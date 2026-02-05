क्या है सरकार की NCS योजना, प्राइवेट व सरकारी नौकरियां, रोजगार मेला, गाइडेंस समेत क्या क्या मिलेगा यहां
एनसीएस पोर्टल http://ncs.gov.in करियर संबंधी सेवाओं जैसे निजी और सरकारी नौकरियों, नौकरी मेलों और करियर काउंसलिंग के लिए एक एकल डिजिटल मंच है। इस परियोजना का लक्ष्य नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं को एक साथ लाना और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना है।
नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस) पोर्टल एक वन-स्टॉप सॉल्यूशन है, जो पूरे देश में सभी स्टेकहोल्डर्स को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म www.ncs.gov.in के ज़रिए करियर से जुड़ी सेवाएं देता है, जिसमें प्राइवेट और सरकारी सेक्टर की नौकरियां, ऑनलाइन और ऑफलाइन जॉब फेयर की जानकारी, जॉब सर्च और मैचिंग, करियर काउंसलिंग, वोकेशनल गाइडेंस, स्किल डेवलपमेंट कोर्स की जानकारी, स्किल/ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह शामिल हैं। एनसीएस प्रोजेक्ट का मकसद नौकरी ढूंढने वालों और नौकरी देने वालों को आसान एक्सेस देना, देश के इच्छुक युवाओं को अच्छे रोजगार के मौके देना और करियर डेवलपमेंट में मदद करना है। 20 जनवरी 2026 तक एनसीएस पोर्टल पर 2.23 करोड़ से ज्यादा नौकरी चाहने वालों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।
नौकरी चाहने वालों की रोजगार क्षमता, डिजिटल और करियर स्किल्स को बेहतर बनाने और युवाओं को जरूरी रोज़गार लायक स्किल्स से सशक्त बनाने के लिए, एनसीएस पोर्टल ऑनलाइन रोजगार क्षमता बढ़ाने वाले प्रोग्राम, डिजिटल स्किल बढ़ाने वाले प्रोग्राम और सेल्फ-प्लेस्ड करियर स्किल प्रोग्राम जैसी सुविधाएं देता है।
इसके अलावा, एनसीएस पोर्टल पर एक मॉड्यूल अप्रूव्ड करियर काउंसलर्स को करियर काउंसलिंग और गाइडेंस सर्विस देने में मदद करता है। 20 जनवरी 2026 तक 1180 से ज्यादा करियर काउंसलर्स एनसीएस पोर्टल से जुड़ चुके हैं और आज तक देश भर में 55 लाख से ज्यादा ऑनलाइन/ऑफलाइन करियर गाइडेंस सेशन आयोजित किए जा चुके हैं।
राष्ट्रीय करियर सेवा योजना की खास बातें
वन-स्टॉप समाधान: NCS पोर्टल (www.ncs.gov.in) करियर संबंधी सेवाओं जैसे निजी और सरकारी नौकरियों, नौकरी मेलों और करियर काउंसलिंग के लिए एक एकल डिजिटल मंच है।
मुख्य उद्देश्य: इस परियोजना का लक्ष्य नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं को एक साथ लाना और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना है।
शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार: 20 जनवरी 2026 तक, NCS पोर्टल पर 2.23 करोड़ से अधिक नौकरी चाहने वालों को शॉर्टलिस्ट किया जा चुका है।
कौशल विकास: पोर्टल पर उम्मीदवारों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल कौशल और करियर कौशल कार्यक्रम पेश किए जाते हैं।
करियर काउंसलर: वर्तमान में पोर्टल पर 1,180 से अधिक करियर काउंसलर पंजीकृत हैं जो युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
काउंसलिंग सत्र: देश भर में अब तक 55 लाख से अधिक ऑनलाइन और ऑफलाइन करियर मार्गदर्शन सत्र आयोजित किए जा चुके हैं।
विविध सेवाएं: यह पोर्टल व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सुविधा भी देता है।
पहुंच और जागरूकता: पोर्टल की पहुंच बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट और मासिक ई-न्यूजलेटर के माध्यम से रिक्तियों और सेवाओं की जानकारी दी जाती है।
मॉडल करियर सेंटर: विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित मॉडल करियर सेंटर नियमित रूप से कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं।
लक्षित समूह: यह योजना विशेष रूप से देश के इच्छुक युवाओं को उनके करियर विकास में सहायता और निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
