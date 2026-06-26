नेशनल टीचर्स अवॉर्ड 2026 के लिए आवेदन शुरू, जानें कौन कर सकता है अप्लाई
नेशनल टीचर्स अवॉर्ड कोई नया सम्मान नहीं है। इसकी शुरुआत साल 1958 में हुई थी। इसका उद्देश्य शिक्षकों का सम्मान बढ़ाना और प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर बेहतरीन काम करने वाले शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देना है।
शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। इस पुरस्कार के जरिए देशभर के उन शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने पढ़ाई, रिसर्च, नवाचार, छात्रों के मार्गदर्शन और संस्थान के विकास में बेहतरीन योगदान दिया है। विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक में कार्यरत पात्र शिक्षक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2026 है। पात्र शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जाकर अपना सेल्फ-नॉमिनेशन (स्वयं आवेदन) कर सकते हैं।
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 महत्वपूर्ण तिथियां
ऑनलाइन आवेदन: 15 जून से 10 जुलाई 2026
नामांकन जमा करने की अंतिम प्रक्रिया: 11 से 13 जुलाई 2026
जिला/क्षेत्रीय स्तर पर जांच: 14 से 21 जुलाई 2026
राज्य/संगठन स्तर पर जांच: 22 से 29 जुलाई 2026
शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को सूचना: 30 से 31 जुलाई 2026
राष्ट्रीय जूरी द्वारा चयन: 3 से 7 अगस्त 2026
अंतिम सिफारिशें: 8 अगस्त 2026
चयनित शिक्षकों को सूचना: 10 से 20 अगस्त 2026
रिहर्सल और पुरस्कार समारोह: 4 और 5 सितंबर 2026
कौन कर सकता है आवेदन?
केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, स्थानीय निकायों के स्कूलों और मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से संबद्ध सरकारी सहायता प्राप्त (एडेड) और निजी स्कूलों में कार्यरत पात्र शिक्षक निर्धारित नियमों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थी के पास ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर कम से कम 5 वर्ष का पूर्णकालिक शिक्षण अनुभव होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार की आयु 55 वर्ष ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं वर्तमान में कार्यरत कुलपति, निदेशक और प्राचार्य इस पुरस्कार के लिए पात्र नहीं है।
कैसे करें आवेदन?
इच्छुक शिक्षक तय समय सीमा के भीतर राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन सेल्फ-नॉमिनेशन (स्वयं आवेदन) कर सकते हैं। आवेदन करते समय सभी जरूरी जानकारी सही-सही भरें और अंतिम सबमिट करने से पहले एक बार पूरी जानकारी अच्छी तरह जांच लें।
कब हुआ शुरू नेशनल टीचर्स अवार्ड?
नेशनल टीचर्स अवॉर्ड कोई नया सम्मान नहीं है। इसकी शुरुआत साल 1958 में हुई थी। इसका उद्देश्य शिक्षकों का सम्मान बढ़ाना और प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर बेहतरीन काम करने वाले शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देना है। हर साल चुने गए शिक्षकों को राष्ट्रपति के हाथों राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस साल राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार (NAT) के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 जुलाई तय की गई थी।
5 सितंबर को क्यों दिया जाता है यह अवॉर्ड
बताते चलें कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने जीवन के 40 से अधिक वर्ष शिक्षण कार्य को समर्पित किए। राष्ट्रपति बनने के बाद जब उनके छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा जताई, तो उन्होंने कहा कि अगर 5 सितंबर को उनके जन्मदिन के बजाय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, तो उन्हें अधिक खुशी होगी। तभी से हर साल 5 सितंबर को पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में शिक्षक को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। हमारे आसपास भी कई ऐसे शिक्षक हैं, जिन्होंने अपने समर्पण और मेहनत से छात्रों का भविष्य संवारने में अहम भूमिका निभाई है। ऐसे ही उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए हर साल शिक्षक दिवस के अवसर पर नेशनल टीचर्स अवार्ड प्रदान किए जाते हैं।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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