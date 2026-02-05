Hindustan Hindi News
क्या है सरकार की NCS योजना, प्राइवेट व सरकारी नौकरियां, रोजगार मेला, गाइडेंस समेत क्या क्या मिलेगा यहां

संक्षेप:

एनसीएस पोर्टल http://ncs.gov.in करियर संबंधी सेवाओं जैसे निजी और सरकारी नौकरियों, नौकरी मेलों और करियर काउंसलिंग के लिए एक एकल डिजिटल मंच है। इस परियोजना का लक्ष्य नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं को एक साथ लाना और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना है।

Feb 05, 2026 07:00 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस) पोर्टल एक वन-स्टॉप सॉल्यूशन है, जो पूरे देश में सभी स्टेकहोल्डर्स को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म www.ncs.gov.in के ज़रिए करियर से जुड़ी सेवाएं देता है, जिसमें प्राइवेट और सरकारी सेक्टर की नौकरियां, ऑनलाइन और ऑफलाइन जॉब फेयर की जानकारी, जॉब सर्च और मैचिंग, करियर काउंसलिंग, वोकेशनल गाइडेंस, स्किल डेवलपमेंट कोर्स की जानकारी, स्किल/ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह शामिल हैं। एनसीएस प्रोजेक्ट का मकसद नौकरी ढूंढने वालों और नौकरी देने वालों को आसान एक्सेस देना, देश के इच्छुक युवाओं को अच्छे रोजगार के मौके देना और करियर डेवलपमेंट में मदद करना है। 20 जनवरी 2026 तक एनसीएस पोर्टल पर 2.23 करोड़ से ज्यादा नौकरी चाहने वालों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।

नौकरी चाहने वालों की रोजगार क्षमता, डिजिटल और करियर स्किल्स को बेहतर बनाने और युवाओं को जरूरी रोज़गार लायक स्किल्स से सशक्त बनाने के लिए, एनसीएस पोर्टल ऑनलाइन रोजगार क्षमता बढ़ाने वाले प्रोग्राम, डिजिटल स्किल बढ़ाने वाले प्रोग्राम और सेल्फ-प्लेस्ड करियर स्किल प्रोग्राम जैसी सुविधाएं देता है।

इसके अलावा, एनसीएस पोर्टल पर एक मॉड्यूल अप्रूव्ड करियर काउंसलर्स को करियर काउंसलिंग और गाइडेंस सर्विस देने में मदद करता है। 20 जनवरी 2026 तक 1180 से ज्यादा करियर काउंसलर्स एनसीएस पोर्टल से जुड़ चुके हैं और आज तक देश भर में 55 लाख से ज्यादा ऑनलाइन/ऑफलाइन करियर गाइडेंस सेशन आयोजित किए जा चुके हैं।

राष्ट्रीय करियर सेवा योजना की खास बातें

वन-स्टॉप समाधान: NCS पोर्टल (www.ncs.gov.in) करियर संबंधी सेवाओं जैसे निजी और सरकारी नौकरियों, नौकरी मेलों और करियर काउंसलिंग के लिए एक एकल डिजिटल मंच है।

मुख्य उद्देश्य: इस परियोजना का लक्ष्य नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं को एक साथ लाना और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना है।

शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार: 20 जनवरी 2026 तक, NCS पोर्टल पर 2.23 करोड़ से अधिक नौकरी चाहने वालों को शॉर्टलिस्ट किया जा चुका है।

कौशल विकास: पोर्टल पर उम्मीदवारों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल कौशल और करियर कौशल कार्यक्रम पेश किए जाते हैं।

करियर काउंसलर: वर्तमान में पोर्टल पर 1,180 से अधिक करियर काउंसलर पंजीकृत हैं जो युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

काउंसलिंग सत्र: देश भर में अब तक 55 लाख से अधिक ऑनलाइन और ऑफलाइन करियर मार्गदर्शन सत्र आयोजित किए जा चुके हैं।

विविध सेवाएं: यह पोर्टल व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सुविधा भी देता है।

पहुंच और जागरूकता: पोर्टल की पहुंच बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट और मासिक ई-न्यूजलेटर के माध्यम से रिक्तियों और सेवाओं की जानकारी दी जाती है।

मॉडल करियर सेंटर: विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित मॉडल करियर सेंटर नियमित रूप से कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

लक्षित समूह: यह योजना विशेष रूप से देश के इच्छुक युवाओं को उनके करियर विकास में सहायता और निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

