसरे स्थान पर रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे टॉपर श्रद्धा पांडे की।
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में श्रद्धा पांडे ने पहला स्थान हासिल किया है। श्रद्धा पांडे ने 593 अंक प्राप्त कर टॉप किया है। वहीं, शशांक गौरव 592 अंकों के साथ दूसरे और 592 अंकों के साथ आयुष बिजॉय तीसरे स्थान पर रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे टॉपर श्रद्धा पांडे की।
यूपी के प्रतापगढ़ की रहने वाली हैं श्रद्धा
बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के फाइनल रिजल्ट में टॉप पर रहने वाली श्रद्धा पांडेय, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के गरीब परिवार से आती हैं। यह पहला बार नहीं जब उन्होंने अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया हो।
यूपी में हैं असिस्टेंट कमिश्नर
इससे पहले वे उत्तर प्रदेश की सिविल सेवा परीक्षा में क्रैक करके असिस्टेंट कमिश्नर का पद प्राप्त कर चुकी हैं। उन्होंने UPPSC संयुक्त राज्य/उच्च अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 में EWS कैटेगरी से 153वीं रैंक हासिल की थी और असिस्टेंट कमिश्नर (कमर्शियल टैक्स) पद प्राप्त किया था।
कॉलेज के दिनों में तय कर लिया था सिविल सेवा का लक्ष्य
श्रद्धा पांडेय ने कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही सिविल सेवा में जाने का सपना देख लिया था। उन्होंने वर्ष 2021 में इतिहास और अंग्रेजी साहित्य विषयों के साथ स्नातक की डिग्री पूरी की। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने पूरी तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर ध्यान केंद्रित कर दिया। उनकी मेहनत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की परीक्षा भी सफलतापूर्वक पास की थी।
दिव्यांग कटेगरी के 8 पद रह गए रिक्त
रिजल्ट जारी करते हुए आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने बताया कि 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा आयोग के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया रही। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 2035 पदों पर नियुक्तियां की जानी थीं। हालांकि अंतिम चयन सूची में 2,027 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति एसडीएम, डीएसपी, राज्य कर अधिकारी, कराधान अधिकारी समेत विभिन्न प्रशासनिक पदों पर की जाएगी। दिव्यांग श्रेणी के 8 पद योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण रिक्त रह गए।
20 हजार से ज्यादा छात्रों ने दी थी मेन्स परीक्षा
इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 2025 में 25 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच पटना के 32 परीक्षा केंद्रों पर हुई। इस परीक्षा में कुल 20,034 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसके बाद मुख्य परीक्षा का परिणाम 16 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था। मेन्स क्लियर करने के बाद कुल 5,401 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए चुना गया था, जिसके बाद अब फाइनल रिजल्ट सामने आया है।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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