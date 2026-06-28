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UP Home Guard Recruitment 2026: यूपी होमगार्ड भर्ती का रिजल्ट कहां देखें? जानें कब आएगा रिजल्ट

Dheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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जुलाई 2026 के पहले सप्ताह में यूपी होम गार्ड का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। इससे पहले प्रोविजनल आंसर-की पर आपत्ति दर्ज करने की आखिरी तारीख 10 मई थी।

UP Home Guard Recruitment 2026: यूपी होमगार्ड भर्ती का रिजल्ट कहां देखें? जानें कब आएगा रिजल्ट

उत्तर प्रदेश में 19 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों को होमगार्ड भर्ती परीक्षा के परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। बताया जा रहा है कि जल्द उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) होमगार्ड भर्ती परीक्षा के नीतेज घोषित करेगा। उत्तर पुलिस भर्ती एंव प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा रिजल्ट जारी करने की तैयारी अपने आखिरी चरण में है हालांकि बोर्ड ने तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। लेकिन कहा कहा रहा है कि जुलाई 2026 के पहले सप्ताह में यूपी होम गार्ड का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। इससे पहले प्रोविजनल आंसर-की पर आपत्ति दर्ज करने की आखिरी तारीख 10 मई थी। ऐसे में जो उम्मीदवार 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 को आयोजित हुई लिखित भर्ती परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अपना रोल नंबर निकालकर रख लें। सरकारी रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।

UP Home Guard Result 2026: कैसे चेक करें रिजल्ट?

यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा रिजल्ट के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाना होगा।

यहां होम पेज पर UP Police Home Guard 2025 Result की लिंक पर क्लिक करें।

इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालें और पासवर्ड डालें।

सबमिट बटन दबाएं और लॉगिन करें।

आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखने लगेगा।

इसे डाउनलोड करें और इसका प्रिंटआउट निकाल लें।

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UP होमगार्ड रिजल्ट के बाद आगे की प्रक्रिया?

बता दें कि इस सरकारी भर्ती अभियान के माध्यम से उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के कुल 41,424 पद भरे जाएंगे। लिखित परीक्षा में क्वालीफाई होने वाले उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV), फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और फिजिकल स्टैंर्डड टेस्ट (PST) के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया प्रदेश के 75 जिलों में पूरी की जाएगी।

18 नवंबर से शुरू हुई थी आवेदन प्रक्रिया

यूपी होमगार्ड की वैकेंसी के लिए 18 नवंबर 2025 से आवेदन किए जा रहे थे। लास्ट डेट 17 दिसंबर 2025 थी. वहीं 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 को परीक्षा आयोजित की गई थी। इस भर्ती के लिए 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं।

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देखें कैटेगरी वाइज कितने पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती अभियान के माध्यम से सामान्य (General) वर्ग के लिए 16,650 पद, EWS के लिए 4,331 पद, OBC के लिए 11,090 पद, SC के लिए 8,645 पद और ST वर्ग के लिए 808 पद रिजर्व हैं।

कितनी होगी सैलरी?

इस भर्ती के तहत प्रारंभिक बेसिक सैलरी 21,700 प्रति महीने होगी। वहीं अनुभव के साथ सैलरी बढ़ सकती है। पे लेवल 3 के तहत सैलरी दी जाएगी।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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