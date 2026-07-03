CBSE 10th Result 2026: कहां और कैसे देखें सीबीएसई 10वीं सेकेंड एग्जाम का रिजल्ट, डायरेक्ट लिंक

इस साल CBSE 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई 2026 तक आयोजित की गई थी। परीक्षा एक ही शिफ्ट में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक हुई। परीक्षा की शुरुआत गणित के पेपर से हुई थी और समापन सामाजिक विज्ञान के पेपर के साथ हुआ।

जिन छात्रों ने CBSE 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा दिया है, उन्हें अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है। रिजल्ट घोषित होने के बाद परीक्षा में शामिल छात्र इसे CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in पर जाकर देख सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो सीबीएसई किसी भी वक्त रिजल्ट की घोषणा कर सकती है। ऐसे में छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो लगातार सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहें।

कहां देख सकेंगे रिजल्ट छात्रों को बता दें कि रिजल्ट का लिंक cbse.nic.in, cbse.gov.in, digilocker.gov.in और results.gov.in पर भी उपलब्ध होगा। छात्र SMS, DigiLocker और UMANG ऐप के जरिए भी अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे।

कैसे चेक करे रिजल्ट CBSE 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा रिजल्ट 2026 ऐसे करें चेक

1. सबसे पहले CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर CBSE Class 10th Board Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें।

3. अब अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी या मांगी गई अन्य जानकारी दर्ज करें।

4. सभी जानकारी भरने के बाद Submit बटन पर क्लिक करें।

5. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

6. रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य में जरूरत के लिए उसका प्रिंटआउट भी निकालकर सुरक्षित रखें।

कब हुआ था एग्जाम इस साल CBSE 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई 2026 तक आयोजित की गई थी। परीक्षा एक ही शिफ्ट में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक हुई। परीक्षा की शुरुआत गणित के पेपर से हुई थी और समापन सामाजिक विज्ञान के पेपर के साथ हुआ। वहीं, CBSE 10वीं की पहली बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट 15 अप्रैल 2026 को घोषित किया गया था। इस बार कुल पास प्रतिशत 93.70% रहा।

करीब 6.68 लाख छात्रों ने दिया है एग्जाम सीबीएसई द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, इस साल आयोजित हुई सेकंड बोर्ड परीक्षा चक्र के लिए देश भर से लगभग 6.68 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया था। इस परीक्षा में मुख्य रूप से वे छात्र शामिल हुए थे जो अप्रैल में घोषित हुए मुख्य परीक्षा के अपने अंकों से संतुष्ट नहीं थे और अपने स्कोर में सुधार करना चाहते थे, या फिर जो कुछ विषयों में कंपार्टमेंट श्रेणी में आए थे।