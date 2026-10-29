अब्बा-अम्मी की जगह बाबा-मां, मुगल इतिहास पर भी कैंची; बंगाल में स्कूल की किताबों में क्या-क्या बदलेगा
पश्चिम बंगाल में स्कूलों का सिलेबस बदलने की तैयारी है। इस बदलाव के मद्देनजर मुगल इतिहास और मार्क्सवादी दर्शन के कुछ हिस्सों को कम करने का प्रस्ताव है।
स्कूल की किताबों में कौन-सा शब्द पढ़ाया जाएगा, इतिहास के किन किरदारों को जगह मिलेगी और किन अध्यायों को कम किया जाएगा... पश्चिम बंगाल में अब इन सवालों पर नई बहस छिड़ने वाली है। शुभेंदु अधिकारी सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। इसके तहत बंगाली भाषा की किताबों में ‘पानी’ की जगह ‘जॉल’ और ‘अब्बा-अम्मी’ की जगह ‘बाबा-मां’ जैसे शब्द इस्तेमाल करने की सिफारिश की गई है। वहीं इतिहास की किताबों में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जिंदगी और विचारों को शामिल करने के साथ मुगलकालीन इतिहास तथा मार्क्सवादी दर्शन से जुड़े कुछ हिस्सों को कम करने का प्रस्ताव है।
जनवरी 2027 से मिल सकती हैं नई किताबें
पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से जुलाई में गठित पाठ्यक्रम और सिलेबस समीक्षा समिति ने स्कूलों की किताबों में बदलाव की सिफारिश की है। कल्याणी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर देबाशीष चटर्जी इस समिति के प्रमुख हैं। उनके मुताबिक, बंगाली भाषा की किताबों में उन शब्दों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका इस्तेमाल आम बोलचाल में ज्यादा होता है। चटर्जी ने बताया कि समिति ने ‘पानी’, ‘अब्बा’ और ‘अम्मी’ जैसे शब्दों को हटाकर ‘जॉल’, ‘बाबा’ और ‘मां’ जैसे शब्दों को शामिल करने का फैसला किया है। उनका कहना है कि बंगाली बोलचाल में आम तौर पर इन शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा होता है। नई किताबों का पहला संस्करण जनवरी 2027 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। समिति के सामने समय कम होने और बड़ी संख्या में किताबों की छपाई की चुनौती भी है।
इतिहास की किताबों में क्या-क्या बदलेगा?
पाठ्यक्रम में बदलाव का असर सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं रहेगा। इतिहास की किताबों में भी कई अहम फेरबदल प्रस्तावित हैं। समिति से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, मुगल इतिहास, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और मार्क्सवाद से संबंधित कुछ हिस्सों को कम किया गया है। इसके साथ ही हिंदू राष्ट्रवादी विचारक और जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से जुड़ी सामग्री को पाठ्यक्रम में जगह देने की सिफारिश की गई है।
साहित्य के मोर्चे पर रवींद्रनाथ टैगोर की कविता ‘शिवाजी उत्सव’ और द्विजेंद्रलाल राय के नाटक ‘मेवाड़ पतन’ को शामिल किया गया है। वहीं, सिराजुद्दौला पर आधारित नाटक को हटाने और टैगोर की कविता ‘अफ्रीका’ को पाठ्यक्रम से बाहर करने की बात कही गई है।
आर्य इतिहास पर भी जोर
इतिहास की किताबों में उत्तर प्रदेश के सिनौली और हरियाणा के राखीगढ़ी में हुई पुरातात्विक खुदाई से जुड़े तथ्यों को भी शामिल करने की तैयारी है। समिति के प्रमुख का कहना है कि इन स्थलों से मिले पुरातात्विक साक्ष्य आर्यों के भारत आगमन और उनके साथ रथ तथा घोड़ों के आने से जुड़ी प्रचलित व्याख्याओं पर सवाल उठाने के लिए उद्धृत किए जाते हैं। इन खोजों को नए पाठ्यक्रम में जगह देने का प्रस्ताव है। हालांकि, आर्यों के प्रवासन से जुड़े सवाल पर इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के बीच अलग-अलग व्याख्याएं मौजूद हैं। ऐसे में इन तथ्यों को किताबों में किस तरह प्रस्तुत किया जाएगा, यह अहम होगा।
ममता सरकार के फैसलों से भी बदलेगा पाठ्यक्रम
पाठ्यक्रम में प्रस्तावित बदलाव का असर पिछली ममता बनर्जी सरकार के दौरान जोड़े गए कुछ अध्यायों पर भी पड़ेगा। सिंगूर में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ हुए आंदोलन और छात्राओं को आर्थिक सहायता देने वाली कन्याश्री योजना से जुड़े अध्यायों को हटाने की बात कही गई है। इस तरह नई सरकार स्कूलों की किताबों में भाषा, इतिहास और साहित्य से जुड़े कई पुराने फैसलों की समीक्षा कर रही है। हालांकि, समिति की सिफारिशों और सरकार की अंतिम मंजूरी के बीच अंतर हो सकता है।
पास-फेल नीति पर भी विचार
मुख्यमंत्री सुभेंदु अधिकारी ने 25 अक्टूबर को कहा था कि राज्य सरकार स्कूल शिक्षा व्यवस्था में बदलाव कर रही है और पाठ्यक्रम समिति की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है। उन्होंने स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने और पास-फेल नीति दोबारा लागू करने के पक्ष में भी अपनी राय रखी। इसके अलावा राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) और व्रतचारी जैसी गतिविधियों को फिर से स्कूलों में शुरू करने की बात कही।
गौरतलब है कि अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार समिति की सिफारिशों में से किन बदलावों को अंतिम मंजूरी देती है और जनवरी 2027 में जारी होने वाली किताबों में भाषा, इतिहास और साहित्य की तस्वीर किस तरह सामने आती है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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