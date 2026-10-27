नहीं बन पाए इंजीनियर, तो खड़ी कर दी IIT-NEET की फैक्ट्री, 15 साल की उम्र में शुरू किया पढ़ाना, जानें कौन हैं आनंद चौकसे

आनंद प्रकाश चौकसे की कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से। उनका परिवार दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण उनके लिए इंजीनियर बनने का सपना पूरा करना आसान नहीं था।

कहते हैं कि अगर किसी इंसान के मन में कुछ करने का जुनून हो, तो वह कठिन से कठिन हालातों में भी रास्ता निकाल लेता है। मध्य प्रदेश के रहने वाले आनंद प्रकाश चौकसे की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वह खुद एक इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए वो अपना सपना पूरा नहीं पाएं। कभी परिवार का गुजारा दूध बेचकर होता था। यही वजह है कि 15 साल की उम्र में ही वो बच्चों को पढ़ाने लगे। इसके बाद उन्होंने इसी काम को अपना लक्ष्य बनया। आज स्थिति ऐसी है कि उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर एक ऐसा इंस्टिट्यूट खड़ा कर लिया है, जहां से 550 से अधिक छात्रों का चयन आईआईटी-जेईई में हुआ है। आनंद प्रकाश चौकसे मैक्रो विजन एकेडमी के संस्थापक है। इतना ही नहीं एक बार वो अपनी पत्नी के लिए ताजमहल जैसा घर बनवाकर सुर्खियों में आए थे। लेकिन यहां तक पहुंचाना उनके लिए आसान नहीं था। चलिए आज हम आपको इनकी सक्सेस स्टोरी बताते हैं।

15 साल की उम्र में शुरू किया पढ़ाना बता दें कि आनंद प्रकाश चौकसे की कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से। उनका परिवार दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण उनके लिए इंजीनियर बनने का सपना पूरा करना आसान नहीं था। ऐसे में उन्होंने कम उम्र में ही पढ़ाना शुरू कर दिया। शुरुआत में बच्चों को पढ़ाना उनके लिए कमाई का जरिया था। लेकिन समय के साथ उन्होंने लगने लगा कि बुरहानपुर और आसपास के इलाकों के छात्रों को बेहतर शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। कई विद्यार्थियों को इसके लिए बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था। यहीं से उन्होंने अपने शहर में ही बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करने की दिशा में काम शुरू किया।

कोचिंग से स्कूल और फिर बनी मैक्रो विजन एकेडमी आनंद प्रकाश चौकसे ने सबसे पहले सोनू कोचिंग क्लासेज की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने न्यू विजन हायर सेकेंडरी स्कूल स्थापित किया। साल 1998 में आनंद एजुकेशनल टेक्निकल एंड वोकेशनल सोसाइटी के तहत न्यू विजन स्कूल की स्थापना हुई। इसके बाद चौकसे ने मैक्रो विजन एकेडमी की स्थापना की। यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से संबद्ध एक आवासीय स्कूल है। यहां स्कूली शिक्षा के साथ विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के अवसर भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

उन्होंने किसी बड़े शहर में संस्थान खोलने के बजाय बुरहानपुर में ही अपना काम आगे बढ़ाया। उनका प्रयास था कि छोटे शहर के बच्चों को भी अच्छी पढ़ाई और सही दिशा मिल सके।

जेईई एडवांस्ड में तीसरी रैंक लाकर छात्र ने बढ़ाया मान मैक्रो विजन एकेडमी की उपलब्धियों में साल 2025 में छात्र माजिद मुजाहिद हुसैन का परफार्मेंस खास रहा। उन्होंने JEE एडवांस्ड 2025 में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 3 हासिल की। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, माजिद ने 10वीं कक्षा पूरी करने के बाद मैक्रो विजन एकेडमी में दाखिला लिया था। इस उपलब्धि के बाद बुरहानपुर स्थित संस्थान को नेशनल लेवल पर पहचान मिली। इस संस्थान को लेकर दावा किया जाता है कि यहां से IIT-JEE में 550 से अधिक छात्रों का चयन हुआ है।वहीं, NEET में 600 से अधिक छात्रों चयन हुआ है। इसके अलावा, संस्थान 80 से अधिक विद्यार्थियों के विदेशी शिक्षण संस्थानों में चयन का भी दावा करता है।

पढ़ाई में तकनीक का भी इस्तेमाल मैक्रो विजन एकेडमी ने पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया है। साल 2020 में इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, स्कूल को एप्पल डिस्टिंग्विश्ड स्कूल के रूप में मान्यता मिली थी। यहां कक्षा में पढ़ाई के लिए आईपैड और मैक कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता था।

पत्नी के लिए बनवाया ताजमहल जैसा घर शिक्षा के अलावा आनंद प्रकाश चौकसे एक अनोखा घर बनवाने के लिए भी चर्चा में रहे हैं। उन्होंने साल 2021 में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में आगरा के ताजमहल जैसा एक घर बनवाया था। उन्होंने यह घर अपनी पत्नी मंजूषा चौकसे के लिए बनवाया। उनकी पत्नी भी एक टीचर हैं और मैक्रो विजन एकेडमी में अकादमिक डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं।