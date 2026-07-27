न CA न CS, क्या है CFA कोर्स? इससे मिलने वाली नौकरी कर देगी मालामाल
CA या CS की जगह फाइनेंस सेक्टर में शानदार करियर और बंपर सैलरी दिलाने वाले CFA कोर्स काफी मशहूर है। आइए जानते हैं कि कैसे और क्यों यह कोर्स आपको मालामाल कर सकता है।
CFA Course Details: जब भी कॉमर्स या फाइनेंस में पढ़ाई करने वाले छात्रों से उनके ड्रीम करियर के बारे में पूछा जाता है, तो सबसे पहला जवाब चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) या कंपनी सेक्रेटरी (CS) ही होता है। सालों से हमारे यहां इन्हीं दोनों कोर्सेस का भारी दबदबा रहा है। युवाओं को लगता है कि बस यही दो रास्ते हैं जो सफलता तक जाते हैं। लेकिन, जरा सोचिए, अगर आपको एक ऐसा कोर्स मिल जाए जिसकी डिमांड न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में हो? और जो आपको ऐसी शानदार नौकरी दिलाए कि आप सच में मालामाल हो जाएं? जी हां, हम बात कर रहे हैं CFA यानी चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट (Chartered Financial Analyst) कोर्स की। आज के दौर में यह कोर्स युवाओं की पहली पसंद बनता जा रहा है। आइए समझते हैं कि आखिर यह कोर्स क्या बला है और क्यों इसके पीछे फाइनेंस की दुनिया पागल है।
क्या है CFA कोर्स?
CFA एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। इसे अमेरिका का 'CFA इंस्टीट्यूट' आयोजित करवाता है। अगर आप इसे फाइनेंस की दुनिया का गोल्ड मेडल कहें, तो यह बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। सीए (CA) या सीएस (CS) जहां मुख्य रूप से अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्स और कंपनी लॉ पर फोकस करते हैं, वहीं सीएफए (CFA) का पूरा जोर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, शेयर बाजार, वेल्थ मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आपको पैसों से पैसा बनाना अच्छा लगता है और बड़ी-बड़ी कंपनियों को निवेश की सही सलाह देने में दिलचस्पी है, तो यह कोर्स खासतौर पर आपके लिए ही बना है।
कौन कर सकता है यह कोर्स?
इस कोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे करने के लिए आपको कोई अलग से बहुत बड़ी या खास डिग्री नहीं चाहिए। अगर आपने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपने ग्रेजुएशन के आखिरी साल (फाइनल ईयर) में पढ़ाई कर रहे हैं, तब भी आप इसका एग्जाम दे सकते हैं।
जरूरी बात कि इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास एक वैलिड इंटरनेशनल पासपोर्ट होना बेहद जरूरी है। बिना पासपोर्ट के आप इसमें एंट्री नहीं ले सकते।
कैसे पार करें ये नैया?
सीएफए कोई ऐसा आम कोर्स नहीं है जिसे आप रातों-रात गाइड पढ़कर पास कर लेंगे। इसे काफी चुनौतीपूर्ण माना जाता है और इसे तीन लेवल्स में बांटा गया है -
1. लेवल 1 : इसमें फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और इन्वेस्टमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर बात होती है। यह शुरुआत है, इसलिए थोड़ी आसान लगती है।
2. लेवल 2 : यह थोड़ा एडवांस और मुश्किल लेवल है। यहां एसेट वैल्यूएशन और फाइनेंशियल एनालिसिस पर ज्यादा जोर दिया जाता है।
3. लेवल 3 : यह सबसे बड़ा और आखिरी पड़ाव है। इसमें आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और वेल्थ प्लानिंग की एकदम गहरी बारीकियां सिखाई जाती हैं।
जब आप ये तीनों लेवल पास कर लेते हैं, उसके बाद आपको फाइनेंस के फील्ड में लगभग 3-4 साल का वर्क एक्सपीरियंस (काम का तजुर्बा) दिखाना होता है। इसके बाद जाकर आपको CFA का फाइनल टैग मिल जाता है।
वो सैलरी जो कर देगी मालामाल
अब सीधे आते हैं सबसे काम की बात पर कि आखिर यह कोर्स आपको मालामाल कैसे करेगा? आज के समय में हर बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल बैंक और बड़े-बड़े रईस लोगों को ऐसे एक्सपर्ट्स की सख्त ज़रूरत है जो उनके पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट कर सकें। एक CFA की नौकरी ठीक यही होती है। कोर्स पूरा करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर, रिस्क एनालिस्ट, या फाइनेंस डायरेक्टर जैसी टॉप लेवल की पोजीशंस पर काम कर सकते हैं। पूरी दुनिया की टॉप कंपनियां जैसे जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टेनली और सिटी बैंक हमेशा CFA पास युवाओं को हाथों-हाथ लेने के लिए तैयार रहती हैं।
सैलरी पैकेज
अगर भारत की ही बात करें तो एक फ्रेशर के तौर पर भी सीएफए पास करने वाले कैंडिडेट को शुरुआत में ही 8 से 12 लाख रुपये सालाना का पैकेज बड़ी आसानी से मिल जाता है। और अगर आपके पास 5-7 साल का अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए, तो आपकी सैलरी 30 लाख से 50 लाख रुपये सालाना या उससे भी ऊपर पहुंच सकती है। इसके अलावा मिलने वाले मोटे बोनस और इंसेंटिव्स तो बिल्कुल अलग हैं।
CA से कैसे है अलग?
भारत में ज्यादातर लोग CA को ही सब कुछ मानते हैं, जो कि अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन CA भारत के कानूनों और टैक्स सिस्टम के हिसाब से चलता है। दूसरी तरफ, CFA पूरी तरह से ग्लोबल है। अगर आप अमेरिका, लंदन, सिंगापुर या दुबई में भी नौकरी करने का सपना देखते हैं, तो CFA की डिग्री वहां पूरी तरह से मान्य होगी। यह आपको दुनिया भर के दरवाजे खोल कर दे देती है।
तो क्या आपको यह कोर्स करना चाहिए?
एक बात साफ कर दें, यह कोर्स थोड़ा महंगा जरूर है। रजिस्ट्रेशन, किताबें और हर लेवल की परीक्षा फीस को मिला लें, तो इस पूरे कोर्स में करीब 3 से 4 लाख रुपये तक का खर्चा आ जाता है। लेकिन, इसे एक खर्च की तरह देखने के बजाय एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए। क्योंकि नौकरी लगने के पहले ही साल में आपकी सैलरी इतनी होगी कि आप यह पूरी रकम वापस कमा लेंगे। अगर आप सीए की लंबी और जटिल सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहते और सीधे शेयर बाजार और फाइनेंस की दुनिया का ग्लोबल खिलाड़ी बनना चाहते हैं, तो सीएफए आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। इसमें मेहनत जरूर है, लेकिन जब हर महीने की पहली तारीख को एक मोटी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है, तो पढ़ाई की सारी थकान छूमंतर हो जाती है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव