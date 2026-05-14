इस राज्य में दोबारा बढ़ीं गर्मियों की छुट्टियां, अब 1 जून को खुलेंगे स्कूल; आपके राज्य का क्या हाल
भीषण गर्मी और हीटवेव के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने स्कूलों की छुट्टियां 31 मई तक बढ़ा दी हैं। वहीं कई राज्यों ने स्कूल टाइमिंग में भी बदलाव किया है।
भीषण गर्मी ने देशभर में लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। चिलचिलाती धूप और लगातार बढ़ते तापमान के बीच अब बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए कई राज्य सरकारें बड़े फैसले ले रही हैं। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां 31 मई 2026 तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। लगातार पड़ रही तेज गर्मी और हीटवेव को देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह कदम उठाया है ताकि छात्रों को झुलसाने वाली गर्मी से बचाया जा सके। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के सभी सरकारी स्कूलों में यह आदेश लागू रहेगा। हालांकि पहाड़ी इलाकों के स्कूलों को इससे बाहर रखा गया है। पहले गर्मी की छुट्टियां 11 मई से शुरू हुई थीं, लेकिन अब इन्हें बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया गया है। ऐसे में छात्र अब 1 जून 2026 से दोबारा स्कूल लौटेंगे।
सरकार का कहना है कि मौजूदा मौसम छात्रों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकता है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जिससे हालात लगातार चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं।
निजी स्कूलों को दी गई छूट
सरकारी आदेश सरकारी स्कूलों के लिए अनिवार्य है, जबकि निजी स्कूलों को अपने स्तर पर फैसला लेने की छूट दी गई है। वे चाहें तो छुट्टियां बढ़ा सकते हैं या फिर सीमित समय के लिए कक्षाएं चला सकते हैं।
कई राज्यों ने बदला स्कूलों का समय
गर्मी का असर सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है। देश के कई राज्यों में स्कूलों का समय बदल दिया गया है ताकि बच्चे दोपहर की तेज धूप से बच सकें। उत्तर प्रदेश में अब स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चल रहे हैं। वहीं झारखंड में स्कूलों का समय सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक कर दिया गया है। सरकारों का मानना है कि सुबह के समय पढ़ाई कराने से छात्रों को लू और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं से बचाया जा सकता है।
दिल्ली में लगभग दो महीने की छुट्टी
राजधानी दिल्ली में भी स्कूलों में लंबी गर्मी की छुट्टियां घोषित की गई हैं। यहां 11 मई से 30 जून तक स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि कक्षा 9वीं, 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए 11 मई से 23 मई तक रिमेडियल क्लासेज चलाई जा रही हैं ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो।
राज्यवार स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां
- दिल्ली: 11 मई से 30 जून
- उत्तर प्रदेश: 20 मई से 15 जून
- बिहार: 1 जून से 20 जून
- पश्चिम बंगाल: 11 मई से 31 मई
- हरियाणा: 1 जून से 30 जून
- राजस्थान: 17 मई से 20 जून 2026
- ओडिशा: 27 अप्रैल से
- तेलंगाना: 24 अप्रैल से 11 जून
- छत्तीसगढ़: 20 अप्रैल से 15 जून
- आंध्र प्रदेश: 24 अप्रैल से 11 जून
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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