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CBSE की नई थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी क्या है? एडमिशन से पहले हर माता-पिता जान लें ये जरूरी बातें

By Dheeraj Pal
लाइव हिन्दुस्तान
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आज के समय में एक से ज्यादा भाषाएं जानना और बोलना छात्रों के लिए एक जरूरी स्किल बन गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने नई थ्री लैंग्वेज पॉलिसी लागू की है।

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CBSE की नई थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी क्या है?

आज के समय में एक से ज्यादा भाषाएं जानना और बोलना छात्रों के लिए एक जरूरी स्किल बन गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए हाल ही में आज के समय में एक से ज्यादा भाषाएं जानना और बोलना छात्रों के लिए एक जरूरी स्किल बन गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने नई थ्री लैंग्वेज पॉलिसी लागू की है। इसके तहत कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों के लिए तीन भाषाएं पढ़ना अनिवार्य होगा। इन भाषाओं को R1, R2 और R3 नाम दिया गया है।

CBSE ने कक्षा 9 और 10 की भाषा नीति में बड़ा बदलाव करते हुए कहा है कि 1 जुलाई 2026 से कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों को पाठ्यक्रम के तहत तीन भाषाओं का अध्ययन करना अनिवार्य होगा। यह नई व्यवस्था लागू हो चुकी है। ऐसे में छात्रों और अभिभावकों के मन में इस नई नीति को लेकर कई सवाल हैं। आइए जानते हैं CBSE की थ्री लैंग्वेज पॉलिसी से जुड़ी अहम बातें।

क्या है CBSE की थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी?

तीन-भाषा नियम के तहत अब छात्रों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं होना अनिवार्य होगा। इनमें हिंदी, क्षेत्रीय भाषाएंया शास्त्रीय भाषाएं शामिल हो सकती हैं। यह व्यवस्था 2026-27 शैक्षणिक सत्र से चरणबद्ध तरीके से लागू होगी। इसके लिए CBSE सभी संबद्ध स्कूलों को सर्कुलर जारी कर चुका है। बोर्ड ने कहा है कि भाषा शिक्षा अब NCERT के नए पाठ्यक्रम के अनुसार होगी।

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क्या विदेशी भाषा भी चुन सकते हैं?

विद्यार्थी फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश जैसी विदेशी भाषाओं को पढ़ सकेंगे, लेकिन कुछ शर्तों के साथ।

तीसरी भाषा (R3) के रूप में विदेशी भाषा तभी चुन सकेंगे, जब बाकी दो भाषाएं भारतीय हों।

विदेशी भाषा को चौथी अतिरिक्त भाषा (Fourth Language) के रूप में भी पढ़ा जा सकता है।

इस नई व्यवस्था के तहत कक्षा 6 से अंग्रेजी को भी 'विदेशी भाषा' की श्रेणी में रखा जाएगा।

क्या R3 की बोर्ड परीक्षा होगी?

परीक्षा के दबाव को लेकर चिंतित छात्रों और अभिभावकों के लिए राहत की बात यह है कि कक्षा 10 में तीसरी भाषा (R3) की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। R3 का मूल्यांकन संबंधित स्कूल अपने स्तर पर करेंगे और उसके अंक/ग्रेड CBSE के प्रमाणपत्र में दर्ज किए जाएंगे। CBSE ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल R3 के कारण किसी भी छात्र को कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने से नहीं रोका जाएगा।

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किन छात्रों पर लागू होगी नई व्यवस्था?

CBSE ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा कक्षा 10 के छात्रों पर नई नीति लागू नहीं होगी। वर्तमान में कक्षा 7, 8 और 9 में पढ़ रहे छात्रों को भी कक्षा 10 में R3 की बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी। 2026-27 में कक्षा 6 में प्रवेश लेने वाले छात्र इस व्यवस्था के पहले बैच होंगे। यही बैच वर्ष 2031 में पहली बार R3 की बोर्ड परीक्षा देगा।

क्या इससे पढ़ाई का बोझ बढ़ेगा?

CBSE का कहना है कि तीन-भाषा व्यवस्था छात्रों पर एक्स्ट्रा पढ़ाई का बोझ नहीं डालेगी, बल्कि भाषा सीखने का संतुलित तरीका अपनाएगी। इसमें रटने के बजाय भाषा को समझने, संवाद करने, उसका सही उपयोग करने और अपने विचार प्रभावी ढंग से व्यक्त करने पर जोर दिया जाएगा। इस पाठ्यक्रम को इस तरह तैयार किया गया है कि छात्र पढ़ने, कहानी सुनाने, वाद-विवाद, समूह चर्चा और प्रेजेंटेशन जैसी गतिविधियों के माध्यम से भाषाएं सीख सकें। इसका उद्देश्य छात्रों को बहुभाषी, आत्मविश्वासी और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप वैश्विक नागरिक बनाना है।

पैरेंट्स इन बातों का रखें ध्यान

CBSE का कहना है कि पैरेंट्स को यह समझना चाहिए कि नई तीन-भाषा नीति का उद्देश्य केवल छात्रों को ज्यादा भाषाएं सिखाना नहीं है। इसका मकसद बच्चों को सोचने, अपनी बात बेहतर ढंग से व्यक्त करने, दूसरों से जुड़ने और प्रभावी ढंग से संवाद करने के अधिक अवसर देना है। यदि अभिभावकों को इस नई व्यवस्था से जुड़ी किसी भी जानकारी की पुष्टि करनी हो, तो वे सीधे अपने बच्चे के स्कूल से संपर्क करें और यह जानें कि वहां तीसरी भाषा (R3) के कौन-कौन से विकल्प उपलब्ध हैं। साथ ही, सही और आधिकारिक जानकारी के लिए केवल CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सर्कुलर देखें। सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट या भ्रामक जानकारी पर भरोसा न करें।

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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