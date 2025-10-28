भारत के इस राज्य में हैं सिर्फ दो जिले, खूबसूरती के मामले में है सबसे आगे

संक्षेप: भारत में जहां ज्यादातर राज्यों में दर्जनों जिले हैं, वहीं एक राज्य ऐसा है, जहां पूरे राज्य में सिर्फ दो जिले हैं। आइए जानें इस अनोखे राज्य के बारे में।

भारत में जहां ज्यादातर राज्यों में दर्जनों जिले हैं, वहीं एक राज्य ऐसा है, जहां पूरे राज्य में सिर्फ दो जिले हैं। इस राज्य का नाम गोवा है। हां, वही गोवा जहां का नाम सुनते ही दिमाग में समुद्र की लहरें, ताड़ के पेड़, शांत बीच और रंग-बिरंगे झूले की तस्वीरें उभर आती हैं। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, लेकिन खूबसूरती और पर्यटन के मामले में सबसे आगे। यह राज्य दो जिलों में बंटा है – उत्तर गोवा और दक्षिण गोवा। दोनों जिलों की अपनी अलग पहचान है, जो हर तरह के पर्यटक को लुभाती है।

उत्तर गोवा: रौनक और रोमांच का खजाना उत्तर गोवा, गोवा का सबसे जीवंत और रंगीन हिस्सा है। बिजी बीच, नाइटलाइफ, म्यूजिक फेस्टिवल और शॉपिंग मार्केट्स के वजह उत्तर गोवा में पर्यटकों की भारी भीड़ रहती है। कलांगुट, बागा, अंजुना जैसे बीच दिन-रात पर्यटकों से गुलजार रहते हैं। दिन में स्कूबा डाइविंग, पैरासेलिंग जैसे रोमांचक एडवेंचर और रात में पार्टी, डांस, लाइव म्यूजिक जैसी सुविधाओं के लिए उत्तरी गोवा मशहूर है। उत्तर गोवा में ऐतिहासिक पुर्तगाली चर्च और खूबसूरत स्थापत्य कला भी देखने लायक हैं। पार्टी और एडवेंचर प्रेमियों के लिए उत्तर गोवा स्वर्ग है।

दक्षिण गोवा: शांति और प्राकृतिक सुंदरता दक्षिण गोवा पूरी तरह से अलग माहौल देता है। यहां शांति, हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता का बोलबाला है। पलोलेम, कोलवा, अगोंडा जैसे बीच कम भीड़ वाले और बेहद शांत हैं। सुपीरियर रिजॉर्ट्स, नारियल के पेड़ों की छांव और लहरों की आवाज तनाव भुला देती है। दक्षिण गोवा में सांस्कृतिक उत्सव, पारंपरिक नृत्य और स्थानीय व्यंजन ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर आप सुकून और प्रकृति के साथ समय बिताना चाहते हैं, तो दक्षिण गोवा आपके लिए परफेक्ट है।