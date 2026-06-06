CBSE 10वीं दूसरी परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा? कहां और कैसे करें चेक

इस साल सीबीएसई ने कक्षा 10 के छात्रों के लिए दो बोर्ड परीक्षाओं की व्यवस्था लागू की है, जिसमें एक मुख्य परीक्षा और दूसरी अंक सुधार (इम्प्रूवमेंट) परीक्षा शामिल है। परिणाम घोषित होने के बाद छात्र अपना स्कोरकार्ड बोर्ड की ऑधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।

सीबीएसई के कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हे हैं। हालांकि अभी तक सीबीएसई की ओर से रिजल्ट घोषित करने की ऑफिशियल डेट जारी नहीं किया गया है। लेकिन उम्मीद है कि रिजल्ट जून 2026 में जारी किया जाएगा। बता दें कि इस साल सीबीएसई ने कक्षा 10 के छात्रों के लिए दो बोर्ड परीक्षाओं की व्यवस्था लागू की है, जिसमें एक मुख्य परीक्षा और दूसरी अंक सुधार (इम्प्रूवमेंट) परीक्षा शामिल है। परिणाम घोषित होने के बाद छात्र अपना स्कोरकार्ड बोर्ड की ऑधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।

बता दें कि सीबीएसई ने दूसरी बोर्ड परीक्षा का आयोजन 15 से 21 मई 2026 के बीच किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की सिफारिशों के अनुसार, कक्षा 10 के छात्रों को अधिकतम तीन विषयों में अपने अंक सुधारने का अवसर दिया गया। आधिकारिक दस्तावेज के मुताबिक, 2025 परीक्षा चक्र में ‘कम्पार्टमेंट’ श्रेणी में आए छात्रों को भी मई 2026 में आयोजित इस दूसरी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई थी।

कहां चेक कर सकते हैं रिजल्ट छात्र अपने CBSE कक्षा 10 परिणाम 2026 आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और results.cbse.nic.in पर देख सकेंगे। इसके अलावा, परिणाम UMANG ऐप और DigiLocker प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होंगे।

छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि मुख्य बोर्ड परीक्षा का प्रदर्शन (मार्कशीट) DigiLocker ऐप पर उपलब्ध है। कक्षा 11 में प्रवेश के लिए छात्र DigiLocker की मार्कशीट का उपयोग कर सकते हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, पासिंग सर्टिफिकेट और मेरिट सर्टिफिकेट दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद जारी किए जाएंगे।

कैसे करें चेक रिजल्ट घोषित होने के बाद, छात्र सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट्स cbse.gov.in और results.cbse.nic.in पर जाएं। इसके बाद रोल नंबर और एडमिट कार्ड पर मौजूद दूसरे जरूरी क्रेडेंशियल्स डालकर अपने मार्क्स देख सकते हैं। बता दें कि घोषणा के तुरंत बाद उपलब्ध ऑनलाइन मार्कशीट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जारी होने तक प्रोविजनल स्कोरकार्ड के तौर पर काम करेगी।

16 अप्रैल को आया था रिजल्ट सीबीएसई ने कक्षा 10 की मुख्य बोर्ड परीक्षा का परिणाम 16 अप्रैल 2026 को घोषित किया था। इस परीक्षा का कुल पास प्रतिशत 93.70% रहा। लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया। लड़कियों का पास प्रतिशत 94.99% रहा, जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 92.60% दर्ज किया गया।