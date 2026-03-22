BSEB Bihar Board Result : बिहार बोर्ड टॉपर्स वेरिफिकेशन क्या है? क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया
बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट जारी होने से ठीक पहले टॉपर्स का वेरिफिकेशन होता है। अब सवाल यह है कि बिहार बोर्ड टॉपर्स वेरिफेकशन कैसे होती है? टॉपर रैंकर्स का इंटरव्यू क्यों होता है? ये प्रक्रिया क्यों अपनाई जाती है।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) हर साल बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आयोजित करता है और फिर इन परीक्षाओं में शामिल छात्रों के परिणाम जारी करता है। बिहार बोर्ड 2026 के 10वीं और 12 के छात्रों को अब अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। बता दें कि बिहार बोर्ड हर साल 10वीं और 12वीं के छात्रों की कॉपियों के मूल्यांकन के बाद रिजल्ट जारी करता है और साथ ही टॉपर्स की लिस्ट भी जारी करता है। लेकिन टॉपर्स की लिस्ट जारी होने ठीक पहले टॉपर्स का वेरिफिकेशन होता है। अब सवाल यह है कि बिहार बोर्ड टॉपर्स वेरिफेकशन कैसे होती है?
क्या होता है टॉपर्स वेरिफिकेशन
बताते चलें कि बिहार बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए रिजल्ट जारी होने से पहले टॉपर्स का वेरिफिकेशन किया जाता है। यह रिजल्ट का अहम हिस्सा होता है। कॉपी चेकिंग पूरी होने के बाद बोर्ड संभावित टॉप 10 से 20 छात्रों की लिस्ट तैयार करता है और उन्हें पटना स्थित बिहार बोर्ड कार्यालय बुलाया जाता है। इसमें बोर्ड के अधिकारियों द्वारा टॉपर्स लिस्ट में शामिल होने वाले छात्रों का इंटरव्यू और टेस्ट लिया जाता है। टॉपरों से प्रश्न भी पूछे जाते हैं।
वेरिफेकशन प्रक्रिया
बिहार बोर्ड टॉपर्स वेरिफिकेशन में सबसे पहले छात्र के कॉपी की फिर से जांच होती है।
कॉपी चेक होने के बाद टॉपर्स का इंटरव्यू होता है।
इसके बाद एक छोटा लिखित टेस्ट भी लिया जाता है। यह टेस्ट छात्रों की लिखावट और उत्तर पुस्तिका की राइटिंग का मिलान के लिए होता है। इससे यह पता चलता है कि कॉपी उसी छात्र ने लिखी है जिसने परीक्षा दी थी।
वेरिफिकेशन के लिए शामिल होने वाले छात्रों के जवाब और परफॉर्मेंस के आधार पर ही अंक निर्धारित होता है।
क्यों हो रहा है टॉपर्स वेरिफिकेशन
बिहार बोर्ड ने टॉपर्स वेरिफिकेशन की इसलिए शुरू की ताकि परीक्षा में चोरी और धांधली को रोका जा सके। बिहार बोर्ड ने यह पहल साल 2016 के बाद से शुरू की। दरअसल, साल 2016 में बिहार बोर्ड का रिजल्ट जारी होने के बाद रूबी रॉय नाम की लड़की ने आर्ट्स स्ट्रीम में स्टेट टॉप किया था। टीवी चैनल में इंटरव्यू के दौरान पता चला कि टॉपर रूबी रॉय को अपने विषयों के नाम तक याद नहीं है।
2025 में कब हुआ था टॉपर्स वेरिफिकेशन?
2025 की बात करें, तो बिहार बोर्ड 12वीं की कॉपियों की जांच 27 फरवरी 2025 से शुरू हुई थी और यह प्रक्रिया मार्च के दूसरे सप्ताह यानी लगभग 10 से 13 मार्च तक पूरी कर ली गई थी। इसके बाद बोर्ड ने करीब 15 से 20 मार्च के बीच टॉपर्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की थी। 25 मार्च को बिहार बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया था।
कब आएगा बिहार बोर्ड का रिजल्ट 2026
फिलहाल, बिहार बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्र अपने रिजल्ट का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। माना जा रहा है कि 20 से 25 मार्च 2026 के आसपास रिजल्ट जारी किया जा सकता है। हालांकि बोर्ड की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है।
कहां चेक कर सकेंगे बिहार बोर्ड रिजल्ट (Bihar Board Inter Result 2026)
बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट biharboardonline.bihar.gov.in, biharboardonline.com के अलावा लाइव हिंदुस्तान वेबसाइट पर भी चेक किया जा सकेगा। नतीजे घोषित किए जाने पर आप आसानी से लाइव हिन्दुस्तान में अपना रोल नंबर डालकर रिजल्ट (BSEB Bihar Board 12th Result 2026) चेक कर सकेंगे।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी