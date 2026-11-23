फिर पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की तैयारी, बंग से कैसे बना बंगाल; जानिए पूरा इतिहास
सुभेंदु अधिकारी सरकार 9 दिसंबर को विधानसभा में पश्चिम बंगाल का नाम पश्चिम बंग करने का प्रस्ताव रखेगी। पश्चिम बंगाल का नाम कब कब बदलने की तैयारी हुई, आइए जानते हैं पूरा टाइमलाइन।
सदियों पुरानी बंगाल की धरती पर नाम की लड़ाई एक बार फिर जाग उठी है। सोमवार को मुख्यमंत्री सुभेंदु अधिकारी ने बड़ा ऐलान किया। राज्य का नाम पश्चिम बंग करने का प्रस्ताव 9 दिसंबर को सदन में रखा जाएगा। यह फैसला कोलकाता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है। पहले यह साफ समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल का नाम अभी बदला नहीं है। विधानसभा से पास होने के बाद प्रस्ताव केंद्र के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य का नाम बदलने का अंतिम अधिकार संसद के पास है। यानी रास्ता अभी लंबा है।
नाम बदलने की मांग क्यों
बंगाली में राज्य को पहले से पश्चिम बंग कहा जाता है। अंग्रेजी में वेस्ट बंगाल चलता है। सरकार चाहती है कि दोनों भाषाओं में एक ही नाम रहे। एक वजह वर्णमाला भी रही है। अंग्रेजी की सूची में वेस्ट बंगाल सबसे नीचे के राज्यों में आता है। इसलिए बैठकों में बंगाल को अक्सर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है।
पुरानी कोशिशें
यह मांग नई नहीं है। 1999 में वाममोर्चा सरकार ने पश्चिम बंग का प्रस्ताव रखा था। 2011 में ममता बनर्जी सरकार ने इसे फिर उठाया। 2016 में बांग्ला, बेंगाल और बांगाल जैसे अलग-अलग नाम सुझाए गए। 2018 में विधानसभा ने सभी भाषाओं के लिए बांग्ला नाम का प्रस्ताव पास किया। 2019 में केंद्र ने उसे मंजूरी नहीं दी।
बंगाल का प्राचीन इतिहास
बंगाल का इतिहास हजारों साल पुराना है। प्राचीन काल में यहां वंग पुंड्र गौड़ राढ़ और समतट जैसे जनपद थे। माना जाता है कि बंग नाम से ही बंगाल शब्द निकला। मौर्य और गुप्त काल में यह इलाका बड़े साम्राज्यों का हिस्सा रहा। फिर शशांक का दौर आया। आठवीं सदी के बाद पाल वंश ने चार सदी तक राज किया। बौद्ध विहार और विद्या के केंद्र यहीं फले-फूले। उनके बाद सेन वंश आया।
मध्यकाल और मुगल दौर
तेरहवीं सदी की शुरुआत में बख्तियार खिलजी ने बंगाल जीता। इसके बाद सदियों तक सुल्तानों का राज चला। सोलहवीं सदी में मुगलों ने इसे अपने साम्राज्य में मिलाया। बंगाल सूबा मुगल राज का सबसे अमीर इलाका माना जाता था। यहां का रेशम और मलमल दुनिया भर में बिकता था।
अंग्रेजी राज और बंटवारा
1757 में प्लासी की लड़ाई ने तस्वीर बदल दी। ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ मजबूत हुई। कोलकाता लंबे समय तक देश की राजधानी रहा। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया। लोगों ने जोरदार आंदोलन चलाया और स्वदेशी की लहर उठी। 1911 में यह बंटवारा रद्द करना पड़ा।
पश्चिम बंगाल राज्य कैसे बना
असली चोट 1947 में लगी। आजादी के साथ देश बंटा तो बंगाल भी बंट गया। रेडक्लिफ आयोग की रेखा ने इसे दो हिस्सों में काट दिया। मुस्लिम बहुल पूर्वी हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान बना। हिंदू बहुल पश्चिमी हिस्सा भारत में रहा। यही पश्चिम बंगाल कहलाया। लाखों लोग घर छोड़कर सरहद के आर-पार गए। बाद में कूचबिहार रियासत 1950 में इसमें मिली। 1954 में फ्रांसीसी बस्ती चंदन नगर भी जुड़ गई। 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद बिहार के कुछ बांग्ला भाषी इलाके भी बंगाल को मिले। इस तरह आज का नक्शा बना।
गौरतलब है कि अब सबकी नजर 9 दिसंबर पर है। विधानसभा में प्रस्ताव पास होगा या नहीं यह उसी दिन पता चलेगा। उसके बाद गेंद केंद्र और संसद के पाले में जाएगी। नाम बदलेगा या नहीं यह आने वाले महीने बताएंगे। पर एक बात पक्की है। बंगाल के नाम का सवाल फिर सियासत के केंद्र में है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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