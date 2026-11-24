कब खुला था विदेश में पहला IIT कैंपस? जानें किन विषयों की होती है पढ़ाई, अब इन देशों में नए कैंपस खोलने की तैयारी
IIT मद्रास, IIT दिल्ली और IIM अहमदाबाद पहले ही विदेशों में अपने कैंपस शुरू कर चुके हैं। अब आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर और आईआईएम बैंगलोर जैसे संस्थान भी दूसरे देशों में विस्तार की संभावनाएं तलाश रहे हैं।
आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़ाई का सपना देख रहे छात्रों के लिए यह खबर बेहद ही महत्वपूर्ण है। भारत के प्रतिष्ठित आईआईटी और आईआईएम अब विदेशों में भी अपनी पहचान मजबूत करने की तैयारी में हैं। आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद पहले ही विदेशों में अपने कैंपस शुरू कर चुके हैं। अब आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर और आईआईएम बैंगलोर जैसे संस्थान भी दूसरे देशों में विस्तार की संभावनाएं तलाश रहे हैं। नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया और मलेशिया के अलावा नाइजीरिया और सऊदी अरब जैसे देशों में भी भारतीय संस्थानों के कैंपस खोलने की मांग है।
वहीं, कुछ देशों में इस दिशा में बातचीत चल रही है, जबकि कुछ जगहों पर कैंपस खोलने की घोषणा भी हो चुकी है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में विदेशों में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों की मौजूदगी और बढ़ सकती है। बता दें कि कई देशों में आईआईटी और आईआईएम अपने कैंपस खोल चुके हैं। चलिए जानते हैं कि विदेशों में कहां-कहां खुले हैं ये कैंपस और क्या-क्या होती है पढ़ाई?
विदेश में कहां-कहां खुले हैं IIT-IIM के कैंपस?
विदेश में पहला आईआईटी कैंपस साल 2023 में तंजानिया के जांजीबार में शुरू हुआ था। इसे IIT मद्रास संचालित करता है। यहां डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) समेत इंजीनियरिंग से जुड़े विषयों में पढ़ाई कराई जाती है।
इसके बाद साल 2024 में आईआईटी दिल्ली ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अबूधाबी में अपना कैंपस शुरू किया। यहां अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट और डॉक्टोरल लेवल के कोर्स संचालित किए जा रहे हैं।
वहीं, IIM अहमदाबाद ने सितंबर 2025 में दुबई में अपना विदेशी कैंपस शुरू किया। यहां MBA और जनरल मैनेजमेंट से जुड़े प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं।
इन देशों में नए कैंपस खोलने की तैयारी
नेपाल: नेपाल में IIT का ऑफशोर कैंपस खोलने की घोषणा हो चुकी है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि किस IIT का कैंपस वहां स्थापित किया जाएगा। कैंपस की जगह और कोर्स को लेकर भी डिलेल जानकारी सामने नहीं आई है।
इंडोनेशिया: IIM बैंगलोर इंडोनेशिया में अपना कैंपस शुरू करने की तैयारी कर रहा है। यह मलंग शहर में खोला जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुरू में यहां काम कर रहे सीनियर प्रोफेशनल्स और बिजनेस लीडर्स के लिए छोटे कोर्स चलेंगे। बाद में यहां फुल टाइम MBA डिग्री भी शुरू की जाएगी, जिसमें आप AI, डिजिटलाइजेशन, सप्लाई चेन, क्लाइमेट-सस्टेनेबिलिटी और हेल्थकेयर मैनेजमेंट पढ़ने का मौका पाएंगे। ये कैंपस पहले इंडोनेशिया के छात्रों के लिए बनेगा, लेकिन दक्षिण-पूर्व एशिया के बाकी देश के लोग भी यहां एडमिशन ले पाएंगे।
मलेशिया: आईआईटी खड़गपुर ने मलेशिया में अपना कैंपस खोलने में रुचि दिखाई है। हालांकि, अभी इस संबंध में शुरुआती स्तर पर तैयारी चल रही है।
अमेरिका और जापान: IIT बॉम्बे ने अमेरिका और जापान के विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर विदेशी कैंपस और शैक्षणिक सहयोग की संभावनाओं को लेकर समझौते किए हैं।
इसके अलावा IIT दिल्ली दुबई में अपना एक और कैंपस खोलने पर विचार कर रहा है, जबकि IIT मद्रास इंडोनेशिया में नए कैंपस की संभावनाएं तलाश रहा है। नाइजीरिया, भूटान और सऊदी अरब समेत कई अन्य देशों में भी भारतीय संस्थानों के विस्तार की मांग है।
भारत के लिए इसका क्या मतलब है?
आईआईटी-आईआईएम के विदेशों में कैंपस खोलने से भारत की शिक्षा को दुनिया में नई पहचान मिल सकती है। इससे भारतीय संस्थानों की साख बढ़ेगी और छात्रों के लिए पढ़ाई व करियर के नए रास्ते खुलेंगे। भारत इस पहल के जरिए अपनी शिक्षा की गुणवत्ता को दूसरे देशों तक पहुंचाना चाहता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में विदेशों में आईआईटी-आईआईएम के कैंपस बढ़ने से भारतीय उच्च शिक्षा को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिलेगी। साथ ही, छात्रों को अच्छी पढ़ाई, बेहतर करियर और दूसरे देशों में पढ़ने का अनुभव भी मिल सकेगा।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।