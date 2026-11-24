IIT मद्रास, IIT दिल्ली और IIM अहमदाबाद पहले ही विदेशों में अपने कैंपस शुरू कर चुके हैं। अब आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर और आईआईएम बैंगलोर जैसे संस्थान भी दूसरे देशों में विस्तार की संभावनाएं तलाश रहे हैं।

आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़ाई का सपना देख रहे छात्रों के लिए यह खबर बेहद ही महत्वपूर्ण है। भारत के प्रतिष्ठित आईआईटी और आईआईएम अब विदेशों में भी अपनी पहचान मजबूत करने की तैयारी में हैं। आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद पहले ही विदेशों में अपने कैंपस शुरू कर चुके हैं। अब आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर और आईआईएम बैंगलोर जैसे संस्थान भी दूसरे देशों में विस्तार की संभावनाएं तलाश रहे हैं। नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया और मलेशिया के अलावा नाइजीरिया और सऊदी अरब जैसे देशों में भी भारतीय संस्थानों के कैंपस खोलने की मांग है।

वहीं, कुछ देशों में इस दिशा में बातचीत चल रही है, जबकि कुछ जगहों पर कैंपस खोलने की घोषणा भी हो चुकी है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में विदेशों में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों की मौजूदगी और बढ़ सकती है। बता दें कि कई देशों में आईआईटी और आईआईएम अपने कैंपस खोल चुके हैं। चलिए जानते हैं कि विदेशों में कहां-कहां खुले हैं ये कैंपस और क्या-क्या होती है पढ़ाई?

विदेश में कहां-कहां खुले हैं IIT-IIM के कैंपस? विदेश में पहला आईआईटी कैंपस साल 2023 में तंजानिया के जांजीबार में शुरू हुआ था। इसे IIT मद्रास संचालित करता है। यहां डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) समेत इंजीनियरिंग से जुड़े विषयों में पढ़ाई कराई जाती है।

इसके बाद साल 2024 में आईआईटी दिल्ली ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अबूधाबी में अपना कैंपस शुरू किया। यहां अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट और डॉक्टोरल लेवल के कोर्स संचालित किए जा रहे हैं।

वहीं, IIM अहमदाबाद ने सितंबर 2025 में दुबई में अपना विदेशी कैंपस शुरू किया। यहां MBA और जनरल मैनेजमेंट से जुड़े प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं।

इन देशों में नए कैंपस खोलने की तैयारी नेपाल: नेपाल में IIT का ऑफशोर कैंपस खोलने की घोषणा हो चुकी है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि किस IIT का कैंपस वहां स्थापित किया जाएगा। कैंपस की जगह और कोर्स को लेकर भी डिलेल जानकारी सामने नहीं आई है।

इंडोनेशिया: IIM बैंगलोर इंडोनेशिया में अपना कैंपस शुरू करने की तैयारी कर रहा है। यह मलंग शहर में खोला जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुरू में यहां काम कर रहे सीनियर प्रोफेशनल्स और बिजनेस लीडर्स के लिए छोटे कोर्स चलेंगे। बाद में यहां फुल टाइम MBA डिग्री भी शुरू की जाएगी, जिसमें आप AI, डिजिटलाइजेशन, सप्लाई चेन, क्लाइमेट-सस्टेनेबिलिटी और हेल्थकेयर मैनेजमेंट पढ़ने का मौका पाएंगे। ये कैंपस पहले इंडोनेशिया के छात्रों के लिए बनेगा, लेकिन दक्षिण-पूर्व एशिया के बाकी देश के लोग भी यहां एडमिशन ले पाएंगे।

मलेशिया: आईआईटी खड़गपुर ने मलेशिया में अपना कैंपस खोलने में रुचि दिखाई है। हालांकि, अभी इस संबंध में शुरुआती स्तर पर तैयारी चल रही है।

अमेरिका और जापान: IIT बॉम्बे ने अमेरिका और जापान के विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर विदेशी कैंपस और शैक्षणिक सहयोग की संभावनाओं को लेकर समझौते किए हैं।

इसके अलावा IIT दिल्ली दुबई में अपना एक और कैंपस खोलने पर विचार कर रहा है, जबकि IIT मद्रास इंडोनेशिया में नए कैंपस की संभावनाएं तलाश रहा है। नाइजीरिया, भूटान और सऊदी अरब समेत कई अन्य देशों में भी भारतीय संस्थानों के विस्तार की मांग है।