बंगाल के सरकारी कॉलेजों से छात्रों ने किया किनारा, 70% सीटें खाली; आखिर वजह क्या?
पश्चिम बंगाल के सरकारी कॉलेजों में अंडरग्रेजुएट की 70% सीटें खाली हैं, काउंसलिंग में देरी और ओबीसी आरक्षण विवाद ने छात्रों को निजी कॉलेजों का रुख करने पर मजबूर किया है।
Himanshu Tiwari पीटीआईFri, 26 Sep 2025 05:01 PM
पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार संचालित कॉलेजों में स्नातक की पहली वर्ष की सीटों का बड़ा हिस्सा अभी भी खाली है। उच्च शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कुल 9,36,215 सीटों में से महज 28.81% ही छात्रों ने दाखिला लिया है। यह स्थिति पिछले साल की तुलना में भी चिंताजनक है, जब करीब 4.44 लाख सीटें भरी गई थीं।
