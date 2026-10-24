कौन हैं अशोक सेन, बने फिजिक्स का ऑस्कर क्लेन मेडल पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक
अशोक सेन की कही एक लाइन उनके संघर्ष को बताती है- 90 प्रतिशत समय मैं किसी समस्या में उलझा रहता हूं। आज उन्होंने फिजिक्स का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतकर भारतीय विज्ञान की काबिलियत का डंका दुनिया भर में एक बार फिर से बजा दिया है।
भारतीय विज्ञान को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। देश के मशहूर फिजिक्स वैज्ञानिक प्रोफेसर अशोक सेन को दुनिया के प्रतिष्ठित ऑस्कर क्लेन मेडल 2026 (Oskar Klein Medal) से नवाजा गया है। इसके साथ ही वह यह बड़ा सम्मान पाने वाले पहले भारतीय भौतिक विज्ञानी बन गए हैं। बेंगलुरु के थियोरेटिकल फिजिसिस्ट अशोक सेन भारत के शीर्ष वैज्ञानिकों में से एक हैं। सेन से पहले कई नोबेल पुरस्कार विजेताओं और स्टीफन हॉकिंग व पीटर हिग्स जैसी महान हस्तियों को यह अवॉर्ड मिल चुका है। स्ट्रिंग थ्योरी में अपने शानदार योगदान के लिए इंटरनेशनल लेवल पर पहचाने जाने वाले प्रोफेसर सेन ने स्वीडन की स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में ग्रैविटी फ्रॉम स्ट्रिंग्स एंड स्ट्रिंग्स फ्रॉम ग्रैविटी (गुरुत्वाकर्षण से स्ट्रिंग्स और स्ट्रिंग्स से गुरुत्वाकर्षण) विषय पर एक शानदार लेक्चर दिया था।
बेंगलुरु स्थित ICTS में काम करते हैं सेन
सेन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) के इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल साइंसेज (ICTS) में काम करते हैं। उन्हें दुनिया भर में स्ट्रिंग थ्योरी के अग्रदूतों में से एक माना जाता है। यह फिजिक्स की एक एडवांस्ड ब्रांच है जो ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को यूनिफाइड थ्योरी के जरिए समझाने का प्रयास करती है। ICTS के निदेशक राजेश गोपाकुमार ने कहा, 'पुरस्कार पाने वालों की लिस्ट को देखते हुए यह सम्मान बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है। यह सम्मान दुनिया भर के फिजिक्स विज्ञानियों के बीच सेन के कद को बताता है।'
क्या है ऑस्कर क्लेन पुरस्कार
स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज की नोबेल कमिटी फॉर फिजिक्स की ओर से संयुक्त रूप से दिया जाने वाला यह मेडल स्वीडिश भौतिक विज्ञानी ऑस्कर क्लेन के नाम पर रखा गया है। यह सैद्धांतिक फिजिक्स और ब्रह्मांड विज्ञान (कॉस्मोलॉजी) के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए दिया जाता है। सेन को स्ट्रिंग थ्योरी के क्षेत्र में दुनिया की प्रमुख हस्तियों में से एक माना जाता है। स्ट्रिंग थ्योरी का मकसद गुरुत्वाकर्षण (ग्रेविटी) और क्वांटम मैकेनिक्स को एक साथ जोड़ना है।
2012 में सेन को मिला था नोबल से 3 गुना राशि वाला पुरस्कार
सेन को वर्ष 2012 में अकादमिक क्षेत्र का दुनिया का सबसे अधिक राशि वाला यानी पहला ब्रेकथ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स प्राइज भी दिया जा चुका है। यह फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार का लगभग 3 गुना है। सेन को 14 साल पहले इस अवॉर्ड में 30 लाख डॉलर यानी आज के लगभग 28 करोड़ रुपए मिले थे।
कोलकाता के बंगाली मीडियम स्कूल से IIT और फिर अमेरिका से पीएचडी
सेना कोलकाता के बंगाली माध्यम स्कूल से अमेरिका में पीएचडी तक पहुंचे। अंग्रेजी उन्हें बचपन में न के बराबर आती थी। 11 वीं में उन्हें पता चला कि आईआईटी नाम का संस्थान होता है। फिर वे अंग्रेजी की ओर ध्यान देने लगे। 1975 में प्रेसीडेंसी कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने आईआईटी कानपुर से मास्टर डिग्री हासिल की। आईआईटी के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें अमेरिका के स्टोनी ब्रुक विश्वविद्यालय में दाखिला मिला। यहीं से पीएचडी की। फर्मिलैब और स्टैनफोर्ड जैसी दुनिया की शीर्ष प्रयोगशालाओं में शोध कार्य किया। उनके पास विदेश में बेह
तरीन अवसर थे। अगर वे चाहते तो अमेरिका में ही एक शानदार वेतन वाली नौकरी और शानदार लाइफ को चुन सकते थे। लेकिन अशोक सेन को अपने देश भारत की सेवा करना चुना। वे अमेरिका से वापस आ गए।
डिराक मेडल भी मिल चुका है
उन्हें पहले डिराक मेडल और इन्फोसिस प्राइज जैसे कई अन्य पुरस्कार भी मिल चुके हैं। 1998 में स्टीफन हॉकिंग ने उन्हें रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप के लिए नामांकित किया था। कई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ ही उन्हें भारत सरकार पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया है
प्रयागराज में साइकिल से आते थे सेन, सादगी भरा जीवन
बेंगलुरु आने से पहले सेन ने TIFR, मुंबई और हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रयागराज में अपना रिसर्च कार्य किया था। प्रयागराज के अपने संस्थान में वे साइकिल से ही आते-जाते थे। उनके पिता भी भौतिकी विज्ञान के ही शिक्षक थे। वे स्कॉटिश चर्च कॉलेज में भौतिकी पढ़ाते थे।
सेन बेहद सादगी भरा जीवन जीते हैं। वे हमेशा कैंपस में साइकिल से आते हैं। प्रोफेसर सेन किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद नहीं है।
किन्हें मिल चुका है यह पुस्कार
शुरुआती वर्षों में इसे पाने वालों में चेन-निंग यांग, स्टीवन वेनबर्ग और हंस बेथे जैसे दिग्गज शामिल थे। बाद में दूरदर्शी ब्रह्मांड विज्ञानी एलन गुथ और एडवर्ड विटेन, जेरार्ड 'टी हूफ्ट और पीटर हिग्स जैसे प्रमुख सैद्धांतिक भौतिकविदों को भी इससे सम्मानित किया गया। हाल के वर्षों में, गुरुत्वाकर्षण भौतिक विज्ञानी किप थॉर्न, ब्लैक होल सिद्धांतकार रॉय केर और ब्रह्मांड विज्ञानी रेनाटा कैलोश जैसी हस्तियां भी इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल हुई हैं, जो क्लेन की कल्पनाशील वैज्ञानिक भावना को जीवित रखे हुए हैं।
क्या है सेना का स्ट्रिंग सिद्धांत
स्ट्रिंग सिद्धांत इस तर्क पर आधारित है कि द्रव्य के सभी तत्व पोआयंट पार्टिकल नहीं हैं बल्कि एक लड़ी हैं। इस सिद्धांत से कुदरत के मजबूत कमजोर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ताकतों को समझाने में मदद मिलती है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
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