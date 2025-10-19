सरकारी नौकरी के विभिन्न पदों पर नौकरी पाने की अधिकतम उम्र क्या होती है?

संक्षेप: लोगों के मन में ये सवाल बना रहता है कि वह है कि गवर्नमेंट जॉब की रिटायरमेंट और इसे पाने की अधिकतम उम्र क्या होती है। बता दें कि केंद्र और राज्य सरकारों ने इस संबंध में स्पष्ट नियम बनाए हुए हैं।

हर किसी को सरकारी नौकरी पाने की चाहत होती है। इसलिए सरकारी नौकरी पाने के लिए के विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवार सालों साल मेहनत करता है। कई लोगों को जल्दी सफलता मिलती है, तो किसी को 10 से 15 साल लग जाते हैं। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल बना रहता है कि वह है कि गवर्नमेंट जॉब की रिटायरमेंट और इसे पाने की अधिकतम उम्र क्या होती है। बता दें कि केंद्र और राज्य सरकारों ने इस संबंध में स्पष्ट नियम बनाए हुए हैं। वहीं नौकरी पाने की अधिकतम आयु सीमा यह बताती है कि आपके पास सरकारी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कितना समय है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि रिटायरमेंट की उम्र और नौकरी पाने की अधिकतम आयु कितनी होती है।

सरकारी नौकरी पाने की अधिकतम आयु UPSC सिविल सेवा (IAS, IPS) पद पर नियुक्त कर्मचारी की आवेदन करने की अधिकतम आयु 32 वर्ष है। साथ ही OBC कैंडिडेट को 3 वर्ष और SC/ST को 5 वर्ष तक की छूट दी जाती है।

SSC CGL (केंद्रीय कर्मचारी) के पदों पर आवेदन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए अधिकतम आयु 27 से 32 वर्ष (पद के अनुसार) के बीच है। इसके अलावा OBC को 3 वर्ष, SC/ST को 5 वर्ष तक की छूट दी जाती है।

बैंक PO (SBI PO, IBPS PO) के पदों पर आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की अधिकतम आयु 30 वर्ष है। तय नियम के अनुसार आरक्षण भी दिया जाता है।

रेलवे (RRB NTPC, Group D) अधिकतम आयु आवेदन करने की 30 से 33 वर्ष (पद के अनुसार) है।

राज्य स्तरीय PCS/PSC (राज्य प्रशासनिक सेवा) वैकेंसी पर आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 से 40 वर्ष (राज्य के नियमों के अनुसार) है। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार 3 से 10 वर्ष तक की छूट मिलती है।

वरिष्ठ/अकादमिक पदों पर निकली भर्ती आवेदन के लिए अधिकतम आयु 40 से 50 वर्ष या उससे अधिक है। इसके साथ ही शैक्षणिक और उच्च प्रशासनिक पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा काफी अधिक होती है।

रिटायरमेंट की उम्र केंद्र सरकार के कर्मचारी की रिटायरमेंट उम्र 60 वर्ष है, लेकिन चिकित्सा पेशेवर के कुछ पदों पर नियुक्त कर्मचारी रिटायरमेंट आयु सीमा 65 वर्ष तक है।

इसके अलावा विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर की सेवानिवृत्त होने की उम्र 65 वर्ष तक है।

राज्य सरकार के कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु सीमा 58 वर्ष से लेकर 60 वर्ष है। हालांकि यह राज्य पर निर्भर करता है।

कई राज्यों में यह 60 वर्ष है, लेकिन कुछ राज्यों में विशिष्ट पदों जैसे शिक्षक के लिए यह 62 वर्ष है।

वहीं, जजों के सेवानिवृत्ति की बात करें, तो हाई कोर्ट जज के लिए 62 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट जज के लिए 65 वर्ष है। बता दें कि साथ ही इसके लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान भी है।