न रजिस्टर खुलेगा, न नाम पुकारे जाएंगे; अब एक क्लिक से लगेगी पूरी क्लास की हाजिरी
पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में एआई चेहरा पहचान से हाजिरी लगेगी। पूजा की छुट्टी के बाद 100 स्कूलों में पायलट शुरू होगा। जनवरी 2027 से विस्तार की तैयारी है।
अब मास्टर जी को रजिस्टर खोलकर एक-एक नाम पुकारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मोबाइल निकालेंगे और क्लास की एक तस्वीर खींच लेंगे। बाकी काम एआई करेगा। पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में हाजिरी का पुराना तरीका बदलने जा रहा है। 9 नवंबर को आई खबरों के मुताबिक राज्य का स्कूल शिक्षा विभाग सरकारी और सरकार से सहायता पाने वाले स्कूलों में एआई आधारित फेस रिकग्निशन सिस्टम लाने की तैयारी में है। शुरुआत 100 चुनिंदा स्कूलों से होगी। यह पायलट प्रोजेक्ट पूजा की छुट्टियों के बाद शुरू होने की उम्मीद है। नतीजे अच्छे रहे तो जनवरी 2027 से इसे राज्य के बड़े हिस्से में लागू करने की योजना है। यह बात अचानक नहीं उठी है। जून में राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन ने हर सरकारी स्कूल में चरणबद्ध तरीके से फेस रिकग्निशन आधारित बायोमेट्रिक हाजिरी लाने की बात कही थी। अब उसी दिशा में कदम बढ़ता दिख रहा है।
कैसे काम करेगा सिस्टम
तरीका सीधा है। शिक्षक के फोन में एक खास ऐप होगी। क्लास में पहुंचकर शिक्षक पूरे कमरे की एक फोटो लेंगे। ऐप में लगा एआई फोटो में दिख रहे बच्चों के चेहरे पहचानेगा। इसके लिए बच्चों की तस्वीरें और जानकारी पहले से एक डिजिटल डेटाबेस में डालनी होगी। मिलान पूरा होते ही ऐप उपस्थित बच्चों की सूची खुद बना देगी। जो बच्चे गैरहाजिर होंगे उनका रिकॉर्ड भी रोज के ऑनलाइन लॉगबुक में दर्ज हो जाएगा। स्कूल आसानी से देख पाएंगे कि कौन बच्चा कितने दिन से नहीं आ रहा।
आखिर जरूरत क्यों पड़ी
बड़े स्कूलों में हाजिरी लेना अपने आप में एक काम है। कहीं सौ बच्चे और कहीं उससे भी ज्यादा। नाम बोलना और रजिस्टर में निशान लगाना रोज कीमती समय खा जाता है। विभाग का मानना है कि इस समय का इस्तेमाल पढ़ाई में हो सकता है।
इस सिस्टम से मिलने वाले संभावित फायदे ये हैं -
- शिक्षकों का कागजी काम घटेगा
- एक ही फोटो से कई बच्चों की हाजिरी लग जाएगी
- हाजिरी का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रहेगा
- बार-बार गैरहाजिर रहने वाले बच्चों पर नजर रखना आसान होगा
- शिक्षा अधिकारी कहीं से भी आंकड़े देख सकेंगे
दूसरे राज्यों का अनुभव
बंगाल अकेला राज्य नहीं है। कर्नाटक में सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए इसी तरह का सिस्टम लाया गया। वहां शुरुआती पायलट के बाद इसे बड़े स्तर पर बढ़ाने का फैसला हुआ। तमिलनाडु में भी एआई आधारित हाजिरी का परीक्षण हो चुका है और वहां जहां यह सिस्टम अपनाया गया वहां हाजिरी में अच्छा सुधार दिखा। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। कर्नाटक की योजना पर अभिभावकों और जानकारों के साथ अधिकार संगठनों ने कड़ा विरोध जताया था। उनका सवाल सीधा था। नाबालिग बच्चों के चेहरे का डेटा कहां रखा जाएगा और कौन उसे देख पाएगा।
बंगाल के सामने असली सवाल
यही सवाल बंगाल में भी उठ सकते हैं। बच्चों की तस्वीरें किस सर्वर पर रहेंगी। डेटा कितने समय तक सुरक्षित रखा जाएगा। गलत पहचान हुई तो हाजिरी कौन सुधारेगा। गांव के स्कूलों में खराब नेटवर्क और पुराने फोन भी बड़ी चुनौती बन सकते हैं। अभिभावकों की सहमति भी अहम मुद्दा रहेगा। जब बात बच्चों की निजी जानकारी की हो तो साफ नियम और पारदर्शिता बेहद जरूरी है। फिलहाल सारी नजरें 100 स्कूलों के पायलट पर टिकी हैं। अगर सिस्टम ठीक चला तो शिक्षकों को राहत मिलेगी और हाजिरी का रिकॉर्ड पक्का होगा। अगर दिक्कतें आईं तो जनवरी 2027 की समय सीमा आगे खिसक भी सकती है। तकनीक रोज के काम को आसान बना सकती है। पर बच्चों की निजता की कीमत पर नहीं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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