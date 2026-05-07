West Bengal Madhyamik Result 2026: कल आएगा पश्चिम बंगाल माध्यमिक रिजल्ट, ऐसे करें सबसे पहले चेक
West Bengal Madhyamik Result 2026 कल 8 मई को जारी होगा। छात्र WBBSE की वेबसाइट, DigiLocker, SMS और Live Hindustan के जरिए अपना WB Class 10 Result आसानी से चेक कर सकेंगे।
West Bengal Madhyamik Result 2026: पश्चिम बंगाल बोर्ड के लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी WBBSE कल 8 मई 2026 को Madhyamik Result 2026 जारी करने जा रहा है। बोर्ड सुबह 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रिजल्ट घोषित करेगा। इसके बाद छात्र सुबह 10:30 बजे से अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकेंगे। इस बार भी छात्र केवल वेबसाइट ही नहीं बल्कि DigiLocker, SMS और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी अपना रिजल्ट देख पाएंगे। रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक देखने को मिल सकता है, इसलिए छात्रों को पहले से सभी जरूरी जानकारी तैयार रखने की सलाह दी गई है।
स्कूलों को भी कल ही मिलेंगे मार्कशीट और सर्टिफिकेट
बोर्ड की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक स्कूलों को छात्रों की मार्कशीट और सर्टिफिकेट संबंधित Camp Offices से सुबह 10:30 बजे के बाद दिए जाएंगे। यानी रिजल्ट जारी होने के कुछ ही घंटों बाद स्कूलों में डॉक्यूमेंट पहुंचना शुरू हो जाएगा। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपने रोल नंबर पहले से संभालकर रखें ताकि रिजल्ट चेक करने में किसी तरह की परेशानी न हो।
Live Hindustan से ऐसे चेक करें रिजल्ट
अगर छात्र Live Hindustan के जरिए अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं तो उन्हें कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले Live Hindustan की वेबसाइट पर जाएं। वहां होमपेज पर करियर सेक्शन में जाएं जहां बोर्ड रिजल्ट का सेक्शन दिखाई देगा। वहां क्लिक करने पर आपको पश्चिम बंगाल बोर्ड रिजल्ट का मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करें। अब अपना डिटेल्स भरने के बाद सबमिट बटन दबाएं। स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा जिसे डाउनलोड करके भविष्य के लिए सेव किया जा सकता है।
DigiLocker से भी डाउनलोड कर सकेंगे मार्कशीट
आज के समय में कई छात्र DigiLocker का इस्तेमाल करते हैं और इस बार भी बोर्ड रिजल्ट वहां उपलब्ध रहेगा। छात्रों को सबसे पहले DigiLocker ऐप डाउनलोड करना होगा या फिर वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर या आधार नंबर की मदद से लॉगिन करें। डैशबोर्ड पर “Education and Learning” सेक्शन में जाकर “West Bengal Board of Secondary Education” सर्च करें। वहां “Class X Marksheet” विकल्प चुनें। अब रोल नंबर और जरूरी जानकारी भरकर सबमिट करें। इसके बाद डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड की जा सकेगी।
इंटरनेट न हो तो SMS से भी मिलेगा रिजल्ट
कई बार रिजल्ट के समय वेबसाइट स्लो हो जाती है। ऐसे में छात्र SMS के जरिए भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं और टाइप करें - WB10 Roll Number, इसके बाद इस मैसेज को 58888 नंबर पर भेज दें। कुछ ही समय बाद रिजल्ट मोबाइल पर SMS के जरिए मिल जाएगा।
रिजल्ट चेक करते समय इन बातों का रखें ध्यान
रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद छात्र अपना नाम, रोल नंबर, जन्मतिथि, विषयवार अंक और पास/फेल स्टेटस ध्यान से जरूर जांच लें। अगर किसी जानकारी में गलती दिखाई दे तो तुरंत अपने स्कूल से संपर्क करें। पिछले साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में छात्र Madhyamik परीक्षा में शामिल हुए थे, इसलिए रिजल्ट को लेकर छात्रों और अभिभावकों में काफी उत्साह बना हुआ है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव