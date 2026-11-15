VIP कल्चर को ठेंगा, सरकारी अस्पताल में IAS अफसर ने दिया बच्चे को जन्म; BHEL की नौकरी छोड़ बनीं थीं UPSC टॉपर
IAS अफसर जागृति अवस्थी ने सोनभद्र के सरकारी अस्पताल में बेटे को जन्म देकर वीआईपी कल्चर खत्म करने की नई मिसाल पेश की है।
हमारे देश में जहां जरा सी सर्दी-खांसी होने पर भी बड़े-बड़े अधिकारी और नेता इलाज के लिए आलीशान प्राइवेट अस्पतालों की तरफ दौड़ लगाते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से एक बेहद सुखद और हैरान करने वाली खबर सामने आई है। सोचिए, एक महिला जो पूरे जिले की चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर (CDO) हो, जिसका पति एक तेज-तर्रार IPS अफसर हो, वो अपने बच्चे की डिलीवरी के लिए किसी महंगे फाइव-स्टार अस्पताल नहीं, बल्कि उसी जिले के एक आम सरकारी अस्पताल पहुंच जाए। सुनकर थोड़ा अजीब लगा ना? लेकिन यह बिल्कुल सच है। IAS अधिकारी जागृति अवस्थी ने सोनभद्र के जिला अस्पताल के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (MCH) विंग में एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। उनके इस एक कदम ने न सिर्फ VIP कल्चर को करारा जवाब दिया है, बल्कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर आम जनता के भरोसे को भी कई गुना बढ़ा दिया है।
सरकारी सिस्टम पर जताया भरोसा
जागृति अवस्थी फिलहाल उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में मुख्य विकास अधिकारी के अहम पद पर तैनात हैं। हाल ही में उन्होंने जिला अस्पताल के MCH विंग में सिजेरियन डिलीवरी के जरिए अपने बेटे को जन्म दिया। डॉक्टरों की एक टीम ने इस ऑपरेशन को बेहद कामयाबी के साथ पूरा किया। फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं और डॉक्टरों की देखरेख में हैं। अक्सर देखा जाता है कि रसूखदार लोग सरकारी सुविधाओं से दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन जागृति अवस्थी ने अपने ही जिले के सरकारी अस्पताल को चुनकर यह साबित कर दिया है कि अगर प्रशासन चाहे तो सरकारी सुविधाएं भी किसी प्राइवेट अस्पताल से कम नहीं होतीं। इस घटना के बाद से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की अहमियत को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है और पूरे सूबे में उनके इस फैसले की जमकर तारीफ हो रही है।
इंजीनियरिंग से BHEL तक का शानदार सफर
जागृति का सिर्फ यह फैसला ही नहीं, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली जागृति शुरू से ही पढ़ाई में काफी होनहार थीं। महर्षि विद्या मंदिर से स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने भोपाल के प्रतिष्ठित मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। साल 2016 में ग्रेजुएशन पूरा करते ही उन्होंने इंजीनियरिंग के सबसे मुश्किल एग्जाम 'GATE' में ऑल इंडिया 51वीं रैंक हासिल कर ली। इस शानदार रैंक की बदौलत उनके सामने पब्लिक सेक्टर कंपनियों के ऑफर्स की लाइन लग गई। साल 2017 में उन्होंने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में टेक्निकल ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन किया और करीब दो साल तक वहां अपनी सेवाएं दीं।
बदलाव की चाह में छोड़ दी पक्की नौकरी
BHEL में उनके पास एक बेहतरीन, सुरक्षित और अच्छी सैलरी वाली नौकरी थी। जिंदगी बड़े आराम से कट सकती थी, लेकिन जागृति के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो सिर्फ एक केबिन तक सीमित नहीं रहना चाहती थीं, बल्कि प्रशासन का हिस्सा बनकर जमीन पर बदलाव लाना चाहती थीं। बस इसी जुनून के चलते 2019 में उन्होंने अपनी पक्की नौकरी को अलविदा कह दिया और देश की सबसे कठिन परीक्षा UPSC की तैयारी में कूद पड़ीं।
असफलता से ली सीख और बन गईं टॉपर
सफलता का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। 2019 में अपने पहले प्रयास में वो प्रीलिम्स एग्जाम भी पास नहीं कर पाईं। यह वो वक्त था जब किसी की भी हिम्मत टूट सकती थी, लेकिन जागृति ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कमियों को पहचाना, अपनी रणनीति बदली और 'सोशियोलॉजी' (समाजशास्त्र) को अपने विषय के तौर पर चुनकर सेल्फ-स्टडी पर पूरा फोकस किया। इसी बीच कोरोना महामारी और लॉकडाउन ने मुश्किलें बढ़ाईं, जिसके चलते उन्हें भोपाल लौटकर ऑनलाइन क्लासेज का सहारा लेना पड़ा। आखिरकार उनकी यह जी-तोड़ मेहनत रंग लाई। 2021 में जारी हुए UPSC 2020 के रिजल्ट में जागृति ने 1,052 अंकों के साथ पूरे भारत में दूसरी रैंक (AIR 2) हासिल कर ली। वो इस परीक्षा में महिलाओं में टॉपर थीं (उसी साल बिहार के शुभम कुमार ने रैंक 1 हासिल की थी)।
मां ने बेटी के लिए छोड़ दी थी नौकरी
जागृति की इस शानदार कामयाबी के पीछे उनके परिवार का बहुत बड़ा त्याग छिपा है। उनके पिता डॉ. सुरेश चंद्र अवस्थी एक प्रोफेसर हैं, जबकि उनकी मां मधुबाला अवस्थी एक टीचर रही हैं। जब जागृति ने पक्की नौकरी छोड़कर UPSC की तैयारी करने का रिस्की फैसला लिया, तो पूरे परिवार ने एक ढाल की तरह उनका साथ दिया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनकी मां ने बेटी की पढ़ाई में मदद करने के लिए अपनी खुद की नौकरी तक छोड़ दी। घर के माहौल को पूरी तरह से ऐसा बना दिया गया जहां जागृति बिना किसी टेंशन के पढ़ सकें।
निजी जिंदगी और आगे का सफर
UPSC क्रैक करने के बाद जागृति अवस्थी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) ज्वाइन की और उन्हें मध्य प्रदेश कैडर मिला। अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को भी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया है। साल 2025 में उन्होंने IPS अधिकारी गौरव पांडेय से शादी की। गौरव 2022 बैच के अफसर हैं और फिलहाल मध्य प्रदेश के सतना में एडिशनल SP के पद पर तैनात हैं। वहीं, सितंबर 2024 से जागृति सोनभद्र में CDO की जिम्मेदारी संभाल रही हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
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