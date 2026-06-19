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CBSE कब जारी करेगा 10वीं सेकेंड बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट, डिजिलॉकर से ऐसे करें डाउनलोड

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सीबीएसई कक्षा दसवीं दूसरी बोर्ड परीक्षा का आयोजन 15 से 21 मई के बीच किया गया था। इस परीक्षा में लगभग 6.8 लाख छात्रों ने भाग लिया था। CBSE ने इस वर्ष पहली बार 10वीं के छात्रों को अपने अंकों में सुधार करने का अतिरिक्त अवसर प्रदान किया था।

CBSE कब जारी करेगा 10वीं सेकेंड बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट, डिजिलॉकर से ऐसे करें डाउनलोड

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की कक्षा दसवीं दूसरी बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। रिजल्ट की तारीख लेकर अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि बताया जा रहा है कि रिजल्ट जल्द ही जारी हो सकते हैं। रिजल्ट की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। छात्र सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा छात्र उमंग ऐप और डिजिलॉकर से भी अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे।

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पहली बार दोबारा परीक्षा

CBSE ने इस वर्ष पहली बार 10वीं के छात्रों को अपने अंकों में सुधार करने का अतिरिक्त अवसर प्रदान किया था। इसी उद्देश्य से मई 2026 में सेकेंड बोर्ड परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में वे छात्र शामिल हुए थे जो अपने पहले बोर्ड परीक्षा के अंकों को बेहतर बनाना चाहते थे.

कब हुआ था एग्जाम

बता दें कि सीबीएसई कक्षा दसवीं दूसरी बोर्ड परीक्षा का आयोजन 15 से 21 मई के बीच किया गया था। इस परीक्षा में लगभग 6.8 लाख छात्रों ने भाग लिया था। कक्षा दसवीं बोर्ड की परीक्षा एक शिफ्ट में सुबह 10.30 बजे से लेकर दोपहर 1.30 बजे तक आयोजित कराई गई थी। परीक्षा में शामिल हुए सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल को पहले ही संभालकर रखें, ताकि अंतिम समय में कोई परेशानी न हो। ये जानकारी उनके एडमिट कार्ड पर दी गई होगी।

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पासिंग मार्क्स कितना है

कक्षा दसवीं दूसरी बोर्ड की परीक्षा में पास होने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इससे कम अंक हासिल करने वाले छात्र परीक्षा में फेल मान जाएंगे।

DigiLocker पर मिलेगी डिजिटल मार्कशीट

सबसे पहले DigiLocker की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाएं।

अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या लॉगिन डिटेल्स की मदद से साइन इन करें।

लॉगिन के बाद CBSE का विकल्प चुनें।

फिर Class 10 Marksheet पर क्लिक करें।

अब अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और मांगी गई अन्य जानकारी दर्ज करें।

सभी विवरण भरने के बाद Submit बटन पर क्लिक करें।

इसके बाद आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं।

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CBSE 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट ऐसे चेक करें

सबसे पहले CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

वहां CBSE Class 10 Second Board Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें।

अब अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें।

इसके बाद Submit बटन पर क्लिक करें।

रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा।

भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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