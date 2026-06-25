राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के रिजल्ट में 'आंशिक रूप से पास' का मतलब क्या होता है? समझें मार्किंग सिस्टम

ओपन स्कूल की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहां छात्रों को फेल घोषित नहीं किया जाता। अभ्यर्थी या तो पूर्ण रूप से पास घोषित हुए हैं या आंशिक रूप से पास हुए हैं। चलिए जातने हैं कि आंशिक रूप से पास का क्या मतलब होता है?

RSOS Result 2026 OUT: राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल आरएसओएस 10वीं 12वीं का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के माधव सभागार एकलव्य भवन से परिणाम जारी किया। परीक्षार्थी rsosadmission.rajasthan.gov.in/rsos पर जाकर या नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ओपन स्कूल की सबसे खास बात यह है कि यहां छात्रों को फेल घोषित नहीं किया जाता है। छात्र या तो पूर्ण रूप से पास घोषित हुए हैं या आंशिक रूप से पास हुए हैं। चलिए जातने हैं कि आंशिक रूप से पास का क्या मतलब होता है?

क्या है आंशिक रूप से पास का मतलब आरएसओएस रिजल्ट में जिन छात्रों का रिजल्ट आंशिक रूप से पास (Partially Passed) घोषित हुआ है, वे एक या अधिक विषयों में पास होने के लिए जरूरी अंक हासिल नहीं कर पाए हैं। हालांकि, ऐसे छात्रों को सभी विषयों की परीक्षा दोबारा देने की जरूरत नहीं होती। वे केवल उन्हीं विषयों की परीक्षा फिर से दे सकते हैं, जिनमें उन्हें अंक सुधारने या पास होने की आवश्यकता है। इसके लिए वे बोर्ड द्वारा आयोजित स्ट्रीम-2 या सप्लीमेंट्री परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।

आपको बता दें कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल (RSOS) ने स्ट्रीम-1 की परीक्षाएं 23 अप्रैल से 20 मई तक राज्यभर के 328 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की थीं। इन परीक्षाओं में माध्यमिक (10वीं) और उच्च माध्यमिक (12वीं) स्तर के विद्यार्थियों ने भाग लिया था। रिजल्ट जारी करने के कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री उन छात्रों से भी बातचीत करेंगे, जिन्होंने परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की सचिव डॉ. अरुणा शर्मा के अनुसार, इस संस्थान की स्थापना उन लोगों को शिक्षा का अवसर देने के लिए की गई है, जो नियमित स्कूल प्रणाली के माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। इसमें विभिन्न शिक्षा बोर्डों या CBSE की परीक्षाओं में असफल रहे छात्र, पढ़ाई बीच में छोड़ चुके विद्यार्थी और अन्य कारणों से नियमित स्कूल नहीं जा सके लोग शामिल हैं।

रीइवेल्यूएशन के लिए भी कर सकेंगे आवेदन राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल 10वीं 12वीं रिजल्ट के बाद रीइवेल्यूएशन की प्रक्रिया शुरू होगी। जो स्टूडेंट्स आंसर शीट के रिवेल्युएशन के इच्छुक हैं वह ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

आवेदन केवल राज्य ओपन स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट

rsosadmission.rajasthan.gov.in/rsos के माध्यम से स्वीकार किए जायेंगे।

राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल ने हाल के वर्षों में ऑन-डिमांड परीक्षा प्रणाली भी शुरू की है।