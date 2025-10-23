Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़What is the difference between a psychologist and a psychiatrist
साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या अंतर है?

साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या अंतर है?

संक्षेप: ज्यादातर लोग दोनों को एक ही मान लेते हैं। लेकिन ये दोनों मेंटल हेल्थ स्वास्थ्य की दुनिया के 2 पूरी तरह अलग खिलाड़ी हैं। बता दें कि इन दोनों के बीच का अंतर उतना ही बड़ा है, जितना एमबीबीएस डॉक्टर और पीएचडी स्कॉलर में होता है।

Thu, 23 Oct 2025 07:20 PMDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

जब मेंटल हेल्थ की बात आती है, तो 2 नाम के चर्चे खूब होता है। पहला नाम है साइकोलॉजिस्ट और दूसरा नाम है साइकेट्रिस्ट। ज्यादातर लोग दोनों को एक ही मान लेते हैं। लेकिन ये दोनों मेंटल हेल्थ स्वास्थ्य की दुनिया के 2 पूरी तरह अलग खिलाड़ी हैं। बता दें कि इन दोनों के बीच का अंतर उतना ही बड़ा है, जितना एमबीबीएस डॉक्टर और पीएचडी स्कॉलर में होता है।

साइकेट्रिस्ट
साइकेट्रिस्ट की बात करें, तो यह मेडिकल डॉक्टर होता है, जिसके पास मेंटल इलनेस का इलाज दवाओं के जरिए करने की सर्टिफाइड डिग्री होती है। वे अपनी बेसिक एजुकेशन साइकोलॉजी में पूरी करते हैं। मेडिकल साइंस में हायर लेवल मेडिकल डिग्री लेते हैं फिर साइकेट्रिस्ट के तौर पर अपना करियर शुरू करते हैं

इनकी पढ़ाई की बात करें, तो ये एमबीबीएस की डिग्री के बाद मनोचिकित्सा में एक्सपर्टीज होते है। ये मुख्य रूप से दवाएं लिखते हैं, जिनका इस्तेमाल अवसाद, सिजोफ्रेनिया, बाईपोलर डिसऑर्डर जैसी गंभीर मानसिक बीमारियों के केमिकल और बायोलॉजिकल असंतुलन को ठीक करने के लिए किया जाता है। ये हल्की-फुल्की टॉक थेरेपी भी कर सकते हैं। ये हॉस्पिटल, मेडिकल क्लीनिक, मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं और निजी प्रैक्टिस में काम करते हैं।

साइकोलॉजिस्ट
अब बात करते हैं साइकोलॉजिस्ट की। साइकोलॉजिस्ट मेडिकल डॉक्टर नहीं होते हैं। वे साइकोलॉजी में phd तक पढ़ाई करके जहनों को समझने की कोशिश करते हैं। अपने पेशे में 5-7 साल के तजुर्बे के बाद 'डॉक्टर' के तौर पर काम करते हैं। ये भी मेंटल इलनेस से जूझ रहे लोगों का इलाज करते हैं लेकिन बिना दवाओं के। इनके इलाज के तरीके में टॉक थेरेपी और अन्य एक्टीविटीज शामिल होती मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के व्यवहारिक और भावनात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले विशेषज्ञ होते हैं।

इनकी पढ़ाई पर नजर डालें, तो मास्टर्स की डिग्री के बाद पीएच.डी. (Ph.D.) या साइ.डी. (Psy.D.) की डिग्री. यह रिसर्च बेस्ड/शैक्षणिक डिग्री है।

सबसे बड़ा अंतर क्या है?
इन दोनों प्रोफेशनल्स के बीच सबसे बड़ा और बेसिक अंतर है कि साइकियाट्रिस्ट दवाएं लिख सकते हैं क्योंकि उनके पास मेडिकल डिग्री होती है। वहीं, साइकोलॉजिस्ट दवाएं नहीं लिख सकते। अगर किसी व्यक्ति को ऐसी गंभीर मानसिक बीमारी है, जिसके लिए उसे दवा की जरूरत है तो उसे साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
Education News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।