9वीं में अच्छे मार्क्स लाने पर बेटे को गिफ्ट की 2.30 करोड़ की BMW कार, कभी मुंबई में लाइटमैन थे पिता
पश्चिम बंगाल पूर्व बर्दवान जिले में एक पिता अपने बेटे के 9वीं कक्षा के हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने पर इतना खुश हुआ कि उसने उसे 2.30 करोड़ की BMW M4 कॉम्पिटिशन कार गिफ्ट कर दी।
किसी क्लास की फाइनल परीक्षा में अच्छे मार्क्स आने पर बच्चों को साइकिल या कोई गेम जैसे तोहफा देने के किस्से तो आप अकसर सुनते होंगे। लेकिन इस बार मामला काफी अलग है। पश्चिम बंगाल पूर्व बर्दवान जिले में एक पिता अपने बेटे के 9वीं कक्षा के हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने पर इतना खुश हुआ कि उसने उसे 2.30 करोड़ की BMW M4 कॉम्पिटिशन कार गिफ्ट कर दी। इस अनोखे तोहफे ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। कुछ लोग बेटे की मेहनत को इनाम देने के लिए पिता की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग एक नाबालिग को इतनी महंगी कार गिफ्ट किए जाने पर हैरानी जता रहे हैं।
तोहफे में BMW पाने वाला 9वीं कक्षा का छात्र कौन है
गिफ्ट पाने वाले छात्र की पहचान मोहम्मद तलहा के रूप में हुई है। वह 15 साल का है और पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान जिले के गलसी इलाके के पराज गांव का रहने वाला है। वह अभी 9वीं कक्षा में पढ़ रहा है। उसने हाल ही में मिड ईयर परीक्षा दी थी जिसमें अच्छे नंबरों से पास हुआ।
तलहा के पिता शमसुद्दीन मिद्या जिले के बड़े बिजनेसमैन हैं। उन्होंने अपने बेटे के हाई ईयरली एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने पर उसकी लंबे समय से चली आ रही एक इच्छा को पूरा करने का फैसला किया। वह काफी समय से पापा से BMW M4 कॉम्पिटिशन कार मांग रहा था। उसके पिता ने इस मौके को चुनकर उसे यह लग्जरी कार गिफ्ट करके सरप्राइज दे दिया।
हालांकि नियमानुसार मोहम्मद तलहा अभी कार ड्राइव नहीं कर सकते। अभी वो नाबालिग है। पर तलहा को मिले गिफ्ट की चर्चा पूरे इलाके में है। इस तोहफे ने ऑनलाइन लोगों का ध्यान खींचा है। सोशल मीडिया पर लोग इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या 15 साल के छात्र को इतना महंगा इनाम देना सही है या नहीं।
मुंबई में लाइटमैन का काम करते थे शम्सुद्दीन
शम्सुद्दीन चावल के बड़े कारोबारी हैं लेकिन पहले वह मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में लाइटमैन के तौर पर काम करते थे। वह साल 2003 में काम की तलाश में मुंबई गए थे। करीब सात साल वहां रहने के बाद 2010 में अपने गांव लौट आए। इसके बाद उन्होंने चावल का कारोबार शुरू किया। धीरे धीरे इसमें बड़ी कामयाबी मिलती रही। गलसी इलाके में उनकी तीन चावल मिल हैं। बंगाल के अलावा वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर और दुबई जैसे देशों में भी चावल एक्सपोर्ट करते हैं।
तलहा का कहना है कि फिलहाल वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता है। उसने पिता संग कार में बैठकर घूमने जाने की अच्छा जताई। गाड़ी पिता ही चलाएंगे।
कार गांव तक कैसे पहुंची
BMW M4 कॉम्पिटिशन को मुंबई से पश्चिम बंगाल के पराज गांव तक एक विशेष बंद कंटेनर में पहुंचाया गया। कार शुक्रवार 6 नवंबर को गांव पहुंची जिसे देखने के लिए उत्सुक स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई।
शम्सुद्दीन के पास पहले से भी कई लग्जरी कारें
शम्सुद्दीन के पास पहले से रेंज रोवर, वोल्वो, महिंद्रा थार जैसी लग्जरी कारें हैं। अब उनके पास BMW M4 भी शामिल हो गई हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
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