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SBI समर इंटर्नशिप 2026 क्या है, कौन कर सकता है अप्लाई? जानें पूरी डिटेल्स

By Dheeraj Pal
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इंटर्नशिप के दौरान छात्रों को बैंकिंग से जुड़े वास्तविक कार्यों को सीखने, अनुभवी अधिकारियों के साथ काम करने और प्रोफेशनल माहौल में अपने कौशल को निखारने का अवसर मिलता है, जो उनके भविष्य के करियर के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है।

What is the SBI Summer Internship 2026 and who can apply Get the full details
SBI समर इंटर्नशिप 2026 क्या है, कौन कर सकता है अप्लाई

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के साथ इंटर्नशिप करना बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है। SBI समर इंटर्नशिप 2026 के जरिए छात्रों को बैंक की कार्यप्रणाली को करीब से समझने के साथ-साथ बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का व्यावहारिक अनुभव हासिल करने का मौका मिलता है। यह इंटर्नशिप विशेष रूप से उन छात्रों के लिए है, जिनके शैक्षणिक पाठ्यक्रम में इंडस्ट्री ट्रेनिंग या इंटर्नशिप अनिवार्य होती है। इंटर्नशिप के दौरान छात्रों को बैंकिंग से जुड़े वास्तविक कार्यों को सीखने, अनुभवी अधिकारियों के साथ काम करने और प्रोफेशनल माहौल में अपने कौशल को निखारने का अवसर मिलता है, जो उनके भविष्य के करियर के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि SBI इंटर्नशिप के लिए कोई एक समान राष्ट्रीय स्तर की भर्ती प्रक्रिया या आवेदन पोर्टल नहीं चलाता। इसके बजाय इंटर्नशिप के अवसर बैंक के अलग-अलग क्षेत्रीय कार्यालयों, लर्निंग एंड डेवलपमेंट (L&D) विभागों और कॉलेज-कैंपस पार्टनरशिप के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। इसलिए इच्छुक छात्रों को अपने कॉलेज, संबंधित SBI कार्यालय या बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर समय-समय पर अपडेट देखते रहना चाहिए।

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SBI समर इंटर्नशिप 2026: कौन कर सकता है आवेदन?

SBI समर इंटर्नशिप 2026 के लिए ऐसे छात्र आवेदन कर सकते हैं, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या संस्थान में फुल-टाइम कोर्स कर रहे हों। हालांकि, आवेदन करने के लिए यह जरूरी है कि इंटर्नशिप छात्र के शैक्षणिक पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा हो और कोर्स के तहत किसी बाहरी संस्थान में इंडस्ट्री ट्रेनिंग करना आवश्यक हो।

छात्रों का चयन उनके कॉलेज या संस्थान द्वारा आयोजित कैंपस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अलावा, इच्छुक छात्र SBI के संबंधित क्षेत्रीय/स्थानीय कार्यालय से संपर्क कर भी इंटर्नशिप के अवसरों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बैंक ने स्पष्ट किया है कि आवेदन स्वीकार या अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय SBI की जरूरतों और उपलब्ध अवसरों के आधार पर होगा

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आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

SBI समर इंटर्नशिप 2026 के लिए आवेदन करते समय छात्रों को आमतौर पर निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होते हैं:

भरा हुआ इंटर्नशिप आवेदन फॉर्म

अपडेटेड रिज्यूमे (Resume/CV)

कॉलेज या विश्वविद्यालय का आधिकारिक पत्र, जिसमें यह प्रमाणित हो कि इंटर्नशिप उनके कोर्स का अनिवार्य हिस्सा है।

वैध KYC (Know Your Customer) दस्तावेज, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य स्वीकार्य पहचान व पते का प्रमाण।

ध्यान रखें कि दस्तावेजों की सूची संबंधित SBI कार्यालय या संस्थान के अनुसार थोड़ी अलग हो सकती है, इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित कार्यालय या कॉलेज से आवश्यक दस्तावेजों की पुष्टि जरूर कर लें।

कैसे होगा चयन?

SBI समर इंटर्नशिप 2026 के लिए उम्मीदवारों का चयन मुख्य रूप से पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया जाता है। जरूरत पड़ने पर कुछ अभ्यर्थियों को ग्रुप डिस्कशन (GD) में भी शामिल होना पड़ सकता है। यदि इंटर्नशिप SBI के सर्किल ऑफिस में है, तो चयन प्रक्रिया की जिम्मेदारी लर्निंग एंड डेवलपमेंट (L&D) विभाग संभालता है। वहीं, कॉर्पोरेट सेंटर में उपलब्ध इंटर्नशिप के लिए आवेदन और चयन प्रक्रिया संबंधित ह्यूमन रिसोर्स (HR) या एडमिनिस्ट्रेशन विभाग द्वारा संचालित की जाती है।

जो छात्र इंटर्नशिप करना चाहते हैं, उन्हें SBI के उस सर्किल के लोकल हेड ऑफिस (LHO) के लर्निंग एंड डेवलपमेंट (L&D) विभाग से संपर्क करना चाहिए, जहां वे इंटर्नशिप करना चाहते हैं। यदि आवेदन किसी अन्य SBI शाखा में जमा किया जाता है, तो आमतौर पर उसे संबंधित विभाग को भेज दिया जाता है। हालांकि, समय पर प्रक्रिया पूरी करने के लिए सीधे संबंधित L&D विभाग से संपर्क करना अधिक उपयुक्त माना जाता है।

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Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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