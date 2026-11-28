साल में 5 फीसदी से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं, निजी स्कूलों की फीस पर शुभेंदु सरकार की लगाम
बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने निजी स्कूलों से कहा है कि सालाना फीस बढ़ोतरी 5 फीसदी से ज्यादा न हो और ज्यादा वसूली गई रकम लौटानी होगी।
हर साल अप्रैल आते ही अभिभावकों के माथे पर बल पड़ जाते हैं। फीस बढ़ने की चिट्ठी घर पहुंचती है और बजट गड़बड़ा जाता है। अब इस पर सरकार ने सीधा हस्तक्षेप किया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने निजी स्कूलों के प्रिंसिपलों से साफ कह दिया है कि सालाना फीस बढ़ोतरी 5 फीसदी की सीमा पार नहीं करनी चाहिए।
शुक्रवार को न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में करीब 50 स्कूलों के प्रिंसिपलों के साथ बैठक हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि सरकार हर स्कूल का फीस ढांचा देखेगी। कोई स्कूल अगर इस सीमा से ऊपर जाना चाहता है तो उसके मामले की अलग से जांच होगी। छूट मिलेगी या नहीं यह उसी के बाद तय होगा। सबसे अहम बात यह है कि इस साल जिन स्कूलों ने 5 फीसदी से ज्यादा रकम वसूली है उन्हें वह लौटानी होगी। या फिर अगले शैक्षणिक वर्ष की फीस में समायोजित करनी होगी।
पहले 9 फीसदी मांगा फिर मान गए
शुभेंदु के मुताबिक स्कूलों ने शुरुआत में 9 फीसदी बढ़ोतरी की इजाजत मांगी थी। बाद में वे इस पर राजी हो गए कि 5 फीसदी से ऊपर की रकम लौटा देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वादा इसी शैक्षणिक वर्ष के लिए किया गया है।
उन्होंने माना कि सारे स्कूल एक जैसे नहीं हैं। कुछ स्कूलों ने फीस 9 फीसदी बढ़ाई। कुछ ने 12 और कुछ ने तो 15 फीसदी तक। मुख्यमंत्री बोले कि आरोप सब स्कूलों पर नहीं है। यही शिकायत उनसे पहले ममता बनर्जी भी उठा चुकी हैं। फिलहाल कई निजी स्कूल हर साल 10 से 12 फीसदी तक फीस बढ़ा रहे हैं।
कानून की चेतावनी भी दी
बैठक में मुख्यमंत्री ने स्कूलों को याद दिलाया कि देश के सात राज्यों में निजी स्कूलों की फीस तय करने के लिए कानून है। उन्होंने कहा कि हमें यहां भी कानून बनाने पर मजबूर न करें। सरकार जरूरत पड़ी तो कानून लाने पर विचार करेगी।
स्कूलों का पक्ष
स्कूल प्रबंधन इस फैसले से पूरी तरह सहमत नहीं दिखे। कई स्कूलों ने निजी उद्यम में सरकार के दखल पर चिंता जताई। एक स्कूल प्रशासक ने सवाल उठाया कि फिर तो यह रोक बाकी निजी कारोबारों पर भी लगनी चाहिए।
स्कूलों की दलील है कि सबकी फीस एक जैसी नहीं हो सकती। किसी का शिक्षक और छात्र अनुपात अलग है। किसी के पास बेहतर इमारत और सुविधाएं हैं। मुख्यमंत्री ने एक स्कूल का उदाहरण दिया जिसने 9 फीसदी बढ़ोतरी मांगी थी। उसने शिक्षक छात्र अनुपात और खेलकूद जैसी गतिविधियों का हवाला दिया। साथ ही टिफिन की गुणवत्ता और परिवहन सुविधा भी गिनाई। शुभेंदु ने कहा कि इसे देखा जाएगा।
एक प्रिंसिपल ने बैठक में कहा कि 1 के मुकाबले 30 का अनुपात रखना खर्चीला है। कई कक्षाओं में एक से ज्यादा शिक्षक लगाने पड़ते हैं। उनका कहना था कि अच्छे शिक्षक चाहिए तो उन्हें अच्छा वेतन भी देना होगा। और शिक्षकों का वेतन ट्यूशन फीस से ही आता है।
1 दिसंबर से दो पोर्टल
सरकार ने शिकायतों के लिए पक्का इंतजाम भी किया है। 1 दिसंबर से शिक्षा विभाग दो पोर्टल शुरू करेगा। पहला स्कूलों के लिए होगा जहां वे अपनी परेशानियां बता सकेंगे। दूसरा अभिभावकों के लिए होगा जहां वे ज्यादा आर्थिक बोझ की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। शिकायत करने वाले माता पिता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
समिति देगी रिपोर्ट
मामले की पड़ताल के लिए एक समिति भी बनेगी। वह 2 फरवरी तक शिक्षा मंत्री को रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद मसौदा प्रस्ताव मुख्य सचिव को भेजा जाएगा। अब नजर इस पर रहेगी कि स्कूल अपना वादा कितना निभाते हैं। अभिभावकों को भी इंतजार रहेगा कि ज्यादा वसूली गई रकम कब और कैसे लौटती है। आगे चलकर यह मामला कानून तक पहुंचेगा या आपसी सहमति से सुलझ जाएगा यह आने वाले महीने बताएंगे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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