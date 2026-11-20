टलेंगे बंगाल में 10वीं-12वीं के बोर्ड इम्तिहान, क्या है वजह; कब से हो सकती हैं परीक्षाएं
West Bengal Board Exam 2027: बंगाल में दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं जनगणना की ड्यूटी के कारण करीब दो हफ्ते टलेंगी। शिक्षा मंत्री ने संभावित तारीखें बताईं और अंतिम फैसला बाद में होगा।
West Bengal Board Exam 2027: फरवरी की तैयारी अब मार्च तक खिंचेगी। पश्चिम बंगाल के लाखों बच्चों को किताबों के साथ कुछ और दिन बिताने होंगे। वजह है जनगणना। और इसकी चपेट में आ गए हैं दसवीं और बारहवीं के बोर्ड इम्तिहान। कोलकाता से गुरुवार को स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन ने साफ कहा कि अगले साल की बोर्ड परीक्षाएं करीब दो हफ्ते देर से होंगी। वजह सीधी है। परीक्षा कराने वाले शिक्षक जनगणना के काम में लगाए जा रहे हैं।
कब होंगे इम्तिहान
मंत्री के मुताबिक दसवीं की परीक्षा फिलहाल 2 मार्च से 16 मार्च 2027 के बीच रखी गई है। बारहवीं की परीक्षा 19 मार्च से 12 अप्रैल तक चलेगी। पर यह आखिरी तारीख नहीं है। बर्मन ने पत्रकारों से कहा कि जनगणना की प्रक्रिया और हालात देखने के बाद ही कार्यक्रम पक्का होगा। प्रस्ताव राज्य सचिवालय नबान्न को भेजा गया है।
याद रहे कि माध्यमिक बोर्ड ने पहले दसवीं की परीक्षा 15 से 25 फरवरी तक तय की थी। मगर राज्य में जनगणना का काम 25 जनवरी से 28 फरवरी तक चलना है। बोर्ड के अध्यक्ष लाल्टू दास पहले ही कह चुके हैं कि परीक्षा कराने वाले शिक्षकों को गिनती के काम में भी उतरना होगा। इसी टकराव से बचने के लिए तारीखें खिसकाने की बात उठी।
मिशनरी स्कूलों को राहत
मंत्री ने एक और बड़ा एलान किया। सरकार ने 39 मिशनरी स्कूलों को अनापत्ति प्रमाणपत्र जल्दी देने का फैसला किया है। बर्मन ने कहा कि पिछली सरकार के दौर में मिशन स्कूल जिस तरह चलाए जाते थे, वह तरीका अब बदल दिया गया है। उनके मुताबिक तय नियमों का पालन हुआ और 75 से 80 फीसदी उपस्थिति की शर्त भी रखी गई। इसी आधार पर स्कूलों को एनओसी दी गई।
किताबों में संस्कृत पर जोर
पढ़ाई-लिखाई के मोर्चे पर भी बदलाव के संकेत हैं। शिक्षा विभाग अब संस्कृत से जुड़ी पाठ्यपुस्तकों पर खास ध्यान देगा। मंत्री बोले कि संस्कृत एक शास्त्रीय भाषा है और शिक्षकों के लिए किताबों में कुछ सलाहें भी छापी गई हैं। सभी पाठ्यपुस्तकों के शुरुआती पन्नों पर संविधान की प्रस्तावना छपेगी। साथ में मौलिक अधिकार और कर्तव्य भी होंगे। वंदे मातरम भी इन्हीं पन्नों पर जगह पाएगा।
वर्दी के रंग पर क्या बोले मंत्री
स्कूल यूनिफॉर्म का सवाल भी उठा। बर्मन ने बताया कि स्कूलों को अपनी वर्दी का रंग चुनने की आजादी दी गई है। लेकिन जब पूछा गया कि क्या इसमें भगवा रंग शामिल हो सकता है तो उन्होंने इनकार नहीं किया। यानी इस मुद्दे पर बहस अभी थमने वाली नहीं है।
फिलहाल छात्रों और अभिभावकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि अंतिम तारीखें कब आएंगी। जनगणना की रफ्तार देखकर ही सरकार आखिरी मुहर लगाएगी। तब तक बच्चों को यही सलाह है कि तैयारी जारी रखें और सिर्फ आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें। सोशल मीडिया पर घूमती तारीखों को पक्का न मानें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव