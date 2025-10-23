साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या अंतर है?

संक्षेप: ज्यादातर लोग दोनों को एक ही मान लेते हैं। लेकिन ये दोनों मेंटल हेल्थ स्वास्थ्य की दुनिया के 2 पूरी तरह अलग खिलाड़ी हैं। बता दें कि इन दोनों के बीच का अंतर उतना ही बड़ा है, जितना एमबीबीएस डॉक्टर और पीएचडी स्कॉलर में होता है।

जब मेंटल हेल्थ की बात आती है, तो 2 नाम के चर्चे खूब होता है। पहला नाम है साइकोलॉजिस्ट और दूसरा नाम है साइकेट्रिस्ट। ज्यादातर लोग दोनों को एक ही मान लेते हैं। लेकिन ये दोनों मेंटल हेल्थ स्वास्थ्य की दुनिया के 2 पूरी तरह अलग खिलाड़ी हैं। बता दें कि इन दोनों के बीच का अंतर उतना ही बड़ा है, जितना एमबीबीएस डॉक्टर और पीएचडी स्कॉलर में होता है।

साइकेट्रिस्ट

साइकेट्रिस्ट की बात करें, तो यह मेडिकल डॉक्टर होता है, जिसके पास मेंटल इलनेस का इलाज दवाओं के जरिए करने की सर्टिफाइड डिग्री होती है। वे अपनी बेसिक एजुकेशन साइकोलॉजी में पूरी करते हैं। मेडिकल साइंस में हायर लेवल मेडिकल डिग्री लेते हैं फिर साइकेट्रिस्ट के तौर पर अपना करियर शुरू करते हैं

इनकी पढ़ाई की बात करें, तो ये एमबीबीएस की डिग्री के बाद मनोचिकित्सा में एक्सपर्टीज होते है। ये मुख्य रूप से दवाएं लिखते हैं, जिनका इस्तेमाल अवसाद, सिजोफ्रेनिया, बाईपोलर डिसऑर्डर जैसी गंभीर मानसिक बीमारियों के केमिकल और बायोलॉजिकल असंतुलन को ठीक करने के लिए किया जाता है। ये हल्की-फुल्की टॉक थेरेपी भी कर सकते हैं। ये हॉस्पिटल, मेडिकल क्लीनिक, मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं और निजी प्रैक्टिस में काम करते हैं।

साइकोलॉजिस्ट

अब बात करते हैं साइकोलॉजिस्ट की। साइकोलॉजिस्ट मेडिकल डॉक्टर नहीं होते हैं। वे साइकोलॉजी में phd तक पढ़ाई करके जहनों को समझने की कोशिश करते हैं। अपने पेशे में 5-7 साल के तजुर्बे के बाद 'डॉक्टर' के तौर पर काम करते हैं। ये भी मेंटल इलनेस से जूझ रहे लोगों का इलाज करते हैं लेकिन बिना दवाओं के। इनके इलाज के तरीके में टॉक थेरेपी और अन्य एक्टीविटीज शामिल होती मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के व्यवहारिक और भावनात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले विशेषज्ञ होते हैं।

इनकी पढ़ाई पर नजर डालें, तो मास्टर्स की डिग्री के बाद पीएच.डी. (Ph.D.) या साइ.डी. (Psy.D.) की डिग्री. यह रिसर्च बेस्ड/शैक्षणिक डिग्री है।