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दिल्ली में किन छात्राओं को मिलेगी मुफ्त में साइकिल? जानें क्या है विद्या वाहिनी योजना; पढ़ें पूरी डिटेल्स

By Dheeraj Pal
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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1 अगस्त को विद्या वाहिनी योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाली करीब 1.40 लाख छात्राओं को चरणबद्ध तरीके से मुफ्त साइकिलें दी जाएंगी।

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विद्या वाहिनी योजना की शुरुआत

अगर आप दिल्ली की छात्रा हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रही हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। दरअसल, दिल्ली सरकार ने छात्राओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और स्कूल छोड़ने की समस्या को कम करने के लिए 'विद्या वाहिनी योजना' की शुरुआत की है। इस योजना के तहत हजारों छात्राओं को मुफ्त साइकिल दी जाएगी, ताकि उन्हें स्कूल आने-जाने में सुविधा मिल सके। लेकिन आखिर किन छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा, क्या हैं पात्रता शर्तें और कैसे मिलेगा फायदा? आइए जानते हैं विद्या वाहिनी योजना से जुड़ी पूरी जानकारी।

विद्या वाहिनी योजना की शुरुआत

दरअसल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1 अगस्त को विद्या वाहिनी योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाली करीब 1.40 लाख छात्राओं को चरणबद्ध तरीके से मुफ्त साइकिलें दी जाएंगी। इसका उद्देश्य छात्राओं के लिए स्कूल तक पहुंच आसान बनाना और ड्रॉपआउट दर को कम करना है। योजना के शुभारंभ के दौरान पूर्वी विनोद नगर स्थित एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 3,000 से अधिक छात्राओं को साइकिलें वितरित कीं। इस दौरान उन्होंने छात्राओं से उनकी पढ़ाई और भविष्य की योजनाओं पर बातचीत की।

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किन छात्राओं को मिलेगा योजना का लाभ?

विद्या वाहिनी योजना का लाभ लेने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ पात्रता शर्तें निर्धारित की हैं। इस योजना का फायदा केवल दिल्ली के सरकारी स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त (एडेड) स्कूलों में कक्षा 9 में नियमित रूप से पढ़ने वाली छात्राओं को मिलेगा। इसके अलावा, लाभार्थी छात्रा का दिल्ली का स्थायी निवासी होना भी आवश्यक है। वहीं, निजी (प्राइवेट) स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राएं इस योजना के तहत मुफ्त साइकिल पाने की पात्र नहीं होंगी।

विद्या वाहिनी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

इस योजना की सबसे खास बात यह है कि छात्राओं या उनके अभिभावकों को अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। न तो किसी वेबसाइट पर फॉर्म भरना होगा और न ही किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। योजना के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रिंसिपल और प्रशासन कक्षा 9 में पढ़ने वाली सभी पात्र छात्राओं की सूची तैयार करेंगे। इसके बाद यह सूची दिल्ली शिक्षा निदेशालय को भेजी जाएगी। सूची के सत्यापन और मंजूरी के बाद पात्र छात्राओं को चरणबद्ध तरीके से मुफ्त साइकिलें वितरित की जाएंगी।

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जरूरी दस्तावेज

साइकिल वितरण के समय छात्राओं को पहचान और पात्रता सत्यापित करने के लिए ये दस्तावेज साथ रखने होंगे:

स्कूल का वैध आईडी कार्ड

आधार कार्ड या दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र

कक्षा 9 में प्रवेश (Admission) का प्रमाण

योजना का उद्देश्य

दिल्ली सरकार ने विद्या वाहिनी योजना के लिए 90 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। योजना का मकसद उन छात्राओं की मदद करना है, जिन्हें स्कूल की दूरी के कारण आने-जाने में कठिनाई होती है। इसके जरिए छात्राओं की स्कूल तक पहुंच आसान बनाना, ड्रॉपआउट दर कम करना और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना सरकार का लक्ष्य है।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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